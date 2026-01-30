Jiný kandidát STAN bude mít ve sněmovně úspěch, tvrdí Nacher. Kovářová hovoří o naschválech

Rozepře v Poslanecké sněmovně panují kolem volby místopředsedy dolní komory. O tuto funkci se uchází šéf hnutí STAN Vít Rakušan, koalice jej však dosud nepodpořila. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) by hnutí mělo navrhnout jiného kandidáta, zmínil údajné zapojení v kauze Dozimetr. S jiným kandidátem nepřijdeme, prohlásila místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová. Hovoří o naschválech ze strany koalice. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Rakušan v Interview ČT24 prohlásil, že „rozumí důvodům, proč se ho koalice bojí ve vedení sněmovny“. Nacher toto odmítnul. „My jsme řekli – tak, jako to řekla minulá koalice (…) – že ctíme, že to je místo pro hnutí STAN, ale nebudeme volit Víta Rakušana, protože si myslíme, že by tam STAN měl navrhnout někoho jiného,“ tvrdí Nacher.
Zmínil Rakušanovo fungování na ministerstvu vnitra či kauzu Dozimetr a šifrovaný telefon. „Myslím si, že jsou to důvody neskonale závažnější než důvody, proč současná opozice – minulá koalice – nezvolila Radka Vondráčka (ANO) kvůli jedné fotce,“ doplnil Nacher.
Moderátorka Řezníčková namítla, že i přes Nacherem vyjmenované aspekty má STAN třetí nejsilnější poslanecký klub či počet preferenčních hlasů, kterých měl Rakušan 18 400, přitom obdobný argument užívá koalice v případě poslance a zmocněnce vlády pro klimatickou politiku Filipa Turka (za Motoristy), který jich měl 20 232.
Nacher tvrdí, že to jsou „dvě odlišné věci“. Argumentoval tím, že vládu sestavuje premiér, který za ni má odpovědnost. Zopakoval, že pokud STAN přijde s jiným kandidátem, že bude mít úspěch.
Kovářová reagovala, že hnutí s jiným kandidátem nepřijde. „Myslím si, že to, co tady říkal Patrik Nacher, je absolutní nesmysl a zavání mi to naschvály,“ tvrdí. Rakušan byl dle ní dobrým ministrem, argumentovala třeba zvládnutím uprchlické krize z Ukrajiny. Neví prý, jakou má spojitost s Dozimetrem.
Pokud prý Nacher říká, že je místopředsednická pozice pro hnutí STAN, je jejich „přirozeným kandidátem“ právě předseda Rakušan. Věří prý, že přijde další volba a zvolení Rakušana se podaří. Plán B hnutí prý nemá a nominuje jej do další volby.
Debata o obstrukcích a interpelacích
Diskuze se dále věnovala jednání o změnách jednacího řádu. Úprava pravidel by například zahrnovala omezení řečníků při prosazování změn programu schůzí a dávala by sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Změny připravila skupina zákonodárců vládní koalice a opoziční ODS. Ve čtvrtek zamezily projednání novely kluby TOP 09 a KDU-ČSL.
„Vždy jsme uvažovali o tom, i vzhledem k mimořádným obstrukcím, které byly v minulém období, že se změní jednací řád tak, aby k tomu nedocházelo,“ popsala Kovářová. Úpravy, které koalice navrhuje, jsou však dle ní „poměrně dost významné“ a jsou tam prý věci, s nimiž STAN nesouhlasí. Kovářová tvrdí, že se minulá koalice v předchozím volebním období snažila „dojít ke kompromisu“.
Moderátorka Řezníčková také zmínila, že sněmovna ve čtvrtek projednávala zákon o státních zaměstnancích, ovšem debata připadla na den, kdy měly být původně interpelace. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob tvrdí, že to bylo záměrné. Tázala se, zda se vládní strany bály otázek opozice.
Nacher podotkl, že pokud naráží na téma střetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem, tak „určitě ne“, protože schůze se svolává týden dopředu a kauza se zprávami se objevila teď v úterý. Tvrdí, že minulý kabinet v padesáti procentech znemožnil interpelace a nyní se prý „diví, že se to děje“.
Kovářová vytkla hodinové obstrukce před schválením programu schůze či neumožňování schválení programu. Bývalá koalice se prý o vyjednávání snažila, prý to nebylo možné. Nacher reagoval, že není zastáncem „dělání naschválů“. Zmínil také, že schůze, na níž se hlasovalo o vyslovení důvěry vládě, trvala 26 hodin.