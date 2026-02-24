Vojtěch žádá ve VZP forenzní audit, Kabátek pochybení odmítá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) požaduje po novém vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), aby zadalo forenzní audit – tedy důkladnou kontrolu hospodaření s cílem odhalit možné zpronevěry, podvody či korupci. Řekl to České televizi. Správní rada v pondělí odvolala ředitele největší zdravotní pojišťovny Zdeňka Kabátka. Podle Vojtěcha jsou důvody velmi vážné, Kabátek jakákoli pochybení odmítá.
Kabátek, který byl v úterý v pražském sídle VZP naposledy, trvá na tom, že největší českou zdravotní pojišťovnu s obratem téměř 350 miliard ročně odevzdává v perfektní ekonomické kondici. „Konečně jsme pomohli celému systému těmi osmi miliardami. Předávám ji (VZP) reputačně zdravou, jsme vnímáni velmi pozitivně,“ míní nyní již bývalý šéf VZP.
To si ale nemyslí ministr Vojtěch – právě on byl podle informací ČT hlavním strůjcem Kabátkova odvolání. Šéf resortu zdravotnictví v pondělí v Událostech, komentářích řekl, že Kabátek musel skončit i kvůli zatím nezveřejněným závažným důvodům, podrobnosti nesdělil.
Konkrétní nechtěl být Vojtěch ani v úterý. Po návštěvě ostravské univerzity řekl, že bude ve VZP požadovat velmi důkladný audit, který by měl rozkrýt případné kriminální jednání. Zaměřit se dle něj má i na oblast IT, kde, jak připomněl, probíhaly zásahy policie opakovaně.
„Forenzní audit se používá tam, kde je podezření na nějaké podvody nebo na nekalé jednání. Já si ničeho takového nejsem vědom. My tady máme velmi silný a nezávislý vnitřní audit,“ reagoval Kabátek. Policie ho nikdy z žádného trestného činu neobvinila.
Kabátek o svém odvolání do poslední chvíle nevěděl
Kabátek v úterý v rozhovoru pro ČT uvedl, že se o svém konci ve funkci ředitele VZP dozvěděl až těsně před tím, než ho správní rada odvolala. Překvapením bylo Kabátkovo odvolání i pro některé radní, kteří ve VZP zastupují sněmovní opozici.
„Pouze na základě informací, které mohou býti možná velmi nevěrohodné, se jednoduše člověk – manažer zbaví funkce. Já si prostě myslím, že toto ve slušné společnosti není správný způsob,“ řekl v pondělních Událostech, komentářích místopředseda správní rady VZP Tom Philipp (KDU-ČSL).
Předseda správní rady VZP Kamal Farhan (ANO) se domnívá, že reputačních věcí „bylo několik a byli tam zainteresovaní někteří zaměstnanci“. Vyšetřování dle něj zřejmě probíhají.
Nový šéf VZP Ivan Duškov dělal doteď Kabátkovi šest let náměstka. Nyní o situaci v pojišťovně mluvit nechtěl, vyjádřit se plánuje příští týden.