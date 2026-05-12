Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.
Za poslední dva měsíce nezaměstnanost klesla o 0,3 procentního bodu. „Toto příznivé období obvykle setrvává až do června. I když je pravděpodobné, že se vývoj zpomalí, stále bude mnoho příležitostí pro získání uplatnění,“ sdělil generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.
Nejvyšší nezaměstnanost stále zůstává v Ústeckém kraji, kde v dubnu činila 7,4 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo 6,9 procenta. „Ve srovnání s březnem poklesl podíl nezaměstnaných osob ve dvanácti krajích,“ shrnul Úřad práce. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, a to 3,8 procenta. Praha a Plzeňský kraj byly jedinými dvěma regiony, kde se míra nezaměstnanosti meziměsíčně nezměnila.
Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost Karviná, činila tam 10,4 procenta. Následoval Most s 10,2 procenta, Bruntál s 8,5 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta je tradičně v okresech Praha-východ a Praha-západ a také v Rychnově nad Kněžnou.
Na jedno volné pracovní místo v tuzemsku připadá v průměru přibližně 3,9 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce volných pracovních míst je v Praze, zaměstnavatelé jich tam na konci dubna nabízeli 24 117. „Data o volných pracovních místech z evidence úřadu práce na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných komplexně nepokrývají celý trh práce. Řada pozic se inzeruje a obsazuje prostřednictvím dalších portálů a také sociálních sítí,“ upozornil Úřad práce.
Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v dubnu 192 440 žen, tvořily tak 52,8 procenta celkového počtu nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 19 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.
Na konci března bylo bez práce 372 338 lidí, o 9367 méně než v únoru. Volných pozic v nabídce úřadu práce tehdy přibylo 1840 na 91 545. Nejvyšší nezaměstnanost byla rovněž v Ústeckém kraji, kde dosahovala úrovně 7,5 procenta, nejnižší naopak v Praze, kde činila 3,8 procenta.
Analytici očekávají pozvolný pokles nezaměstnanosti
Analytici předpokládali snížení podílu nezaměstnaných v dubnu na 4,8 procenta. „Klesající nezaměstnanost pozorujeme poprvé od května 2025,“ uvedli analytici Raiffeisenbank.
Nicméně dál očekávají, že podíl nezaměstnaných bude klesat spíše pozvolněji. „Důvodem je snižování zaměstnanosti v průmyslu, kde se odráží nižší objem zakázek a vyšší náklady na energie, ale také strukturální změny na trhu práce, které s sebou postupně přináší úsporu nákladů a restrukturalizaci firem,“ doplnili.
Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3 procenta. Práci tehdy hledalo 318 540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.