Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky


Drahé létání ovlivňuje cestovní ruch
Kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje cestování letadlem. Aerolinky ruší trasy, zvyšují ceny letenek a zavádějí palivové příplatky. Letecké palivo zdražilo v důsledku konfliktu na Blízkém východě v porovnání s loňským průměrem o 94 procent. Podle aerolinek ceny zvedá i vysoká poptávka po vybraných destinacích. Letenky tak můžou do léta ještě podražit.

Mluvčí společnosti SmartWings Vladimíra Dufková oznámila, že společnost přistoupila k navýšení palivového příplatku v jednotkách stovek korun v závislosti na délce letu. „Samozřejmě situaci pečlivě monitorujeme a budeme pružně reagovat na aktuální vývoj ceny paliva. To znamená, že pokud ta situace bude dál takto nepříznivá, další zdražení je nevyhnutelné,“ přiblížila Dufková možný vývoj.

Kenton Jarvis, generální ředitel letecké společnosti EasyJet, sdělil, že firma žádné aktuální problémy s dodávkami paliva nemá, ale do budoucna stabilní ceny nemůže garantovat.

Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ
Zdražení nově objednaných zájezdů nevylučují ani cestovní kanceláře. „Nemůžeme říct, jakým způsobem tam ten konflikt bude dál pokračovat a jak bude ovlivňovat cenu,“ komentuje situaci mluvčí Čedoku Klára Divíšková.

„V tuhle chvíli pro zdražování nevidíme důvod, samozřejmě pokud by ten konflikt trval delší dobu, řadu měsíců, tak by se to v ceně mohlo projevit,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Doposud zakoupených dovolených by se zdražování týkat nemělo.

Češi mění cestovatelské preference

Zdražování přitom nehrozí jen kvůli letenkám, ale i kvůli koncentrované poptávce. Největší zájem teď mají Češi o evropské země a sever Afriky.

Na vyšší poptávku po zemích mimo Perský záliv reagují i aerolinky. „Navyšujeme počty letů do vybraných evropských destinací. Například do španělské Malagy budeme operovat čtrnáct letů týdně,“ uvedla Dufková ze SmartWings. Aktuálně se z Prahy létá do 129 destinací. V letní sezoně jich bude zhruba o padesátku víc.

Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu
Loni Češi za pobyty v zahraničí zaplatili v průměru za celý rok 37 tisíc korun na osobu. Letos by měli cestovatelé, pojedou-li na srovnatelnou dovolenou, počítat s cenou asi o desetinu vyšší. Důvodem je kromě větší poptávky i růst cen ropy a plynu.

Nejvíc peněz z evropských destinací nechávají čeští cestovatelé ve Švýcarsku. Průměrné náklady pro dva dospělé na den přesahují šest tisíc korun. Jen o něco levnější je Monako, Island, francouzská riviéra a italský ostrov Sardinie.

Válka na Blízkém východě neovlivňuje jen cesty Čechů do zahraničí. Zhruba každý desátý host v lázních na severu Čech a Moravy přijíždí právě ze států na Arabském poloostrově. Jde přitom o klienty, kteří utrácejí nadprůměrně.

Lázně postrádají arabské klienty. Doufají, že klíčovou sezonu stihnou
Nejen řidiči a kurýři, ale i uklízečky či opraváři. Platformová práce je na vzestupu

Digitálním platformám v Česku každý rok přibývá zákazníků i míst, kde působí. Alespoň jednou měsíčně si takzvanou platformovou prací vydělává zhruba 145 tisíc lidí, vyplývá ze studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). A nejde už jen o kurýry či řidiče. V nabídce jsou i řemeslnické práce, úklid, opravy či hlídání dětí. Pravidla v EU upravuje směrnice, kterou má Česko převzít do 2. prosince. Resort práce a sociálních věcí už představil návrh příslušného zákona.
před 4 hhodinami

Vládní slib o nižší firemní dani možná padne. Schillerová preferuje zrychlení odpisů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla České televizi, že namísto snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent se kloní ke zrychlení firemních odpisů. V programovém prohlášení kabinet přitom avizoval obojí, ministryně ale nyní vzkazuje, že to si stát dovolit nemůže.
před 14 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali navrhovanou horní hranici pro úroky

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vládní návrh, podle nějž má při poskytování spotřebitelských úvěrů platit horní hranice pro úroky. Jiný výpočet by platil pro malé půjčky do dvaceti tisíc na dobu do jednoho roku a další pro zbytek úvěrů. Diskuse na toto téma se zúčastnili člen Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů Jakub Hauptmann, právník Konsorcia dluhových poraden Jakub Sosna a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Pořad se věnoval také problematice rodinného podnikání, o níž hovořili generální ředitel Newton University Jiří Koleňák a majitel firmy Koupelny Syrový Matouš Syrový. Debata se týkala i rekordní investice do českého start-upu Mews, o níž hovořil partner investiční skupiny DEPO Ventures Petr Šíma. Diskusí provázeli Nina Ortová a Jakub Musil.
před 21 hhodinami

VideoRůst cen pohonných hmot „prosakuje“ i do lesních prací, dřevo může zdražit

Rostoucí ceny pohonných hmot v souvislosti s válkou na Blízkém východě zvyšují náklady i dřevařským firmám a lesním hospodářům. Hodně paliva spotřebují například při těžbě. Zdražuje ale i přeprava dříví. To se časem může promítnout i do cen pro koncové zákazníky. O zdražení své práce hovoří i dřevorubci, někteří prý se stoupajícími cenami bojují dlouhodobě. Růst nákladů pak zasáhne rovněž lesníky. Prodraží se jim například jarní sázení.
včera v 08:15

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 koruny za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

Video„Je realistický,“ hájí rozpočet Nacher. Skopeček tepe deficit i výdaje na obranu

Prezident Petr Pavel v pátek podepsal státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Ten už vyšel ve Sbírce zákonů, Česko tak přestalo hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Hlava státu však vládě vytýká nízké výdaje na obranu. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) je však v letošním rozpočtu oproti loňskému skutečnému o 24 miliard korun na obranu více. Ze schodku prý radost nemá, ovšem rozpočet označil za „realistický a pravdivý.“ Místopředseda dolní komory Jan Skopeček (ODS) tvrdí, že prezident nemá do rozpočtového procesu zasahovat případným vetem, ale jeho výhrady – včetně vysokého deficitu i výdajů na obranu – ocenil. Rozpočet dle něj není v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
21. 3. 2026
