Tchajwanská opozice navštívila Čínu, k jednání ale podle vlády nemá mandát


Kontroverze vyvolává na Tchaj-wanu návštěva šéfky opoziční strany Kuomintang v Pekingu. Přestože to ani jedna strana nepotvrdila, Cheng Li-wunová by se v pátek mohla setkat s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Bylo by to poprvé po deseti letech. Tchajwanská vláda, kterou Peking označuje za separatistickou, připomíná, že opozice k jednání nemá mandát. Cesta tchajwanské opoziční vůdkyně do Číny také předchází plánovanému květnovému setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Pekingu, napsala agentura AP.

Čcheng Li-wen, která převzala vedení Kuomintangu v loňském roce, řekla, že s radostí přijala pozvání čínského prezidenta a doufá, že bude „mostem k míru“. Předpokládá se, že se během svého pobytu v Číně se Siem setká, dodala agentura Reuters. Šéfka Kuomintangu si stojí za tím, že bezpečnost nezajistí americké zbraně, ale dialog. „Na obloze by měli létat ptáci, ne rakety. V moři by měly plavat ryby, ne válečné lodě,“ dodala.

Tchaj-pej ji za to ale kritizuje. Tím, kdo k ostrovu denně vysílá válečné lodě a letadla, je podle tamní vlády Peking. Tchajwanská opozice navíc zdržuje jednání o obranném rozpočtu. Jde o čtyřicet miliard dolarů (bezmála 855 miliard korun). „Když v parlamentu schválíte zvláštní rozpočet, je to signál Číně i zbytku světa, že Tchaj-wan bere mír skrze sílu vážně. A to je teď důležitější než kdy dřív,“ upozornil americký senátor Jim Banks.

Tchajwanci se připravují na možnou blokádu ostrova Čínou, zájem o kurzy civilní obrany roste
Tchajwanští vojáci během nástupu

Návštěva navíc přichází v citlivé době – krátce před summitem čínského vůdce Si Ťin-pchinga s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednání se zaměří hlavně na obchod, Tchaj-wan jako jedno z nejvýbušnějších témat vzájemných vztahů ale v debatě určitě chybět nebude. Peking může využít návštěvu jako argument proti americkým dodávkám pro Tchaj-wan.

„Pevný odpor Číny vůči vojenským kontaktům mezi USA a Tchaj-wanem je dlouhodobý a jednoznačný,“ uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning. Peking odmítá jednat s vládou, kterou vede tchajwanský prezident Laj Čching-te, jehož Čína označuje za separatistu.

„Doufám, že Čcheng Siovi řekne, že Tchaj-wan je svrchovaná a nezávislá země. Také ji žádám, aby jednu věc řekla velmi jasně: na Tchaj-wanu si volíme svého vlastního prezidenta,“ řekl Laj Čching-te.

Anexi nedopustím, slíbil tchajwanský prezident Laj
Prezident Tchaj-wanu Laj Čching-te

Část Tchajwanců doufá, že kontakty by mohly vést ke zlepšení ekonomických vztahů, většina je ale skeptická. „Když jednáte s demokratickými zeměmi, dohoda může být užitečná. Ale když jednáte s Čínskou komunistickou stranou, zaděláváte si na problémy,“ varoval tamní obyvatel Mac Peng.

Ani Tchaj-wanu se nevyhýbají rostoucí ceny paliv kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Válka poukázala na jeho energetickou závislost. Blokáda v kombinaci s diplomatickým tlakem na dodavatele by v budoucnosti mohla posloužit čínské komunistické straně jako nástroj, jak uvrhnout ostrov do krize i bez vojenské invaze.

Na Semilsku shořel průmyslový areál. Předběžné škody činí tři sta milionů

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael vyzval k evakuaci jižního Bejrútu

Izrael i ve čtvrtek bombardoval Libanon, kde cílí na teroristické hnutí Hizballáh, píší podle Reuters tamní média. Vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu. Také na severu židovského státu zněly sirény kvůli střelám Hizballáhu, který oznámil, že v Libanonu dochází k přímým střetům s izraelskou armádou. Podle zpravodajských agentur šlo o první útok Hizballáhu proti židovskému státu za posledních více než 24 hodin, kdy platí klid zbraní mezi USA a Íránem.
Británie a Norsko odstrašovaly ruské ponorky v Atlantiku

Británie, Norsko a další spojenci podnikli v severním Atlantiku vojenskou operaci zaměřenou na odstrašení ruských ponorek ohrožujících podvodní kabely a produktovody. Oznámil to dnes podle agentury AP britský ministr obrany John Healey. Společnou akci potvrdila také norská vláda. Ruské velvyslanectví ve Spojeném království se podle agentury TASS proti prohlášení britského ministra ohradilo.
Máme podobné názory na mnoho záležitostí, řekl Pavel po jednání s italským prezidentem

Na dvoudenní oficiální návštěvu ve čtvrtek do Česka dorazil italský prezident Sergio Mattarella, odpoledne v Praze jednal se svým tuzemským protějškem Petrem Pavlem. „Itálie a Česká republika sdílí nejen velice bohatou historii, ale také stejné hodnoty. Máme podobné názory na mnoho záležitostí, které dnes hýbou evropským i světovým vývojem,“ řekl po jednání Pavel. Pro italskou hlavu státu se jedná o první bilaterální návštěvu Česka od začátku mandátu v roce 2015.
Izrael v Gaze zabil novináře al-Džazíry. Tvrdí, že byl člen Hamásu

Izraelská armáda v západní části Pásma Gazy zabila při dronovém útoku novináře televize al-Džazíra. Izrael to ve čtvrtek podle agentury AFP potvrdil a prohlásil, že šlo o člena teroristické organizace Hamás, jenž se skrýval za novinařinu. Katarská stanice smrt svého novináře odsoudila a označila izraelský útok za úmyslný a cílený zločin, jehož záměrem bylo zastrašit novináře. Izraelská armáda už dříve zveřejnila řadu dokumentů, které údajně potvrzují spojení zpravodajské stanice s teroristickým hnutím. V podobném duchu se po prozkoumání důkazů vyjádřil také nezávislý izraelský soud.
Kosmická loď Orion využila gravitační prak. Manévr sebral energii Zemi

Při popisu letu mise Artemis II k Měsíci a jejího návratu k Zemi se často píše o manévru takzvaného gravitačního praku, kterým si kosmická loď Orion pomohla k vyšší rychlosti a správné dráze. Jak ale tento manévr funguje a proč ho kosmické agentury tak často využívají?
Ministerstvo na pátek výrazně snížilo maximální ceny paliv

Maximální ceny pohonných hmot určované státem v pátek oproti čtvrtku klesnou o koruny. Litr nafty bude nejvýše za 45,20 koruny, litr benzinu za 41,77 koruny. Maximální cena nafty stanovená na pátek je nižší, než za jakou ji většina prodejců paliv nakoupila, tvrdí Unie nezávislých petrolejářů. Ceny ropy se po středečním prudkém poklesu vrátily k růstu, zůstávají ale pod sto dolary za barel.
Doprava v Hormuzském průlivu je stále omezená, za den proplulo šest lodí

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
