Dozimetr se rozrůstá, policie obvinila sedmnáct subjektů, píší Seznam Zprávy

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v další větvi korupční kauzy Dozimetr nově obvinili třináct lidí a čtyři firmy. Napsal to server Seznam Zprávy (SZ). Policisté znovu stíhají i ty, které obvinili už v hlavní větvi případu v roce 2022. Jde o podnikatele Michala Redla, Pavla Kosa či Zakaríu Nemraha.

Mezi obviněnými jsou také Pavel Dovhomilja, bývalý ekonomický ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín, tehdejší vedoucí jednotky informačních technologií DPP Luďek Šteffel nebo někdejší šéf právního odboru této společnosti Dalibor Kučera. Obviněný je nově podnikatel Jaroslav Kříž a firma Purum, kterou podle obchodního rejstříku Kříž spoluvlastní.

Advokát Daniel Volák, který zastupuje Kosa, na dotaz potvrdil, že jeho klient v pátek obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání v další větvi Dozimetru. Nová obvinění se podle něj znovu týkají zakázek pro pražský dopravní podnik.

„Potvrzuji, že nám dnes (v pátek, pozn. red.) bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání v další větvi Dozimetru. Nicméně z našeho pohledu se nejedná o nic překvapivého. Jsou to skutky ze stejného období, o některých již můj klient vypovídal v hlavním líčení. Proto v přípravném řízení budeme postupovat tak, aby naše soudem schválená dohoda o vině a trestu zůstala nedotčena,“ uvedl Volák.

Kos, kterého zastupuje, odešel tento týden od soudu s tříletým podmíněným trestem a musí zaplatit dvanáct milionů korun. Muž u soudu uznal vinu a o trestné činnosti vypovídal.

Vinní jsou zatím čtyři lidé

Mezi obviněnými v další větvi kauzy Dozimetr je podle SZ také Kamil Marvánek, Daniel Kraft či Dan Jež a jeho společnost Gating Servis, která patří mezi dlouholeté dodavatele pražského dopravního podniku.

Hlavními obžalovanými v kauze jsou zlínský podnikatel Michal Redl a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hrozí jim vysoké tresty vězení, oba vinu odmítají. Podle obžaloby založili organizovanou zločineckou skupinu, která postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.

Dosud soud uznal vinnými čtyři muže, žádného z nich zatím neposlal do vězení. Dohodu o vině a trestu uzavřeli před zahájením hlavního líčení Kos, Šteffel, Dovhomilja a Nemrah, kteří dostali podmíněné a peněžité tresty. V hlavním líčení tak soud již projednává jen šest zbývajících obžalovaných a dvě společnosti.

