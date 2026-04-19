Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan


Zdroj: ČTK

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.

„My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku – já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán – pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy,“ zdůraznil Babiš.

Předseda horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Babiš tuto misi označil za výlet za miliony korun a Vystrčilovi doporučil cestovat komerční linkou. „Stojí to miliony, tyhle výlety,“ prohlásil. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

„Tak jsem jenom řekl, že jsme panu Vystrčilovi neschválili oficiální vládní armádní letadlo na ten výlet na Tchaj-wan. My nebudeme dělat stejnou politiku jak (bývalá předsedkyně sněmovny Markéta) Pekarová (Adamová z TOP 09) a Vystrčil, která zničila byznys našich firem v Číně,“ uvedl Babiš, podle něhož se tyto aktivity odrazily ve zrušení čínských investic a turistiky v Česku. „Čínští turisté nechodí, investice nejsou žádné,“ řekl.

Opozice s krokem vlády nesouhlasí

„Už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice. Nebo je za tím něco víc? Nechce tím Andrej Babiš třeba vyjít vstříc Čínské lidové republice?“ ptal se v reakci na rozhodnutí bývalý premiér a expředseda ODS Petr Fiala. Podle jeho nástupce v čele strany Martina Kupky se premiér projevil jako „geopolitický chaot“ a odmítnutí letounu je „omezenost“.

Kupka se také pozastavil nad tím, že vláda chce regulovat i cesty ústavních činitelů. Ministr pro sport Boris Štastný (Motoristé) k tomu uvedl, že vláda rozhodla jednomyslně. „Na to, aby (Vystrčil) poškozoval obchodní zájmy České republiky, lze doletět i linkou,“ napsal. „Podívejte se, prosím, kolik českých investic jde do Tchaj-wanu a naopak,“ reagoval Kupka, podle kterého vláda poškozuje české zájmy.

Babiš podle senátorky ODS a někdejší předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové „hází klacky pod nohy byznysu a urychluje vyvádění Česka ze světa demokracie a svobody“. „Jsme ve vážné krizi, musíme se vzbouřit,“ dodala bez konkretizace formu vzpoury. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný označil odmítnutí za ubohé. „Nejde jen o náš vztah k Tchaj-wanu, ale i o velkou podnikatelskou delegaci k našemu významnému obchodnímu partnerovi,“ napsal. Babiš podle něj ukázal v praxi svou ekonomickou diplomacii. Za neuvěřitelné označila rozhodnutí vlády středočeská hejtmanka za STAN Petra Pecková.

Peking se v minulosti k senátním aktivitám k Tchaj-wanu stavěl kriticky

Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátní usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny.

Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020 v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři a podnikatelé cestovali vládním speciálem.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu tak Vystrčil uskutečnil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS). K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je Česko založeno před krátkodobými ekonomickými zájmy. „Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.

před 6 mminutami
VideoDíky nové technologii má při lékařských zákrocích stačit méně radiace

V pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady lékaři testují novou technologii, díky níž při ošetření zúžených cév nebo poruch srdečního rytmu nemusí pacienty ozařovat v takové míře jako dosud. Studii nyní vědci vyhodnocují. Pokud se metoda osvědčí, mohli by ji lékaři na dalších klinikách využívat během několika let – s menší radiační zátěží a kvalitnějšími obrazy.
před 6 mminutami

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
Otrávená dětská výživa se objevila v Česku. Prodejci podle firmy HiPP vše stáhli

Společnost HiPP uvedla, že se sklenice dětské výživy s jedem na krysy objevily i v Česku a na Slovensku. V tiskové zprávě tvrdí, že maloobchodní prodejci v obou zemích už preventivně všechny sklenice dětské výživy HiPP z prodeje stáhli. Policie České republiky (PČR) dříve uvedla, že míra ohrožení není vysoká. Rakouská policie předtím varovala, že podezřelé skleničky s kojeneckou výživou HiPP, která může být otrávená, se našly vedle Rakouska i v Česku a na Slovensku.
Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan, upozornil server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Pekingu. Informaci o neposkytnutí letadla následně ČT potvrdil Vystrčil. Babiš v neděli dopoledne uvedl, že vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
VideoKompetence porodních asistentek se zvětšuje, roste jejich samostatnost

Porodní asistentky získávají stále širší kompetence a větší samostatnost, zejména při vedení porodů i návštěvách žen v šestinedělí doma. Podle ministerstva zdravotnictví i samotných zařízení je cílem přiblížit praxi evropským standardům a zároveň ženy více podpořit. V Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí jich pracuje až 170. Jedna z nich, Simona Panochová, zvládne během jediného dne asistovat u císařského řezu, pečovat o rodičku po porodu i přijímat další ženy na sál.
KVÍZ: Poznáte česká města podle mapy jejich tramvajových tratí?

V Praze začal v sobotu pro linky MHD sloužit nově otevřený Dvorecký most. Krátký kvíz prověří vaše znalosti map a dopravních systémů. Dokážete jen ze zjednodušené grafiky tramvajových sítí poznat, o jaké tuzemské město se jedná?
WC karta usnadňuje přístup na toaletu dvěma tisícům pacientů

Zhruba dva tisíce pacientů využívají takzvanou WC kartu, která jim může pomoct s využitím toalet. Vyplývá to z údajů organizace Pacienti IBD, která sdružuje nemocné s chronickými střevními záněty – například Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou. O kartu mohou žádat také stomici, lidé s inkontinencí nebo pacienti po operacích. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku takových lidí více než 110 tisíc.
Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora

Desítky obcí a firem chtějí stavět nájemní byty, chybí jim ale státní podpora. Příslušný program Dostupné nájemní bydlení je od loňského června pozastavený, protože vyčerpal přidělených sedm miliard korun. Pod čarou tak zůstávají projekty za dalších zhruba deset miliard. Ministerstvo pro místní rozvoj teď hledá zdroje, které by umožnily zahájit výstavbu i u dalších žadatelů, a řeší podobu budoucí podpory.
