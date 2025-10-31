Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Pavel Kos z kauzy kolem údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP) uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Schvalovat ji bude příští týden Obvodní soud pro Prahu 9, sdělila ČT mluvčí soudu Barbora Chlostová. Žalobce Adam Borgula navrhl poslat Kosa na deset a půl roku do vězení. Kos během líčení doznal vinu. V kauze Dozimetr dál čelí obžalobě sedm lidí, mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) nebo podnikatel Michal Redl, který měl organizovanou zločineckou skupinu řídit.
„Mohu potvrdit, že zdejší soud obdržel ve věci (…) návrh na schválení dohody o vině a trestu,“ uvedla Chlostová. Dohodu už dříve uzavřel také bývalý vedoucí v DPP Luděk Šteffel. I tu musí ještě projednávat soud.
„Obsah nebudeme až do 6. listopadu komentovat,“ uvedl k dohodě Kosův advokát Daniel Volák s odkazem na soud, který věc projedná. Ve stejný den by soud měl také rozhodnout, zda schválí dohodu v případě Šteffela.
Redl rozhodoval, uvedl Kos
Pavel Kos doznal vinu hned na začátku hlavního líčení v případu Dozimetr. Soud prohlášení viny následně přijal. Ve své výpovědi před soudem Kos uvedl, že podnikatel Redl byl vnímán jako ten, který rozhodoval. Ve trojici nejdůležitějších postav kauzy byl údajně ještě sám Kos a Hlubuček.
Úplatky si většinou měli dělit ještě s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem, kteří prý dostali část podle toho, jak se na činnosti kolem zakázek podíleli.
Dva podnikatelé už dohodu uzavřeli
V kauze Dozimetr už soud schválil dvě dohody o vině a trestu. Zmiňovaný podnikatel Dovhomilja se se státním zástupcem dohodl na dvoumilionovém trestu, podnikatel Nemrah na třímilionovém trestu. Dovhomilja na začátku měsíce v případu Dozimetr vypovídal a má tak status spolupracujícího obviněného. Uvedl mimo jiné, že cílem skupiny kolem DPP bylo získat ze zakázek provize. Naopak Nemrah vypovídat odmítl.
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí, jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN), a to kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.