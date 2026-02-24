Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Požadavek forenzního auditu ve VZP
Zdroj: ČT24

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po novém vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby zadalo forenzní audit – tedy důkladnou kontrolu hospodaření s cílem odhalit možné zpronevěry, podvody či korupci. Řekl to České televizi. Správní rada v pondělí odvolala ředitele největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. Podle Vojtěcha jsou důvody velmi vážné, Kabátek jakákoli pochybení odmítá.

Kabátek, který byl v úterý v pražském sídle VZP naposledy, trvá na tom, že největší českou zdravotní pojišťovnu s obratem téměř 350 miliard ročně odevzdává v perfektní ekonomické kondici. „Konečně jsme pomohli celému systému těmi osmi miliardami. Předávám ji (VZP) reputačně zdravou, jsme vnímáni velmi pozitivně,“ míní nyní již bývalý šéf VZP.

To si ale nemyslí ministr Vojtěch – právě on byl podle informací ČT hlavním strůjcem Kabátkova odvolání. Šéf resortu zdravotnictví v pondělí v Událostech, komentářích řekl, že Kabátek musel skončit i kvůli zatím nezveřejněným závažným důvodům, podrobnosti nesdělil.

Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov
Odvolaný ředitel VZP Zdeněk Kabátek

Konkrétní nechtěl být Vojtěch ani v úterý. Po návštěvě ostravské univerzity řekl, že bude ve VZP požadovat velmi důkladný audit, který by měl rozkrýt případné kriminální jednání. Zaměřit se dle něj má i na oblast IT, kde, jak připomněl, probíhaly zásahy policie opakovaně.

„Forenzní audit se používá tam, kde je podezření na nějaké podvody nebo na nekalé jednání. Já si ničeho takového nejsem vědom. My tady máme velmi silný a nezávislý vnitřní audit,“ reagoval Kabátek. Policie ho nikdy z žádného trestného činu neobvinila.

Kabátek o svém odvolání do poslední chvíle nevěděl

Kabátek v úterý v rozhovoru pro ČT uvedl, že se o svém konci ve funkci ředitele VZP dozvěděl až těsně před tím, než ho správní rada odvolala. Překvapením bylo Kabátkovo odvolání i pro některé radní, kteří ve VZP zastupují sněmovní opozici.

„Pouze na základě informací, které mohou býti možná velmi nevěrohodné, se jednoduše člověk – manažer zbaví funkce. Já si prostě myslím, že toto ve slušné společnosti není správný způsob,“ řekl v pondělních Událostech, komentářích místopředseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL).

Předseda správní rady VZP Kamal Farhan (ANO) se domnívá, že reputačních věcí „bylo několik a byli tam zainteresovaní někteří zaměstnanci“. Vyšetřování dle něj zřejmě probíhají.

Nový šéf VZP Ivan Duškov dělal doteď Kabátkovi šest let náměstka. Nyní o situaci v pojišťovně mluvit nechtěl, vyjádřit se plánuje příští týden.

Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP
Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek

Výběr redakce

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

před 47 mminutami
Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

12:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

17:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Invaze nikdy není legitimní, je čas válku ukončit, vzkázal Rusku Macinka

Invaze nikdy není legitimní, je čas válku ukončit, vzkázal Rusku Macinka

15:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

Rusko mír nechce a není tak silné, jak si myslí, zní z Evropy

10:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

Liberecký kraj koupí hotel a vysílač Ještěd

16:34Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

16:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po novém vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby zadalo forenzní audit – tedy důkladnou kontrolu hospodaření s cílem odhalit možné zpronevěry, podvody či korupci. Řekl to České televizi. Správní rada v pondělí odvolala ředitele největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. Podle Vojtěcha jsou důvody velmi vážné, Kabátek jakákoli pochybení odmítá.
před 47 mminutami

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

První povodňový stupeň platil v úterý ráno zhruba desítce míst v Česku. Týkalo se to například Tiché Orlice na Rychnovsku, kde voda ze vzedmuté řeky zaplavila cyklostezku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Mírné vzestupy hladin meteorologové očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
12:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí

Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu požádalo v Česku o živnostenské oprávnění přes čtyřicet šest tisíc Ukrajinců. Vyplývá to ze statistik společnosti Dun & Bradstreet. Patří mezi ně Albína Romanjuková a Oleksandr Politiuk, kteří stejně jako tisíce jejich krajanů utekli před válkou a v Česku se pustili do podnikání. Ukrajinci se uplatňují i jako zdravotníci nebo učitelé. Solomija Makovská dokonce získala ocenění Učitel Vysočiny.
17:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko si připomnělo čtyři roky od začátku ruské války proti Ukrajině

Po České republice se konaly akce připomínající začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu před čtyřmi lety, 24. února 2022. Bezpečnost a obranyschopnost Česka, Ukrajiny a celé Evropy byly tématy veřejného slyšení v Senátu, ze kterého se členové vlády Andreje Babiše (ANO) omluvili, zatímco prezident Petr Pavel dorazil. Zajištění bezpečnosti je odpovědností nás všech, řekl Pavel v horní komoře. Prezident se odpoledne sešel na Hradě s podporovateli napadené země.
10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoUkrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu, zdůraznil Kopečný

V den čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu byl hostem Interview ČT24 moderovaného Barborou Kroužkovou bezpečnostní expert a bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Ten řekl, že ukrajinské přežití závisí na dodávkách zbraní ze Západu. „První tři roky to byla společná role Evropy a Spojených států a pak se od toho USA odklonily. Teď už je to jen o Evropě a ta v tom obstává. Ne díky českým financím, ale i díky české muniční iniciativě. Díky evropským státům, především severní a západní Evropy, které velké části svého rozpočtu (…) dedikují tomu, aby byl v Evropě mír a aby Ukrajina přežila,“ zdůraznil Kopečný, který v pořadu hovořil mimo jiné také o ruské ekonomice, o tom, co by mohlo invazní armádu zastavit či jak dlouho podle něj ještě bude konflikt na Ukrajině trvat.
před 2 hhodinami

Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že muž je již po smrti a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Střelec je podezřelý z trestného činu pokusu o vraždu. Na místě byl zraněn policista, není v ohrožení života, oznámil krajský policejní šéf Tomáš Kužel.
16:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vávra končí jako kreativní ředitel Warhorse, bude připravovat film

Herní vývojář Daniel Vávra už není kreativním ředitelem zodpovědným za novou hru studia Warhorse Studios. Bude se věnovat přípravě filmu nebo seriálu na motivy počítačové hry Kingdom Come: Deliverence 2, napsal server CzechCrunch. Vávra později informaci potvrdil na sociální síti X.
před 3 hhodinami

Dozorčí rada zemědělského fondu vyzvala k zahájení vymáhání dotací od Agrofertu

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) vyzvala jeho ředitele Petra Dlouhého, aby neodkladně zahájil vymáhání dotací od Agrofertu, který donedávna vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Po zasedání rady to oznámil její předseda Tomáš Dubský (STAN), podle něhož nikdo jiný než ředitel fondu vymáhání zahájit nemůže.
14:51Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...