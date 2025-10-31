Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr


před 58 mminutami|Zdroj: ČT24

Podnikatel Pavel Kos z kauzy kolem údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP) uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Schvalovat ji bude příští týden Obvodní soud pro Prahu 9, sdělila ČT mluvčí soudu Barbora Chlostová. Žalobce Adam Borgula navrhl poslat Kosa na deset a půl roku do vězení. Kos během líčení doznal vinu. V kauze Dozimetr dál čelí obžalobě sedm lidí, mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) nebo podnikatel Michal Redl, který měl organizovanou zločineckou skupinu řídit.

„Mohu potvrdit, že zdejší soud obdržel ve věci (…) návrh na schválení dohody o vině a trestu,“ uvedla Chlostová. Dohodu už dříve uzavřel také bývalý vedoucí v DPP Luděk Šteffel. I tu musí ještě projednávat soud.

„Obsah nebudeme až do 6. listopadu komentovat,“ uvedl k dohodě Kosův advokát Daniel Volák s odkazem na soud, který věc projedná. Ve stejný den by soud měl také rozhodnout, zda schválí dohodu v případě Šteffela.

Redl rozhodoval, uvedl Kos

Pavel Kos doznal vinu hned na začátku hlavního líčení v případu Dozimetr. Soud prohlášení viny následně přijal. Ve své výpovědi před soudem Kos uvedl, že podnikatel Redl byl vnímán jako ten, který rozhodoval. Ve trojici nejdůležitějších postav kauzy byl údajně ještě sám Kos a Hlubuček.

Soud přijal prohlášení viny podnikatele Kosa z kauzy Dozimetr
Obviněný podnikatel Pavel Kos

Úplatky si většinou měli dělit ještě s podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem, kteří prý dostali část podle toho, jak se na činnosti kolem zakázek podíleli.

Dva podnikatelé už dohodu uzavřeli

V kauze Dozimetr už soud schválil dvě dohody o vině a trestu. Zmiňovaný podnikatel Dovhomilja se se státním zástupcem dohodl na dvoumilionovém trestu, podnikatel Nemrah na třímilionovém trestu. Dovhomilja na začátku měsíce v případu Dozimetr vypovídal a má tak status spolupracujícího obviněného. Uvedl mimo jiné, že cílem skupiny kolem DPP bylo získat ze zakázek provize. Naopak Nemrah vypovídat odmítl.

Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí, jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN), a to kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Reportéři ČT popsali možné vazby bývalého ředitele DPP Dvořáka v kauze Dozimetr
Martin Dvořák

Výběr redakce

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

před 22 mminutami
Vznikající koalice má v návrhu programového prohlášení úpravy v penzích i dostupné energie

Vznikající koalice má v návrhu programového prohlášení úpravy v penzích i dostupné energie

14:35Aktualizovánopřed 51 mminutami
Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

před 58 mminutami
Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

před 2 hhodinami
Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

před 2 hhodinami
Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

před 2 hhodinami
Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

10:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vznikající koalice má v návrhu programového prohlášení úpravy v penzích i dostupné energie

Vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek dopoledne na Hrad návrh programového prohlášení vlády. Hlavními strategickými záměry programu jsou přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, dostupné zdravotnictví, dostupnost bydlení a funkční sociální systém. Dalším bodem je například znovuzavedení EET nebo zrušení poplatků za veřejnoprávní média. ČT má dokument vládního programu k dispozici, stáhnout si ho můžete v odkazu níže.
14:35Aktualizovánopřed 51 mminutami

Podnikatel Kos uzavřel dohodu o vině a trestu v kauze Dozimetr

Podnikatel Pavel Kos z kauzy kolem údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP) uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Schvalovat ji bude příští týden Obvodní soud pro Prahu 9, sdělila ČT mluvčí soudu Barbora Chlostová. Žalobce Adam Borgula navrhl poslat Kosa na deset a půl roku do vězení. Kos během líčení doznal vinu. V kauze Dozimetr dál čelí obžalobě sedm lidí, mimo jiné bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) nebo podnikatel Michal Redl, který měl organizovanou zločineckou skupinu řídit.
před 58 mminutami

Za vylákání stovek milionů z klientů navrhla policie obžalobu

Vyšetřovatelé navrhli obžalovat čtveřici lidí, kteří podle nich pod záminkou výhodných investic vylákali z nejméně 1550 lidí přes 622 milionů korun. Viní je ze zločinu podvodu spáchaného v organizované zločinecké skupině. České televizi to sdělil dozorující státní zástupce Boris Havel. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC.
13:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rakovina připraví ročně o život asi 27 tisíc lidí

Rakovina stojí Česko 27 tisíc lidských životů a téměř 95 miliard korun ročně. Více než třetinu nákladů a mnohá úmrtí lze ušetřit včasnými vyšetřeními. Velká část lidí ale takzvané screeningy neabsolvuje, z toho vyšetření tlustého střeva a konečníku více než polovina. Častým důvodem jsou obavy z výsledků, časné odhalení rakoviny přitom ale znamená lepší šanci na vyléčení. Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo kampaň Ukaž rakovině záda.
před 2 hhodinami

Soud uložil výjimečné tresty za vraždu v pražském parku

Soud uložil Arménovi Richardu Svobodovi a Moldavanovi Olegu Fedorovovi výjimečné tresty ve výši 28 a 25 let vězení. Podle pátečního nepravomocného rozsudku si restauratér Svoboda objednal odstranění krajana, kterého pak Fedorov zavraždil a pohřbil v pražském parku. Oba muži vinu odmítají, stejně tak popírají i to, že společně plánovali další vraždu. Zbylé obžalované – Ukrajince Romana Osypčuka a Čecha Jiřího Seltenreicha – potrestal soud patnácti a šesti lety za mřížemi.
10:33Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Novým rektorem UK byl zvolen Jiří Zima

Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) byl zvolen Jiří Zima. Dlouholetého děkana Přírodovědecké fakulty UK a analytického chemika zvolil Akademický senát UK (AS UK) ve druhém kole, kdy proti němu kandidovala dosavadní rektorka Milena Králíčková.
11:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Plzeňští kriminalisté vyšetřují vraždu mezi odsouzenými ve věznici

Kriminalisté od čtvrtka vyšetřují násilný čin mezi dvěma odsouzenými vězni v plzeňské věznici na Borech. Zemřel tam odsouzený čtyřiačtyřicetiletý muž, kterého podle policie zabil spoluvězeň. Policie o tom informovala na síti X.
před 6 hhodinami

EET zohlední malé živnostníky a příležitostné výdělky, nastínila pro MfD Schillerová

Nová verze elektronické evidence tržeb (EET) má zohlednit malé živnostníky a příležitostné výdělky. Zavést ji plánuje možná vláda ANO, SPD a Motoristů, platit by měla od ledna 2027. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES (MfD) to uvedla místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která má ve vznikajícím kabinetu řídit ministerstvo financí. Zmínila také otázku vrácení takzvaného školkovného či výraznější valorizaci důchodů.
před 6 hhodinami
Načítání...