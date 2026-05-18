USA opět prodloužily výjimku umožňující nákup ruské ropy na tankerech

Spojené státy podruhé prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil v pondělí americký ministr financí Scott Bessent. Tvrdí, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí.
Třicetidenní výjimku ze sankcí USA poprvé zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, kterou zahájil americko-izraelský útok na Írán. V dubnu toto opatření Washington prodloužil, nyní tak učinil podruhé.
„Americké ministerstvo financí vydává dočasnou třicetidenní všeobecnou licenci, která umožní nejvíce zranitelným zemím dočasný přístup k ruské ropě uvázlé na moři,“ uvedl Bessent. Zároveň poznamenal, že výjimka pomůže přesměrovat stávající dodávky do nejpotřebnějších zemí tím, že se „omezí možnosti Číny hromadit zlevněnou ruskou ropu“.
Platnost stávající výjimky vypršela v sobotu 16. května. O prodloužení USA podle zdrojů agentury Reuters rozhodly poté, co se na Washington obrátilo několik zemí, které žádaly více času. Tyto státy, které Reuters označil jako chudé a zranitelné, jsou odříznuté od dodávek ropy z Perského zálivu.
Zablokovaný Hormuzský průliv
Vývoz z tohoto regionu je prakticky zablokován kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu. Írán tuto úžinu, přes kterou se běžně dopravovala zhruba pětina světových zásob ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu, po americko-izraelském útoku na Teherán zablokoval.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už původní výjimku i její první prodloužení kritizoval, když poukázal na to, že miliardy dolarů z prodeje ruské ropy, která je již naložená na tankerech, použije Moskva k pokračování války na Ukrajině.
Kyjev od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi a opakovaně upozorňuje na to, že díky prodeji energetických surovin má Rusko peníze na pokračování války. Uvolnění sankcí vůči Rusku již dříve kriticky komentoval také německý kancléř Friedrich Merz, který to označil za chybu.