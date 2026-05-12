Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla, volných míst přibylo


12. 5. 2026Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Nezaměstnanost v tuzemsku v dubnu klesla oproti březnu o desetinu procentního bodu na 4,9 procenta. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezonní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o osm tisíc méně než v březnu. Volných míst přibylo zhruba o tři tisíce na 94 483.

Za poslední dva měsíce nezaměstnanost klesla o 0,3 procentního bodu. „Toto příznivé období obvykle setrvává až do června. I když je pravděpodobné, že se vývoj zpomalí, stále bude mnoho příležitostí pro získání uplatnění,“ sdělil generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.

Nejvyšší nezaměstnanost stále zůstává v Ústeckém kraji, kde v dubnu činila 7,4 procenta. V Moravskoslezském kraji to bylo 6,9 procenta. „Ve srovnání s březnem poklesl podíl nezaměstnaných osob ve dvanácti krajích,“ shrnul Úřad práce. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, a to 3,8 procenta. Praha a Plzeňský kraj byly jedinými dvěma regiony, kde se míra nezaměstnanosti meziměsíčně nezměnila.

Mezi okresy měla nejvyšší nezaměstnanost Karviná, činila tam 10,4 procenta. Následoval Most s 10,2 procenta, Bruntál s 8,5 procenta a Chomutov s 8,1 procenta. Naopak nezaměstnanost pod tři procenta je tradičně v okresech Praha-východ a Praha-západ a také v Rychnově nad Kněžnou.

Na jedno volné pracovní místo v tuzemsku připadá v průměru přibližně 3,9 uchazeče o zaměstnání. Nejvíce volných pracovních míst je v Praze, zaměstnavatelé jich tam na konci dubna nabízeli 24 117. „Data o volných pracovních místech z evidence úřadu práce na rozdíl od statistik evidovaných nezaměstnaných komplexně nepokrývají celý trh práce. Řada pozic se inzeruje a obsazuje prostřednictvím dalších portálů a také sociálních sítí,“ upozornil Úřad práce.

Mezi uchazeči o zaměstnání bylo v dubnu 192 440 žen, tvořily tak 52,8 procenta celkového počtu nezaměstnaných. Úřady práce evidovaly také 19 508 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Na konci března bylo bez práce 372 338 lidí, o 9367 méně než v únoru. Volných pozic v nabídce úřadu práce tehdy přibylo 1840 na 91 545. Nejvyšší nezaměstnanost byla rovněž v Ústeckém kraji, kde dosahovala úrovně 7,5 procenta, nejnižší naopak v Praze, kde činila 3,8 procenta.

Nezaměstnanost v březnu klesla na pět procent
Analytici očekávají pozvolný pokles nezaměstnanosti

Analytici předpokládali snížení podílu nezaměstnaných v dubnu na 4,8 procenta. „Klesající nezaměstnanost pozorujeme poprvé od května 2025,“ uvedli analytici Raiffeisenbank.

Nicméně dál očekávají, že podíl nezaměstnaných bude klesat spíše pozvolněji. „Důvodem je snižování zaměstnanosti v průmyslu, kde se odráží nižší objem zakázek a vyšší náklady na energie, ale také strukturální změny na trhu práce, které s sebou postupně přináší úsporu nákladů a restrukturalizaci firem,“ doplnili.

Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3 procenta. Práci tehdy hledalo 318 540 lidí a zaměstnavatelé nabízeli 95 798 volných míst.

Oznámení na Turka kvůli údajnému domácímu násilí policie odložila

Soudní dvůr EU: Itálie má právo nařídit Metě odškodnit média za použití částí článků

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř" globální komunikace

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a Obalový institut SYBA proto žádají, aby byla účinnost odložena. Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí aktivně komunikuje, uvedl pro ČT24 resort. Ten také připravuje dokument (takzvaný non-paper) k oblasti účinnosti nařízení, pro který bude shánět podporu dalších členských zemí.
před 4 hhodinami

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta

Maloobchodní tržby v březnu zrychlily meziroční růst na 4,9 procenta z revidovaných 3,7 procenta v únoru. Přispěl k tomu především internetový prodej a prodej potravin. Meziměsíčně tržby rostly o 1,2 procenta. Údaje bez započtení prodejů a oprav aut zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
včeraAktualizovánovčera v 11:12

Ropa zdražuje po Trumpově odmítnutí íránské odpovědi na mírový návrh

Barel ropy zdražuje na začátku týdne zhruba o čtyři dolary. Ceny ropy rostou poté, co americký prezident Donald Trump označil íránskou odpověď na americký mírový návrh za nepřijatelnou. Severomořská ropa Brent přidávala kolem 7:30 SELČ 4,2 procenta na 105,45 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražuje o 4,8 procenta a jen nad 100 dolary za barel.
včera v 08:29

VideoObsluha dluhu dramaticky poroste a vláda o reformách nemluví, varují exministři

„Vláda a premiér spoléhají, že (státní) dluh je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký, ale tempo nárůstu je zdrcující,“ řekl v Nedělní debatě bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tento vývoj podle něj do budoucna vytěsní prostor pro další útraty, který už je nyní kvůli vysokému podílu mandatorních výdajů minimální. Taktéž bývalý šéf stejného resortu Ivan Pilný se domnívá, že problematická je v současnosti struktura daní. „Je tam spousta otázek, které by se měly řešit hlubší reformou,“ vyjádřil se s tím, že ke změnám chybí vůle. Totéž naznačil další exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož je potřeba zasáhnout i do mandatorních výdajů. „Nemůžete mít všechno a málo platit. Stali jsme se nárokovou společností,“ komentoval. Diskusi moderoval Martin Řezníček.
10. 5. 2026

VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam,“ uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech“ a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
10. 5. 2026

Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
10. 5. 2026

Válka s Íránem zdražuje plyn zejména pro nové zákazníky

Ceny zemního plynu na burze tento týden klesly, přesto zůstávají zhruba o třetinu vyšší než před začátkem americko-izraelských útoků na Írán. I proto začínají dodavatelé v Česku upravovat ceníky.
9. 5. 2026
