Vláda odmítla Vystrčilovi poskytnout letoun na Tchaj-wan, řekl Babiš

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan, upozornil server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Pekingu. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
Předseda horní parlamentní komory, který má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června, může podle ministerského předsedy cestovat komerční linkou. Vystrčil se zatím nevyjádřil.
Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizovala. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátním usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny.
Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020. I když byl tehdy v čele své první koaliční vlády rovněž Babiš, senátoři cestovali vládním speciálem v doprovodu zástupců 36 českých firem, které jsou zaměřené především na moderní a pokročilé technologie. K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu uskutečnil Vystrčil cestu, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS).
K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je Česká republika založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. „Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.
Babiš: Vystrčil zničil podnikání českým firmám v Číně
Babiš v sobotu řekl, že politici jako Vystrčil zničili českým firmám podnikání v Číně. „Pan předseda Senátu teď předložil požadavek na armádní letadlo, o tom rozhoduje vláda. Letí, chtěl letět na Tchaj-wan. A my jsme rozhodli, že to letadlo neschválíme, protože tím pádem bychom tomu dali vládní punc, a to my nechceme,“ uvedl podle Blesku premiér na setkání k devátému výročí internetové televize XTV Luboše Xavera Veselého, který je členem Rady České televize.
Vystrčilova cesta chybí v přehledu letošních letů, které v pondělí schválila vláda. Podle informací ČTK se má cesta uskutečnit od 31. května do 4. června a možnost využití vládního letounu se řešila. Vystrčila má kromě zástupců senátorských frakcí doprovodit delegace organizovaná Svazem průmyslu a dopravy a Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Kromě politických jednání mají být předmětem mise aktivity na podporu česko-tchajwanských vztahů v oblasti investic, obchodu, univerzitní spolupráce a rozvoje české kulturní diplomacie.