Izrael zničil „připravený“ raketomet v Libanonu


12. 4. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.

Izraelské síly na telegramu uvedly, že odpalovací zařízení zasáhly a zničily dříve, než mohlo provést útok. K prohlášení připojily také videozáznam úderu.

Izraelský útok na vesnici Kana na jihu Libanonu v neděli zabil pět lidí a další zranil, napsal posléze web stanice al-Džazíra s odkazem na libanonskou agenturu NNA. Nálet na město Maarúb ve stejné oblasti zabil dalších šest lidí.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Do té se 2. března vzdušnými údery na židovský stát zapojil i libanonský Hizballáh jako hlavní spojenec Teheránu. Jeruzalém na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižní části sousední země.

Nejasnosti kolem dohody o klidu zbraní

Zástupci USA a Íránu v noci na středu uzavřeli dvoutýdenní příměří a v sobotu v pákistánském Islámábádu vedli mírové rozhovory, které ale skončily bez dohody. Pákistán, jenž klid zbraní zprostředkoval, i Írán tvrdí, že příměří se vztahuje také na Libanon, což ale odmítají Jeruzalém se Spojenými státy.

Rozhovory mezi Íránem a USA skončily bez dohody, oznámil Vance
Americký viceprezident JD Vance

Izrael podnikl ve středu, kdy začalo příměří platit, mohutnou vlnu útoků na cíle v Bejrútu, na jihu Libanonu a v údolí Bikáa. O život při nich přišlo skoro 360 lidí. Jen v sobotu bylo podle al-Džazíry zabito 97 lidí a dalších 133 zraněno.

Celkem si izraelské útoky od začátku března vyžádaly nejméně 2020 mrtvých a přes 6,4 tisíce zraněných. Představitelé židovského státu a Libanonu by měli příští úterý ve Washingtonu jednat o klidu zbraní.

Izraelské útoky v Libanonu a v Gaze mají oběti
Izraelský útok na Libanon

Plánovaná okupace

Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac nedávno sdělil, že Izrael plánuje i po skončení války okupovat část Libanonu a být v zemi trvale vojensky přítomen. Plánované „ochranné pásmo“ má sahat až po řeku Lítání, jež leží asi třicet kilometrů od hranic.

Kac uvedl, že Jeruzalém v Libanonu postupuje „po vzoru Rafahu a Bejt Hanúnu“. Odkázal tak na dvě města v Pásmu Gazy, které izraelské síly téměř úplně zničily a vylidnily, podotýká agentura Reuters.

Arabská média mluví o „gazafikaci“ jižního Libanonu ve smyslu masivního vysídlování a demolic. Rozšiřování „nárazníkové zóny“ vyvolává mezi Libanonci obavy z dlouhodobé okupace ze strany Izraele, jež by mohla prohloubit nestabilitu už tak křehkého státu.

Izrael spustil „gazafikaci" jihu Libanonu
Dům zničený při jednom z izraelských úderů na jihu Libanonu
Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

před 3 hhodinami
Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

před 12 hhodinami
Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

před 14 hhodinami
Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

před 15 hhodinami
V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

včera v 08:00
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

10. 4. 2026Aktualizovánovčera v 07:34

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast.
09:13Aktualizovánopřed 20 mminutami

Maďaři si volí parlament. Orbán i Magyar mluvili o vítězství

O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách v neděli ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Zájem o volby je rekordní, do konce dne by účast mohla překonat historické maximum, napsal server Index.hu. Magyar se podle agentury Reuters vyslovil pro posílení spolupráce s Polskem a Českem a uvedl, že chce velmi silnou spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (V4), zahrnující také Slovensko.
06:00Aktualizovánopřed 22 mminutami

08:29Aktualizovánopřed 57 mminutami

Rozhovory mezi Íránem a USA skončily bez dohody, oznámil Vance

Rozhovory s Íránem v Islámábádu skončily po 21 hodinách bez dohody. Oznámil to americký viceprezident JD Vance, který byl v čele delegace USA v pákistánské metropoli. Washington tam s Teheránem jednal o urovnání vzájemného konfliktu. Vance se podle agentury AFP vrací poté, co Íránu předložil „konečnou a nejlepší možnou nabídku“. Podle něj se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
04:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoFalešná videa v maďarské kampani bavila i děsila

V Maďarsku se před volbami šířila videa vytvořená umělou inteligencí. Falešné nahrávky mají pobavit, dojmout, znejistit i vyvolat obavy. Fidesz premiéra Viktora Orbána straší Bruselem či Ukrajinou, opozice vytáhla třeba nízké důchody. Dlouho bylo tématem i možné kompromitující video na lídra opoziční Tiszy Pétera Magyara. Z TikToku zmizely v poslední době desítky falešných účtů politiků – včetně videí, které zhlédly tisíce lidí.
před 4 hhodinami

Nejméně 30 mrtvých si vyžádala tlačenice v haitské pevnosti Citadelle Laferrière

Nejméně 30 lidí zemřelo při sobotní tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Podle agentury AP to oznámily místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP patří památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
05:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Jednání Američanů s Íránci má i přes „neshody“ pokračovat, tvrdí Teherán

V Islámábádu skončilo další kolo mírových rozhovorů mezi Íránem, USA a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že američtí zástupci s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu. Americký viceprezident JD Vance i delegace z Teheránu předtím hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel podle agentury Reuters popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Íránské revoluční gardy hrozí reakcí na vojenská plavidla v Hormuzu

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se „setkal se silnou odpovědí". V noci na neděli to napsala agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Před dalšími kroky směrem ke zbrojení Íránu naopak varoval prezident USA Donald Trump, Čína se dle něj nemá pokoušet o zbrojní dodávky Teheránu.
před 9 hhodinami
