EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky


11. 5. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás.

Návrh, který byl na stole již delší dobu, muselo jednomyslně schválit všech 27 členských států. Dosud se proti stavělo zejména Maďarsko, výhrady mělo ale i Česko.

„Ministři zahraničí EU právě dali zelenou sankcím na izraelské osadníky kvůli násilí vůči Palestincům. Zároveň se dohodli na nových sankcích vůči předním představitelům Hamásu,“ napsala Kallasová. „Byl nejvyšší čas posunout se od patové situace k činům. Extremismus a násilí mají své důsledky,“ dodala.

Česko na jednání zastupuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Český ministr Petr Macinka (Motoristé) na dubnovém setkání unijních ministrů připustil, že Česko, které má s Izraelem tradičně přátelské vztahy, by bylo ochotno návrh podpořit. Je ale potřeba, aby byla vyjednaná určitá kompromisní dohoda.

„Některé země to ale znovu chtějí zpřísňovat a uvalovat sankce i na izraelské vládní politiky a ministry, to myslím, že nemá šanci projít,“ dodal v dubnu Macinka. Sankce by neměly být jednostranné, doplnil. V původní verzi návrhu bylo podle něj i uvalení sankcí vůči Hamásu.

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská unie se shodla, že uvalí nové sankce vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu, potvrdily agentuře ČTK diplomatické zdroje. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás.
Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Britský premiér Keir Starmer v reflexi výsledků místních voleb, v nichž jeho labouristé ztratili téměř 1500 křesel a získali jen asi 1070, převzal za propad zodpovědnost, rezignovat ale odmítl. Znamenalo by to podle něj uvržení země do chaosu. Chápe, že lidé jsou frustrovaní ze stavu země, politiky i z něj samotného, ale slíbil změnu. Protiimigrační subjekt Reform UK, jenž volby na počet mandátů vyhrál, je podle něj nebezpečím pro celou zemi.
Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi

Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. V pondělí to podle agentur uvedla francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. USA hovoří o dvou možných případech. Zbývající cestující z lodi budou ještě v pondělí přepraveni společným letem do Nizozemska.
Lotyšsko trápí vysoký počet sebevražd

Podle nejnovějších údajů za rok 2024 jsou sebevraždy v Lotyšsku nejčastější vnější příčinou úmrtí. Znamená to, že si tam život vezme více lidí, než kolik jich zemře při dopravních nehodách. Vysoká je navíc míra sebevražd jak mezi dospívajícími, tak mezi dospělými, uvedl pořad lotyšské televize LTV De Facto.
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra byl propuštěn z vězení

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra, jedna z nejvýraznějších postav thajské politiky, byl v pondělí propuštěn z vězení v Bangkoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Šestasedmdesátiletý miliardář, který zbohatl v telekomunikačním průmyslu, si od září odpykával roční trest za korupci. Během čtyřměsíční zkušební doby bude muset nosit elektronický náramek.
Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
Trump psal o propuštění polských a moldavských vězňů z Běloruska a Ruska

Americký prezident Donald Trump uvedl, že díky zprostředkování Spojených států byli z vězení v Bělorusku a Rusku propuštěni tři polští a dva moldavští vězni. Jména propuštěných nezmínil. Je možné, že tím měl na mysli výměnu vězňů mezi Běloruskem a Polskem, která se odehrála 28. dubna.
Podle Trumpa je íránská odpověď na návrh na ukončení války absolutně nepřijatelná

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Írán v ní podle médií zdůraznil nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí. Podle prezidenta USA Donalda Trumpa je odpověď absolutně nepřijatelná. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem příměří.
