Příjmy VZP za ukrajinské uprchlíky byly o 5,3 miliardy vyšší než náklady na péči


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za pojištěné ukrajinské uprchlíky byly loni o 5,34 miliardy korun vyšší než náklady, které vynaložila na jejich zdravotní péči. Informaci poskytla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Další desítky tisíc uprchlíků byly podle dřívějších informací Svazu zdravotních pojišťoven registrovány u ostatních šesti pojišťoven.

Celkem bylo na konci ledna u VZP přihlášeno 334 tisíc pojištěnců se statutem dočasné ochrany z Ukrajiny. Z nich 138 tisíc bylo takzvaných státních pojištěnců, tedy dětí, žen pečujících o malé děti nebo seniorů, za které pojistné platí stát.

„V loňském roce čerpali Ukrajinci s dočasnou ochranou registrovaní u VZP zdravotní péči v souhrnné výši 4,16 miliardy korun,“ uvedla Plívová. Pojišťovně odvedli 5,5 miliardy korun na odvodech a další čtyři miliardy korun poslal za státní pojištěnce stát.

Vláda schválila hospodářskou strategii i zvláštní pobyt pro ukrajinské uprchlíky
Jednání vlády Andreje Babiše (ANO)

Výběr redakce

Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček

Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček

04:20Aktualizovánopřed 6 mminutami
Děkanem katolické fakulty UK může být odvolaný Brož nebo církevní právník Dvořáček

Děkanem katolické fakulty UK může být odvolaný Brož nebo církevní právník Dvořáček

před 10 mminutami
Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj

Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj

před 19 mminutami
Příjmy VZP za ukrajinské uprchlíky byly o 5,3 miliardy vyšší než náklady na péči

Příjmy VZP za ukrajinské uprchlíky byly o 5,3 miliardy vyšší než náklady na péči

před 50 mminutami
Policie dál prohledává dům bývalého prince Andrewa

Policie dál prohledává dům bývalého prince Andrewa

před 1 hhodinou
Deset zadržených chystalo atentáty na ukrajinské činitele, oznámil Kyjev

Deset zadržených chystalo atentáty na ukrajinské činitele, oznámil Kyjev

před 1 hhodinou
Téměř to skončilo tragédií jako Challenger. NASA popsala problémy Starlineru

Téměř to skončilo tragédií jako Challenger. NASA popsala problémy Starlineru

před 1 hhodinou
Na Královéhradecku je ptačí chřipka v chovu s 230 tisíci nosnic

Na Královéhradecku je ptačí chřipka v chovu s 230 tisíci nosnic

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček

Vláda provede kroky k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ, řekl při prezentaci hospodářské strategie kabinetu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Stát by měl vykoupit akcie od minoritních akcionářů, konkrétní opatření ministr nespecifikoval. Už dříve ale připustil, že přípravné kroky vláda zahájí ještě letos. Premiér Andrej Babiš (ANO) při představení hospodářské strategie řekl, že považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek.
04:20Aktualizovánopřed 6 mminutami

Příjmy VZP za ukrajinské uprchlíky byly o 5,3 miliardy vyšší než náklady na péči

Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) za pojištěné ukrajinské uprchlíky byly loni o 5,34 miliardy korun vyšší než náklady, které vynaložila na jejich zdravotní péči. Informaci poskytla mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Další desítky tisíc uprchlíků byly podle dřívějších informací Svazu zdravotních pojišťoven registrovány u ostatních šesti pojišťoven.
před 50 mminutami

Španělská policie zatkla hackera, který bydlel v luxusních hotelech za jeden cent

Španělská policie zadržela dvacetiletého mladíka, který si užíval pobytu v luxusních hotelových pokojích. Ubytování v nich měl doslova za hubičku – rezervace prováděl za pouhý jeden cent (asi 25 haléřů) díky tomu, že hacknul hotelové rezervační stránky. Podle policie jde o první známý případ kybernetického zločinu tohoto druhu, informovala agentura AFP.
před 4 hhodinami

Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska o dodávky ruské ropy

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve čtvrtek to podle webu SEEbiz.eu uvedl chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu, jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Maďarsko kvůli pozastavení dodávek uvolní dvě stě padesát tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Slovensko zavádí stav ropné nouze.
před 5 hhodinami

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Budapešť zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to podle agentury Reuters šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu. Kyjev navíc dle Bratislavy odložil termín obnovení dodávek ropy na sobotu, což je posun o další den oproti termínu, se kterým Bratislava naposledy počítala.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

VideoSchillerová chtěla EET pro všechny. Výsledek je koaličním kompromisem, přiznala

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prosazovala „EET pro všechny“, výsledek je podle ní koaličním kompromisem. „Koaliční partneři nebyli fanoušky EET, ale uvědomovali si politickou realitu,“ uvedla šéfka resortu financí s tím, že návrh EET OFF pro nejmenší podnikatele je z dílny Motoristů a SPD. Nejdůležitější je dle Schillerové narovnání podnikatelského prostředí, jelikož zde prý existují dva typy firem – ty, které platí „vše, co mají, a druhé, které se vezou a neplatí“. EET 2.0 podle ní přinese do státní kasy čtrnáct až patnáct miliard korun, řekla v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
včera v 06:30

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

Stát zavede nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu, oznámila ve středu ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Součástí návrhu bude výjimka EET OFF, určená pro nejmenší podnikatele. Zavedení EET 2.0 si Schillerová vytkla jako jeden ze svých cílů v boji se šedou ekonomikou a s daňovými úniky.
18. 2. 2026Aktualizováno18. 2. 2026

Zájem o sdílení elektřiny roste

Do sdílení elektřiny se v Česku zapojilo už přes 36 tisíc účastníků. Přidat by se k nim mohl například i Martin Požárek, který si před třemi roky nechal nainstalovat fotovoltaiku kvůli rostoucí ceně elektřiny. V létě mu ale elektřina přebývá, a tak zvažuje její sdílení. Zájem o takovou možnost je stále větší. Pro zapojení je nutná registrace u Elektroenergetického datového centra. Dodavatel energie pak dokáže pomocí algoritmu spárovat zájemce, i když se neznají. Služba stojí 420 korun za nasdílenou megawatthodinu.
18. 2. 2026
Načítání...