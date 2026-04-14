Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené


před 20 mminutami | Zdroj: ČT24
Události: Ceny letenek a zájezdů v době drahé ropy
Nejen do cen letenek, ale i letních dovolených se může promítnout dražší letecké palivo, za nímž stojí konflikt na Blízkém východě. Cestovní kanceláře zatím plošně nezdražují, růst cen zhruba o desetinu je ale do budoucna možný. Dálkové lety jsou už nyní dražší i o tisíce korun.

Například zpáteční letenka na dvouhodinový spoj z Prahy do Paříže na konec dubna se dá nyní koupit za 5700 korun – včetně palivových příplatků.

„Na trase Praha–Barcelona došlo od začátku konfliktu na Blízkém východě k navýšení palivového příplatku od 13 do 26 eur, to znamená od nějakých tří set až po více než šest set korun v závislosti na termínu odletu,“ popisuje mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

„Typicky po Evropě to jsou nižší stokoruny a u dálkových letenek je to navýšení někde kolem dvou tří tisíc za zpáteční letenku v ekonomické třídě,“ přiblížil výkonný ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Letecké palivo meziročně zdražilo o 90 procent. Navíc kvůli zavřenému vzdušnému prostoru nad Blízkým východem mají aerolinky mířící do Asie delší trasy.

„Palivo patří mezi největší nákladové položky a jakýkoliv otřes na energetických trzích se téměř okamžitě promítá do fungování celého odvětví,“ vysvětluje generální ředitel Letiště Praha Jiří Pos.

Nedostatek kerosinu

Některá letiště tak omezují i příděly paliva. Třeba jako ta italská. Nedostatek kerosinu by ale mohl zasáhnout i letiště v Británii a Francii.

„My v tuto chvíli nemáme žádné informace o tom, že by naši dodavatelé nebo letecké společnosti měli s dodávkami paliva jakýkoliv problém,“ uklidňuje mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.

Potřeba tuzemských letišť je pokryta z 80 procent kerosinem z rafinerií přímo v Česku. Zbylá pětina je z Německa.

Dražší zájezdy

Vyšší ceny letenek prodražují i zájezdy. „Pokud vám zdraží letenka, pokud vám zdraží hotely, tak to promítnout do ceny musíme. A tam se zdražuje někde od pěti do sedmi procent,“ uvádí tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Většina cestovních kanceláří ale tvrdí, že ceny zakoupených dovolených zvedat nebude, a to včetně těch, kde klienti zaplatili zatím jen zálohu.

„Co garantujeme, je, že ceny již zakoupených zájezdů určitě nijak měnit nebudeme,“ slibuje mluvčí Der Touristik Jan Bezděk. Totéž tvrdí i generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Cestovní kancelář může zdražit jen v případě, že její náklady se prokazatelně zvedly minimálně o osm procent.

Sněmovna by mohla zrychleně projednat zákon k regulaci cen pohonných hmot

Poslanci by mohli v úterý projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze návrh zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Řádná dubnová schůze dolní komory začne odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o doplnění či úpravy jejího programu.
před 2 hhodinami

Soud za pronásledování chartisty potrestal důstojníky StB podmínkami

Podmínkami od dvou do tří let potrestal Obvodní soud pro Prahu 1 čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB), kteří v osmdesátých letech pronásledovali chartistu a člena Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Karla Freunda. U pátého z obžalovaných soud od trestu upustil kvůli předchozí sankci. Soudkyně uznala muže vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Městskému soudu v Praze.
před 9 hhodinami

Neudržitelné, tratíme miliony. Zemědělci si stěžují na nízké výkupní ceny mléka

Na zemědělce dopadají nízké výkupní ceny mléka, za litr dostávají aktuálně zhruba o tři koruny méně než před rokem. Někteří chovatelé se už dostávají pod hranici výrobních nákladů. Situace je podle agrárníků dlouhodobě neudržitelná. Na jejím vzniku se podílelo i uvalení čínských cel na evropské mléčné výrobky.
před 10 hhodinami

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Ministerstvo obrany zakázalo generálnímu štábu odvysílat díl podcastu Kamufláž, ve kterém mluvčí armády vedla rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, upozornil web Aktuálně.cz. Rozhovor měl podle avizovaných informací na sociálních sítích vyjít 7. dubna, na posluchačských platformách se však neobjevil, protože mělo zasáhnout ministerstvo. Hrad následně označil za absurdní, že resort prezidenta cenzuruje.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

Vláda Andreje Babiše (ANO) na pondělním jednání schválila návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Už dříve sdělila, že kabinet ve sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři schválili i vládní nařízení, podle kterého životní minimum vzroste od října, nikoliv od května.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Od pozorování ptáků k jejich ochraně. Česká společnost ornitologická slaví 100 let

Česká společnost ornitologická si připomíná sto let od svého založení. Organizace se dlouhodobě podílí na ochraně a výzkumu ptáků i na zapojování veřejnosti do péče o přírodu. S více než osmi tisíci členy a desítkami tisíc podporovatelů je dnes největší českou ochranářskou nevládní organizací.
před 12 hhodinami

Neumím si představit, co by na summitu NATO dělal prezident, řekl Babiš

Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce, sdělil po pondělním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku. Později nicméně dodal, že na summit pojede vládní delegace. Babiš si prý neumí představit, co by tam dělal prezident.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
