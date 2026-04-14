Aerolinky žádají EU o pomoc s dopady války na Blízkém východě


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Největší evropské aerolinky žádají Evropskou unii, aby jim ulevila od dopadů války na Blízkém východě, informují agentury Bloomberg a Reuters s odvoláním na příslušný dokument sdružení Airlines 4 Europe (A4E). Mezi jeho členy jsou například Lufthansa, Air France-KLM nebo majitel British Airways společnost IAG. Aerolinky po Bruselu žádají, aby zavedl dočasná opatření, jež by jim pomohla překonat případný nedostatek leteckého paliva a vyšší náklady způsobené americko-izraelskou válkou s Íránem.

Aerolinky chtějí, aby EU zrušila některé daně v letecké dopravě, monitorovala dostupnost leteckého paliva a poskytla úlevy těm leteckým společnostem, které přepravují přebytečné palivo. Požadují také, aby Brusel v Unii povolil dovoz a používání leteckého paliva typu A, které se používá převážně ve Spojených státech.

„Jsou to dočasná opatření, která nám pomohou přečkat současnou situaci, a zároveň dlouhodoběji plánovat, abychom se připravili na budoucnost,“ uvedla výkonná ředitelka A4E Urania Georgutsakuová.

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené
Válka na Blízkém východě zvýšila ceny ropy a uzavřela vzdušný prostor, což uvrhlo aerolinky do chaosu. Letečtí dopravci vzhledem k omezením v okolí Hormuzského průlivu obtížně zvládají výkyvy nákladů na palivo. Členové A4E v březnu uvedli, že budou muset dodatečné poplatky přenést na své cestující.

Obavy o dodávky leteckého paliva sílí s blížící se letní turistickou sezonou. Sdružení provozovatelů letišť ACI Europe varuje, že v evropském regionu může do tří týdnů nastat systémový nedostatek paliva, pokud do té doby potrvají omezení v Hormuzském průlivu.

Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky
První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

11:49Aktualizovánopřed 14 mminutami
Pospíšil svědčil v kauze Dozimetr. Nebyl si prý vědom ničeho nezákonného

11:15Aktualizovánopřed 22 mminutami
Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

10:37Aktualizovánopřed 25 mminutami
Úmyslně přeříznutý kabel na západě Německa omezil železniční dopravu

před 2 hhodinami
Ukrajinci poprvé dobyli ruské pozice bez nasazení vojáků, tvrdí Zelenskyj

před 2 hhodinami
EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

před 3 hhodinami
Doplňovací volby v Kanadě přinesly Carneyho liberálům parlamentní většinu

07:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

01:31Aktualizovánopřed 5 hhodinami

První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), konkrétní opatření ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZu, podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
11:49Aktualizovánopřed 14 mminutami

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu.
10:37Aktualizovánopřed 25 mminutami

EU chce podpořit domácí produkci oceli, sníží dovoz a zvýší clo nad kvóty

Evropská unie v pondělí dosáhla předběžné dohody s cílem o zhruba polovinu snížit dovoz oceli a zavést padesátiprocentní clo na nadměrný dovoz. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters s tím, že EU tak chce ochránit vlastní ocelářský průmysl před nadprodukcí ve třetích zemích.
před 3 hhodinami

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Nejen do cen letenek, ale i letních dovolených se může promítnout dražší letecké palivo, za nímž stojí konflikt na Blízkém východě. Cestovní kanceláře zatím plošně nezdražují, růst cen zhruba o desetinu je ale do budoucna možný. Dálkové lety jsou už nyní dražší i o tisíce korun.
před 6 hhodinami

Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
před 16 hhodinami

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Vláda na úterý snížila cenové stropy pro pohonné hmoty

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v úterý klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 44,36 koruny, což je o 1,56 koruny méně než v pondělí. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 41,67 koruny, tedy o 28 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo odpoledne zveřejnilo. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.
před 22 hhodinami
