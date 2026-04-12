Izrael zničil „připravený“ raketomet v Libanonu

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.
Izraelské síly na telegramu uvedly, že odpalovací zařízení zasáhly a zničily dříve, než mohlo provést útok. K prohlášení připojily také videozáznam úderu.
Izraelský útok na vesnici Kana na jihu Libanonu v neděli zabil pět lidí a další zranil, napsal posléze web stanice al-Džazíra s odkazem na libanonskou agenturu NNA. Nálet na město Maarúb ve stejné oblasti zabil dalších šest lidí.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Do té se 2. března vzdušnými údery na židovský stát zapojil i libanonský Hizballáh jako hlavní spojenec Teheránu. Jeruzalém na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižní části sousední země.
Nejasnosti kolem dohody o klidu zbraní
Zástupci USA a Íránu v noci na středu uzavřeli dvoutýdenní příměří a v sobotu v pákistánském Islámábádu vedli mírové rozhovory, které ale skončily bez dohody. Pákistán, jenž klid zbraní zprostředkoval, i Írán tvrdí, že příměří se vztahuje také na Libanon, což ale odmítají Jeruzalém se Spojenými státy.
Izrael podnikl ve středu, kdy začalo příměří platit, mohutnou vlnu útoků na cíle v Bejrútu, na jihu Libanonu a v údolí Bikáa. O život při nich přišlo skoro 360 lidí. Jen v sobotu bylo podle al-Džazíry zabito 97 lidí a dalších 133 zraněno.
Celkem si izraelské útoky od začátku března vyžádaly nejméně 2020 mrtvých a přes 6,4 tisíce zraněných. Představitelé židovského státu a Libanonu by měli příští úterý ve Washingtonu jednat o klidu zbraní.
Plánovaná okupace
Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac nedávno sdělil, že Izrael plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.
Kac uvedl, že Jeruzalém v Libanonu postupuje „po vzoru Rafahu a Bejt Hanúnu“. Odkázal tak na dvě města v Pásmu Gazy, které izraelské síly téměř úplně zničily a vylidnily, podotýká agentura Reuters.
Arabská média mluví o „gazafikaci“ jižního Libanonu ve smyslu masivního vysídlování a demolic. Rozšiřování „nárazníkové zóny“ vyvolává mezi Libanonci obavy z dlouhodobé okupace ze strany Izraele, jež by mohla prohloubit nestabilitu už tak křehkého státu.
