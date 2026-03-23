Létání zdražuje. Aerolinky zvyšují ceny letenek i palivové příplatky

Kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražuje cestování letadlem. Aerolinky ruší trasy, zvyšují ceny letenek a zavádějí palivové příplatky. Letecké palivo zdražilo v důsledku konfliktu na Blízkém východě v porovnání s loňským průměrem o 94 procent. Podle aerolinek ceny zvedá i vysoká poptávka po vybraných destinacích. Letenky tak můžou do léta ještě podražit.
Mluvčí společnosti SmartWings Vladimíra Dufková oznámila, že společnost přistoupila k navýšení palivového příplatku v jednotkách stovek korun v závislosti na délce letu. „Samozřejmě situaci pečlivě monitorujeme a budeme pružně reagovat na aktuální vývoj ceny paliva. To znamená, že pokud ta situace bude dál takto nepříznivá, další zdražení je nevyhnutelné,“ přiblížila Dufková možný vývoj.
Kenton Jarvis, generální ředitel letecké společnosti EasyJet, sdělil, že firma žádné aktuální problémy s dodávkami paliva nemá, ale do budoucna stabilní ceny nemůže garantovat.
Zdražení nově objednaných zájezdů nevylučují ani cestovní kanceláře. „Nemůžeme říct, jakým způsobem tam ten konflikt bude dál pokračovat a jak bude ovlivňovat cenu,“ komentuje situaci mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
„V tuhle chvíli pro zdražování nevidíme důvod, samozřejmě pokud by ten konflikt trval delší dobu, řadu měsíců, tak by se to v ceně mohlo projevit,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.
Doposud zakoupených dovolených by se zdražování týkat nemělo.
Češi mění cestovatelské preference
Zdražování přitom nehrozí jen kvůli letenkám, ale i kvůli koncentrované poptávce. Největší zájem teď mají Češi o evropské země a sever Afriky.
Na vyšší poptávku po zemích mimo Perský záliv reagují i aerolinky. „Navyšujeme počty letů do vybraných evropských destinací. Například do španělské Malagy budeme operovat čtrnáct letů týdně,“ uvedla Dufková ze SmartWings. Aktuálně se z Prahy létá do 129 destinací. V letní sezoně jich bude zhruba o padesátku víc.
Loni Češi za pobyty v zahraničí zaplatili v průměru za celý rok 37 tisíc korun na osobu. Letos by měli cestovatelé, pojedou-li na srovnatelnou dovolenou, počítat s cenou asi o desetinu vyšší. Důvodem je kromě větší poptávky i růst cen ropy a plynu.
Nejvíc peněz z evropských destinací nechávají čeští cestovatelé ve Švýcarsku. Průměrné náklady pro dva dospělé na den přesahují šest tisíc korun. Jen o něco levnější je Monako, Island, francouzská riviéra a italský ostrov Sardinie.
Válka na Blízkém východě neovlivňuje jen cesty Čechů do zahraničí. Zhruba každý desátý host v lázních na severu Čech a Moravy přijíždí právě ze států na Arabském poloostrově. Jde přitom o klienty, kteří utrácejí nadprůměrně.
