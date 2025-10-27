Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr

28 minut
Policie pokračuje ve vyšetřování kauzy Dozimetr. Nedávno obvinila bývalého ředitele pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka, že podle ní měl od developera Serge Borensteina žádat úplatek. Reportér serveru Odkryto.cz Jiří Hynek prohlásil, že zlínský podnikatel Michal Redl – který byl podle státního zástupce hlavou skupiny, jež podle obžaloby ovlivňovala výběrová řízení v DPP a brala za to úplatky – věděl, že Dvořák se v pražském prostředí „umí dobře pohybovat, zná Borensteina už od devadesátých let, může s ním mluvit mezi čtyřma očima a může mu ledacos říct“. Dvořák tvrdí, že na žádosti o úplatek nespolupracoval. Detaily případu popsal Michael Fiala v pořadu Reportéři ČT.