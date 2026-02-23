Kabátek skončil v čele VZP, novým šéfem je Duškov


Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) odvolala jejího ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Novým ředitelem zvolila dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova, oznámil nově zvolený předseda správní rady Kamal Farhan (ANO). Složení správní rady se obměnilo po loňských volbách.

„Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ komentoval aktuální rozhodnutí předseda správní rady Farhan. Důvody byly podle něj hlavně reputační a neznamená to, že pojišťovna špatně hospodaří.

Ze třiceti členů správní rady zdravotní pojišťovny volí sněmovna dvacet, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili patnáct členů, pět míst zůstalo neobsazených. Zvoleni nebyli čtyři nominanti opozice a neobsazené je místo připadající vládním Motoristům.

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s šedesáti procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo s deficitem 5,3 miliardy korun.

