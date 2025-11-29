NCOZ zrušila stíhání podnikatele Ježe a firmy podezřelých z úplatku v Dozimetru

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zrušili trestní stíhání podnikatele Dana Ježe a firmy Gating Services, kteří byli na začátku listopadu obviněni v nové části korupční kauzy Dozimetr. Skutek je promlčený, informoval server Seznam Zprávy.
Dan Jež a firma Gating Services čelili podezření z úplatku ve výši 200 tisíc korun pro skupinu Michala Redla. Peníze podle obvinění předal Jež na konci července 2021 Redlovi, který je v kauze Dozimetr hlavní postavou. Jež a Gating Services ale podali proti trestnímu stíhání stížnost a uspěli. Od možného spáchání skutku uplynula tříletá promlčecí lhůta.
„Ano, potvrzuji zrušení stíhání mé osoby a společnosti Gating Services,“ napsal serveru Jež, který je podle obchodního rejstříku členem představenstva a jediným akcionářem firmy. Dozorující státní zástupce Adam Borgula napsal, že se nemůže vyjádřit.
Policisté při vyšetřování Dozimetru zjistili, že firma Gating Services patří mezi dlouholeté dodavatele pražského dopravního podniku. Mezi roky 2012 až 2022 získala tato společnost zakázky za více než 200 milionů korun. Další dodávky pak podle detektivů měl u Redlovy skupiny zajistit zmíněný úplatek ve výši 200 tisíc korun. Podnikatel Jež však při výslechu na policii poskytnutí úplatku odmítl.
V hlavní větvi případu Dozimetr čelí Redl s dalšími lidmi obžalobě od loňského června. Státní zástupce je viní z toho, že si dosadili do vedení pražského dopravního podniku spřátelené manažery. S jejich pomocí, jak dále tvrdí policisté, pak mohli ovlivňovat různá výběrová řízení a poté za to získávali úplatky. Část lidí se k trestné činnosti přiznala. Další obžalovaní – Redl, bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo bývalý šéf právního oddělení Dalibor Kučera – vinu v hlavní větvi případu odmítají.