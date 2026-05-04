Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard


4. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy korun na 106,1 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Schodek je nejnižší za poslední čtyři roky, zároveň pátý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci dubna byl deficit 126,1 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy meziročně vzrostly o 7,1 procenta na 667,1 miliardy korun. K nárůstu přispěly vyšší výběr daní i pojistného i vyšší příjmy z Evropské unie. Výdaje ve srovnání s koncem loňského dubna vzrostly o 3,3 procenta na 773,2 miliardy korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pondělí po jednání vlády řekla, že se plnění rozpočtu vyvíjí rozumně. Zároveň připustila, že se dopady téměř tříměsíčního provizoria stále projevují v průběžném saldu. „Výdaje se podle mého soudu ještě nerozjely takovým způsobem, protože provizorium tu nějakou dobu bylo,“ řekla ministryně.

Z daňových příjmů nejrychleji rostlo inkaso daně z příjmu právnických osob, které se meziročně zvýšilo o 12,5 procenta na 52,4 miliardy korun. Na dani z příjmu fyzických osob stát vybral 57,4 miliardy korun, o 8,1 procenta víc než loni, v růstu inkasa se projevil zejména růst mezd.

Vyšší mzdy se projevují také v růstu odvodů na sociální pojištění o 6,6 procenta na 278,2 miliardy korun. K vyššímu výběru této položky podle ministerstva financí přispělo i zvýšení vyměřovacího základu pro živnostníky. Ministerstvo upozornilo, že toto zvýšení chce vládní koalice se zpětnou platností zrušit a přeplatky živnostníkům vrátit.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) získal státní rozpočet 136,8 miliardy korun, meziročně o 4,3 procenta víc. Podle ministerstva je to důsledek vyšší spotřeby domácností. Spotřební daně přinesly do rozpočtu 52,7 miliardy korun, o čtyři procenta víc než před rokem.

Nejrychleji rostlo inkaso spotřební daně z minerálních olejů. Ministerstvo upozornilo, že snížení daně na naftu, ke kterému vláda přistoupila od 8. dubna v reakci na válku v Íránu, se vzhledem ke splatnosti této daně projeví až se zpožděním.

Redaktor ČT Petr Vašek ke schodku státního rozpočtu
Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 324,3 miliardy korun, meziročně o 3,7 procenta víc. Z toho 250,4 miliardy korun tvořily výplaty důchodů.

Kapitálové výdaje do konce dubna dosáhly padesáti miliard korun, meziročně narostly o 14,4 procenta. Stát zatím utratil 19,2 procenta svých plánovaných celoročních investičních výdajů. Ministerstvo financí ale upozornilo, že investiční aktivita je tradičně silnější ve druhé polovině roku.

Ze zatím uskutečněných kapitálových výdajů tvořily největší část transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v objemu 18,9 miliardy korun.

Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.

Analytička: Není jisté, že bude dodržen plánovaný schodek

Analytička Raiffeisenbank Tereza Krček varovala před tím, že není jisté, zda se podaří dodržet naplánovaný letošní schodek 310 miliard korun. „Předběžný odhad HDP za první čtvrtletí 2026 poukázal na slabší mezičtvrtletní růst české ekonomiky. To bylo výrazně pod predikcí ministerstva financí, na základě které jsou odhadovány příjmy do státního rozpočtu,“ upozornila.

Připomněla také, že se rozpočet bude potýkat s nižším inkasem spotřební daně, kterou vláda u nafty snížila.

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
VideoAnalýza výběru daně z lihu je hotová. Ministerstvo řeší, co dál

Úřady dokončily analýzu výběru spotřební daně z lihu. Má ukázat, jak dál s touto taxou. Její růst nastavil konsolidační balíček předchozí vlády – stát nakonec ale víc peněz nevybral. Ministerstvo financí teď chce zjistit, jestli je příčinou nižší spotřeba, nebo přesun části prodejů do šedé ekonomiky. Minulá vláda si přitom od kroku slibovala sumu přesahující deset miliard korun.
VideoV Německu roste zájem o elektroauta. Stojí za ním drahá paliva i státní dotace

Rostoucí ceny benzínu a nafty zvyšují v Německu poptávku po nových i ojetých elektroautech. Prodejci hlásí výraznější zájem od konce února, u ojetých vozů podle nich v některých případech vzrostl až o desítky procent. Kromě drahých paliv k trendu přispívá také širší nabídka levnějších modelů, státní dotace pro domácnosti s nižšími příjmy nebo zájem o domácí nabíjení v kombinaci se solárními panely. Spolková vláda ale zároveň usiluje o zmírnění unijních pravidel pro postupné vytlačování aut se spalovacími motory z evropského trhu.
Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky

Opoziční strany chtějí v týdnu ve sněmovně zablokovat schválení zákona, kterým vláda navrhuje výrazně uvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Kabinet chce mimo výdajové rámce vyčlenit například náklady na dopravní infrastrukturu, přehrady, nové jaderné bloky nebo část výdajů na obranu. Podle opozice si tím vláda připravuje prostor pro vysoké schodky a větší zadlužování státu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že současná pravidla jsou příliš přísná a neodpovídají plánovaným investicím.
Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít“. V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.
Bez peněz se obrana zajistit nedá, upozornili Nečas s Rusnokem

„Doba se změnila v tom, že ohrožení bezpečnosti Evropy je úplně někde jinde, než bylo před pěti, deseti lety,“ míní bývalý premiér, exministr financí a někdejší guvernér ČNB Jiří Rusnok. „Bez těch peněz se to udělat prostě nedá,“ dodává. „Ty výdaje musí růst,“ souhlasí expremiér Petr Nečas (ODS) a doplňuje, že Česko je podle něj středně bohatým státem EU. „Nejsme ti chudáci, kteří nemají dost peněz pro naše lidi,“ prohlásil. V Nedělní debatě ČT moderované Janou Peroutkovou komentovali oba expremiéři také střety současné vlády s prezidentem ohledně summitu NATO, spor ohledně cesty předsedy Senátu na Tchaj-wan či kabinetem chystanou změnu rozpočtových pravidel.
