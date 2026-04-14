Aerolinky žádají EU o pomoc s dopady války na Blízkém východě

Největší evropské aerolinky žádají Evropskou unii, aby jim ulevila od dopadů války na Blízkém východě, informují agentury Bloomberg a Reuters s odvoláním na příslušný dokument sdružení Airlines 4 Europe (A4E). Mezi jeho členy jsou například Lufthansa, Air France-KLM nebo majitel British Airways společnost IAG. Aerolinky po Bruselu žádají, aby zavedl dočasná opatření, jež by jim pomohla překonat případný nedostatek leteckého paliva a vyšší náklady způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem.
Aerolinky chtějí, aby EU zrušila některé daně v letecké dopravě, monitorovala dostupnost leteckého paliva a poskytla úlevy těm leteckým společnostem, které přepravují přebytečné palivo. Požadují také, aby Brusel v Unii povolil dovoz a používání leteckého paliva typu A, které se používá převážně ve Spojených státech.
„Jsou to dočasná opatření, která nám pomohou přečkat současnou situaci, a zároveň dlouhodoběji plánovat, abychom se připravili na budoucnost,“ uvedla výkonná ředitelka A4E Urania Georgutsakuová.
Válka na Blízkém východě zvýšila ceny ropy a uzavřela vzdušný prostor, což uvrhlo aerolinky do chaosu. Letečtí dopravci vzhledem k omezením v okolí Hormuzského průlivu obtížně zvládají výkyvy nákladů na palivo. Členové A4E v březnu uvedli, že budou muset dodatečné poplatky přenést na své cestující.
Obavy o dodávky leteckého paliva sílí s blížící se letní turistickou sezonou. Sdružení provozovatelů letišť ACI Europe varuje, že v evropském regionu může do tří týdnů nastat systémový nedostatek paliva, pokud do té doby potrvají omezení v Hormuzském průlivu.