EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás.
Návrh, který byl na stole již delší dobu, muselo jednomyslně schválit všech 27 členských států. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, výhrady mělo ale i Česko.
„Ministři zahraničí EU právě dali zelenou sankcím na izraelské osadníky kvůli násilí vůči Palestincům. Zároveň se dohodli na nových sankcích vůči předním představitelům Hamásu,“ napsala Kallasová. „Byl nejvyšší čas posunout se od patové situace k činům. Extremismus a násilí mají své důsledky,“ dodala.
Česko na jednání zastupuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Český ministr Petr Macinka (Motoristé) na dubnovém setkání unijních ministrů připustil, že Česko, které má s Izraelem tradičně přátelské vztahy, by bylo ochotno návrh podpořit. Je ale potřeba, aby byla vyjednaná určitá kompromisní dohoda.
„Některé země to ale znovu chtějí zpřísňovat a uvalovat sankce i na izraelské vládní politiky a ministry, to myslím, že nemá šanci projít,“ dodal v dubnu Macinka. Sankce by neměly být jednostranné, doplnil. V původní verzi návrhu bylo podle něj i uvalení sankcí vůči Hamásu.