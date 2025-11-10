Hlubuček podle bývalého ředitele DPP nebyl členem zločinecké skupiny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bývalý ekonomický ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Matej Augustín viněný v kauze Dozimetr v pondělí u soudu prohlásil, že spolu s dalšími aktéry případu působil v organizované zločinecké skupině, jejímž cílem bylo z firmy nelegálně vyvádět peníze. Obžalovaného někdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN) však za člena této skupiny nepovažoval. Augustín začal spolupracovat s policií a státní zástupce ještě před zahájením hlavního líčení jeho obžalobu v případu rozsáhlé korupce v DPP stáhl.

Augustín podle své výpovědi oslovil zlínského podnikatele Michala Redla, kterého žalobce Adam Borgula považuje za hlavu zločinecké skupiny. Chtěl po něm, aby mu sehnal nějakou práci v Praze. Redla znal již od roku 2012 a byli přátelé. S Hlubučkem se setkal ještě před tím, než se stal ekonomickým náměstkem. To, že pozici na konci roku 2019 dostal, se dozvěděl od Redla.

V prvním pololetí 2020 si Augustín podle své výpovědi uvědomil, že spolu s ostatními jedná protiprávně. „Pracovali jsme jako organizovaná zločinecká skupina. Bylo nás asi osm až devět lidí,“ prohlásil. Vedle Redla zařadil mezi členy podnikatele Pavla Kosa, Pavla Dovhomilju a Zakaríu Nemraha či někdejší vedoucí pracovníky DPP Luďka Šteffela a Dalibora Kučeru. Přiznal, že manipulovali se zakázkami. Sám získal na úplatcích 1,2 až 1,3 milionu korun, uvedl.

Bývalý ekonomický náměstek DPP soudu řekl, že u dělení peněz ve skupině nebyl. Popsal také vztahy mezi jednotlivými členy skupiny. Za nejdůležitějšího člověka označil Dovhomilju, který měl informace o fungování DPP.

Hlavními obžalovanými v kauze Dozimetr jsou v současnosti Redl a Hlubuček. Spolu s ním se u nynějšího hlavního líčení zpovídají další čtyři lidé. Čtyři další muže již Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty. Nikoho zatím do vězení neposlal. Mezi již odsouzenými jsou Kos, Dovhomilja, Nemrah a Šteffel. Všichni uzavřeli dohody o vině a trestu. První tři se také k trestné činnosti přiznali.

Zločinecká skupina měla mimo jiné ovlivňovat zakázky a brát úplatky

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplácení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Skupina podle Borguly postupně dosazovala do DPP na vybrané manažerské pozice spřátelené lidi. Prostřednictvím nich pak ovlivňovala skupina zakázky a brala úplatky.

U hlavního líčení se nyní řeší takzvaná první větev kauzy Dozimetr. V ní padla obvinění v polovině roku 2022. Policisté ale postupně rozšířili okruh trestně stíhaných i počet skutků. Nalezli další podle nich zmanipulované zakázky, které se týkaly nejen DPP ale i Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Další série trestních stíhání tak přišla v dubnu 2023, kdy se mezi obviněnými objevil například bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr. Těsně před zahájením soudního jednání začala policie stíhat bývalého ředitele DPP Martina Dvořáka, minulý týden padla obvinění v další větvi. Soudce Jakub Kriebel na začátku pondělního jednání vyzval Borgulu, aby soudu všechna nová obvinění v kauze Dozimetr zaslal.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

