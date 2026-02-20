Příjmy VZP za ukrajinské uprchlíky byly o 5,3 miliardy vyšší než náklady na péči

Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za pojištěné ukrajinské uprchlíky byly loni o 5,34 miliardy korun vyšší než náklady, které vynaložila na jejich zdravotní péči. Informaci poskytla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Další desítky tisíc uprchlíků byly podle dřívějších informací Svazu zdravotních pojišťoven registrovány u ostatních šesti pojišťoven.
Celkem bylo na konci ledna u VZP přihlášeno 334 tisíc pojištěnců se statutem dočasné ochrany z Ukrajiny. Z nich 138 tisíc bylo takzvaných státních pojištěnců, tedy dětí, žen pečujících o malé děti nebo seniorů, za které pojistné platí stát.
„V loňském roce čerpali Ukrajinci s dočasnou ochranou registrovaní u VZP zdravotní péči v souhrnné výši 4,16 miliardy korun,“ uvedla Plívová. Pojišťovně odvedli 5,5 miliardy korun na odvodech a další čtyři miliardy korun poslal za státní pojištěnce stát.