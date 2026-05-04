Vláda schválila návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda podporuje koaliční návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat. Místo půlročního vězení za ně má hrozit nejméně roční, informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Usmrcení domácích zvířat má být nově považováno za trestný čin. Kabinet v pondělí schválil i další novely. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich odpis z daní, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Týráním se obecně rozumí zlé nakládání vyznačující se vyšším stupněm hrubosti, bezcitnosti a určitou trvalostí, kterým jsou působeny útrapy a příkoří. Takové jednání navrhovatel považuje za společensky vysoce škodlivé již svou povahou,“ uvedli předkladatelé v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Podmínkou trestného činu týrání zvířat zůstane surový nebo trýznivý způsob jeho provádění, bez jejího naplnění jde o přestupek. „Postih týrání osob žijících ve společném obydlí tak fakticky zůstává přísnější než postih týrání zvířat, a to z důvodu nižší intenzity jednání, která je vyžadována pro vznik trestněprávní odpovědnosti,“ stojí ve zdůvodnění.

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

V zákoníku by podle novely přibyl čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek, tedy například z pomsty, pro zábavu, pro ztrátu zájmu o další chov, ale i kvůli zakrytí jiného nelegálního jednání. „Právě zavrženíhodná motivace pachatele představuje okolnost, která povyšuje společenskou škodlivost takového jednání na úroveň trestného činu,“ napsali tvůrci.

Koalice chce také zvednout základní trestní sazbu u nedbalostního zanedbání péče o zvíře, které vede k trvalým zdravotním následkům nebo ke smrti. Pachatelům by hrozilo až roční vězení, nyní je horní hranice sazby poloviční. Při spáchání tohoto činu na větším počtu zvířat novela zvyšuje horní hranici trestní sazby o rok na tři roky.

Na některé zdravotní benefity firem se nebude vztahovat limit

Kabinet rovněž schválil novelu týkající se zdravotních benefitů firem pro zaměstnance, přičemž na některé z nich se nově nebude vztahovat limit padesát tisíc korun za rok pro jejich odpis z daní. Změnu podle Vojtěcha jeho úřad projednal s ministerstvem financí, protože je součástí návrhu na znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). „Kompromis zachová strop na zdravotní benefity, ale vydělí z něj ty programy prevence, které jsou pro nás nejzásadnější,“ řekl ministr.

Ministerstvo chce vyšší odměny pro lidi, kteří chodí na preventivní prohlídky
Ilustrační snímek

Půjde podle něj o prevenci chronických onemocnění, například onkologických, kardiovaskulárních nebo diabetu. „Tyto preventivní programy nebudou mít nově žádný strop a budou daňově uznatelné,“ dodal.

Podle průzkumu Hospodářské komory k trhu práce a benefitům z loňského podzimu poskytuje asi 64 procent dotázaných svým zaměstnancům péči lékaře, asi 57 procent také sportovní a pohybové aktivity. Možnost zdravotní prevence nabízí zhruba třetina.

Aktuálně z rubriky Domácí

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. V tiskové zprávě to uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Jednat by se mělo o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. S odvoláním na své zdroje to uvedly servery Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas.
13:37Aktualizovánopřed 1 mminutou

Hasiči nasadili v Českém Švýcarsku osm vrtulníků

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do sta hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bude ve vzduchu osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. Při zásahu se zatím jeden hasič přehřál. V terénu je kolem 400 hasičů. Situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár v pondělí lokalizovat. Česko v neděli večer v souvislosti s tímto požárem aktivovalo Mechanismus civilní ochrany EU.
06:27Aktualizovánopřed 3 mminutami

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
12:19Aktualizovánopřed 14 mminutami

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
05:08Aktualizovánopřed 27 mminutami

Policie obvinila v kauze chomutovského exprimátora Hrabáče dalších šest lidí

V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (dříve ANO) obvinili policisté dalších šest lidí a tři právnické osoby. V případu jde o údajné ovlivňování veřejných zakázek. České televizi to sdělila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Trestnímu stíhání nyní čelí celkem dvacet lidí a osm právnických osob. Podle žalobce manipulovali prostřednictvím korupce zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Dva obvinění už podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.
před 39 mminutami

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
13:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
11:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
