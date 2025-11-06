Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

Podnikatel Kos, obžalovaný v kauze Dozimetr, dostal tříletý podmíněný trest. Musí také zaplatit dvanáct milionů korun. Soud přijal novou dohodu poté, co nepřijal dohodu o vině a trestu, kterou na konci října uzavřel se státním zástupcem Adamem Borgulou.
Kos se k podílu na rozsáhlé trestné činnosti v pražském dopravním podniku přiznal. Je již čtvrtým z obviněných, který dohodu s žalobcem uzavřel. V obžalobě mu Borgula navrhoval deset a půl roku vězení.
Kos při hlavním líčení popsal, jak fungovala organizovaná skupina vedená zlínským podnikatelem Michalem Redlem. U soudu se začalo z trestné činnosti zpovídat osm lidí, mezi nimi i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají. Dohodu po zahájení líčení uzavřel i bývalý vedoucí jednotky informačních technologií DPP Luděk Šteffel. Soud o ní bude rozhodovat ve čtvrtek.
Kos byl již dříve odsouzený za daňové úniky. Podle Borguly od propuštění z vězení žije řádný život. „S ohledem na postoj pana obžalovaného, který zaujal po propuštění z výkonu trestu, je tento trest postačující pro jeho nápravu,“ prohlásil státní zástupce. Zohlednil, že se Kos přiznal a že podle něj také pomohl část trestné činnosti skupiny rozkrýt.
Soud již dříve uložil další pokuty
Ještě před hlavním líčením uzavřeli dohodu o vině a trestu také dva podnikatelé – Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah. Soud jim pravomocně uložil peněžité tresty dva miliony a tři miliony korun. Oba muži se doznali.
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.