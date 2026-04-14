Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Nejen do cen letenek, ale i letních dovolených se může promítnout dražší letecké palivo, za nímž stojí konflikt na Blízkém východě. Cestovní kanceláře zatím plošně nezdražují, růst cen zhruba o desetinu je ale do budoucna možný. Dálkové lety jsou už nyní dražší i o tisíce korun.
Například zpáteční letenka na dvouhodinový spoj z Prahy do Paříže na konec dubna se dá nyní koupit za 5700 korun – včetně palivových příplatků.
„Na trase Praha–Barcelona došlo od začátku konfliktu na Blízkém východě k navýšení palivového příplatku od 13 do 26 eur, to znamená od nějakých tří set až po více než šest set korun v závislosti na termínu odletu,“ popisuje mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.
„Typicky po Evropě to jsou nižší stokoruny a u dálkových letenek je to navýšení někde kolem dvou tří tisíc za zpáteční letenku v ekonomické třídě,“ přiblížil výkonný ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.
Letecké palivo meziročně zdražilo o 90 procent. Navíc kvůli zavřenému vzdušnému prostoru nad Blízkým východem mají aerolinky mířící do Asie delší trasy.
„Palivo patří mezi největší nákladové položky a jakýkoliv otřes na energetických trzích se téměř okamžitě promítá do fungování celého odvětví,“ vysvětluje generální ředitel Letiště Praha Jiří Pos.
Nedostatek kerosinu
Některá letiště tak omezují i příděly paliva. Třeba jako ta italská. Nedostatek kerosinu by ale mohl zasáhnout i letiště v Británii a Francii.
„My v tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že by naši dodavatelé nebo letecké společnosti měli s dodávkami paliva jakýkoliv problém,“ uklidňuje mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.
Potřeba tuzemských letišť je pokryta z 80 procent kerosinem z rafinerií přímo v Česku. Zbylá pětina je z Německa.
Dražší zájezdy
Vyšší ceny letenek prodražují i zájezdy. „Pokud vám zdraží letenka, pokud vám zdraží hotely, tak to promítnout do ceny musíme. A tam se zdražuje někde od pěti do sedmi procent,“ uvádí tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.
Většina cestovních kanceláří ale tvrdí, že ceny zakoupených dovolených zvedat nebude, a to včetně těch, kde klienti zaplatili zatím jen zálohu.
„Co garantujeme, je, že ceny již zakoupených zájezdů určitě nijak měnit nebudeme,“ slibuje mluvčí Der Touristik Jan Bezděk. Totéž tvrdí i generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.
Cestovní kancelář může zdražit jen v případě, že její náklady se prokazatelně zvedly minimálně o osm procent.