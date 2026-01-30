Jiný kandidát STAN bude mít ve sněmovně úspěch, tvrdí Nacher. Kovářová hovoří o naschválech


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Patrik Nacher (ANO) a Věra Kovářová (STAN)
Zdroj: ČT24

Rozepře v Poslanecké sněmovně panují kolem volby místopředsedy dolní komory. O tuto funkci se uchází šéf hnutí STAN Vít Rakušan, koalice jej však dosud nepodpořila. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) by hnutí mělo navrhnout jiného kandidáta, zmínil údajné zapojení v kauze Dozimetr. S jiným kandidátem nepřijdeme, prohlásila místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová. Hovoří o naschválech ze strany koalice. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.

Rakušan v Interview ČT24 prohlásil, že „rozumí důvodům, proč se ho koalice bojí ve vedení sněmovny“. Nacher toto odmítnul. „My jsme řekli – tak, jako to řekla minulá koalice (…) – že ctíme, že to je místo pro hnutí STAN, ale nebudeme volit Víta Rakušana, protože si myslíme, že by tam STAN měl navrhnout někoho jiného,“ tvrdí Nacher.

Zmínil Rakušanovo fungování na ministerstvu vnitra či kauzu Dozimetr a šifrovaný telefon. „Myslím si, že jsou to důvody neskonale závažnější než důvody, proč současná opozice – minulá koalice – nezvolila Radka Vondráčka (ANO) kvůli jedné fotce,“ doplnil Nacher.

Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky
Vít Rakušan (STAN)

Moderátorka Řezníčková namítla, že i přes Nacherem vyjmenované aspekty má STAN třetí nejsilnější poslanecký klub či počet preferenčních hlasů, kterých měl Rakušan 18 400, přitom obdobný argument užívá koalice v případě poslance a zmocněnce vlády pro klimatickou politiku Filipa Turka (za Motoristy), který jich měl 20 232.

Nacher tvrdí, že to jsou „dvě odlišné věci“. Argumentoval tím, že vládu sestavuje premiér, který za ni má odpovědnost. Zopakoval, že pokud STAN přijde s jiným kandidátem, že bude mít úspěch.

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny
Vít Rakušan (STAN) ve sněmovně

Kovářová reagovala, že hnutí s jiným kandidátem nepřijde. „Myslím si, že to, co tady říkal Patrik Nacher, je absolutní nesmysl a zavání mi to naschvály,“ tvrdí. Rakušan byl dle ní dobrým ministrem, argumentovala třeba zvládnutím uprchlické krize z Ukrajiny. Neví prý, jakou má spojitost s Dozimetrem.

Pokud prý Nacher říká, že je místopředsednická pozice pro hnutí STAN, je jejich „přirozeným kandidátem“ právě předseda Rakušan. Věří prý, že přijde další volba a zvolení Rakušana se podaří. Plán B hnutí prý nemá a nominuje jej do další volby.

„Dohody neplatily ani hodinu.“ ANO nechce Skopečka na postu místopředsedy sněmovny
Jan Skopeček (ODS)

Debata o obstrukcích a interpelacích

Diskuze se dále věnovala jednání o změnách jednacího řádu. Úprava pravidel by například zahrnovala omezení řečníků při prosazování změn programu schůzí a dávala by sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Změny připravila skupina zákonodárců vládní koalice a opoziční ODS. Ve čtvrtek zamezily projednání novely kluby TOP 09 a KDU-ČSL.

„Vždy jsme uvažovali o tom, i vzhledem k mimořádným obstrukcím, které byly v minulém období, že se změní jednací řád tak, aby k tomu nedocházelo,“ popsala Kovářová. Úpravy, které koalice navrhuje, jsou však dle ní „poměrně dost významné“ a jsou tam prý věci, s nimiž STAN nesouhlasí. Kovářová tvrdí, že se minulá koalice v předchozím volebním období snažila „dojít ke kompromisu“.

Obstrukce mohou pokračovat. Ve sněmovně není shoda na změnách jednacího řádu
Poslanecká sněmovna

Moderátorka Řezníčková také zmínila, že sněmovna ve čtvrtek projednávala zákon o státních zaměstnancích, ovšem debata připadla na den, kdy měly být původně interpelace. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob tvrdí, že to bylo záměrné. Tázala se, zda se vládní strany bály otázek opozice.

Nacher podotkl, že pokud naráží na téma střetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s prezidentem Petrem Pavlem, tak „určitě ne“, protože schůze se svolává týden dopředu a kauza se zprávami se objevila teď v úterý. Tvrdí, že minulý kabinet v padesáti procentech znemožnil interpelace a nyní se prý „diví, že se to děje“.

Kovářová vytkla hodinové obstrukce před schválením programu schůze či neumožňování schválení programu. Bývalá koalice se prý o vyjednávání snažila, prý to nebylo možné. Nacher reagoval, že není zastáncem „dělání naschválů“. Zmínil také, že schůze, na níž se hlasovalo o vyslovení důvěry vládě, trvala 26 hodin.

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o státních zaměstnancích
Jednání Poslanecké sněmovny (29. ledna 2026)

Výběr redakce

Poslanci mají dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona

ŽivěPoslanci mají dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona

03:05Aktualizovánopřed 24 mminutami
Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády

Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády

před 29 mminutami
Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

včeraAktualizovánopřed 39 mminutami
Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

09:10Aktualizovánopřed 44 mminutami
Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

před 2 hhodinami
ČEZ pro nové zákazníky o desítky procent snížil fixované ceny energií

ČEZ pro nové zákazníky o desítky procent snížil fixované ceny energií

před 3 hhodinami
Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu

Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu

před 4 hhodinami
Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení

Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Jiný kandidát STAN bude mít ve sněmovně úspěch, tvrdí Nacher. Kovářová hovoří o naschválech

Rozepře v Poslanecké sněmovně panují kolem volby místopředsedy dolní komory. O tuto funkci se uchází šéf hnutí STAN Vít Rakušan, koalice jej však dosud nepodpořila. Podle místopředsedy sněmovny Patrika Nachera (ANO) by hnutí mělo navrhnout jiného kandidáta, zmínil údajné zapojení v kauze Dozimetr. S jiným kandidátem nepřijdeme, prohlásila místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová. Hovoří o naschválech ze strany koalice. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 9 mminutami

ŽivěPoslanci mají dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona

Poslanci by měli na páteční schůzi dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Zástupci koalice chtějí probrat v prvním čtení také změny pravidel sněmovního jednání k omezení možností obstrukcí, čemuž ve čtvrtek zamezila část opozice. Na programu je i senátní ústavní novela, jež dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslanci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině. První letošní řádná schůze dolní komory má v pátek skončit.
03:05Aktualizovánopřed 24 mminutami

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

Tuzemská ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Jedná se o skoro dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o půl procenta.
09:10Aktualizovánopřed 44 mminutami

Jméno srovnatelné s Baťou. Do kin vstupuje film o výrobcích mýdla s jelenem

Do kin vstupuje dokument mapující vzestup a pád rodu Schichtů – Království mýdlových bublin. Rodina založila značku mýdla s jelenem. Tvůrci hovoří o tom, že jméno Schicht bylo ve své době srovnatelné s firmami Baťa nebo Kolben. O okolnostech vzniku snímku, historickém pozadí rodiny i budování firmy hovořil v Událostech, komentářích historik, spoluautor námětu dokumentu a senátor Martin Krsek (nestr. za SEN 21). Rozhovorem provázela Tereza Řezníčková.
před 1 hhodinou

Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

Cisternu, která ve čtvrtek havarovala u Žďáru na Rakovnicku, se v pátek ráno podařilo vyprostit a odtáhnout. Silnice I/27 ale zůstane ještě asi týden uzavřena. Důvodem jsou sanační práce a odstraňování kontaminované zeminy, informovala policie. Cisterna převážela naftu a benzin, osm až deset tisíc litrů uniklo, větší část do půdy a do potoka.
před 2 hhodinami

ČEZ pro nové zákazníky o desítky procent snížil fixované ceny energií

Energetická společnost ČEZ od pátku zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o čtyřicet procent, ceny některých fixovaných tarifů elektřiny klesnou meziročně až o desetinu. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON nyní zavedl plně digitální tarif.
před 3 hhodinami

Chladné počasí pomáhá odhalit úniky tepla

Úniky tepla v domácnostech prodražují vytápění a zvyšují náklady na údržbu domů a bytů o tisíce korun ročně. Řada lidí je proto nyní řeší. Nízké teploty jsou zároveň ideálními pro odhalení takzvaných tepelných mostů, kudy teplo z domácnosti mizí nejvíc. Technici, kteří taková místa nacházejí, tak teď mají plno práce.
před 3 hhodinami

Hosté Fokusu Václava Moravce řešili současnou refeudalizaci

Lednový díl Fokusu Václava Moravce se věnoval veřejné a státní sféře a jejich podléhání soukromým zájmům. Jak oligarchové v současnosti pronikají do politiky, zda to lze korigovat a jak se proměňuje demokracie, debatovali bývalý premiér a exguvernér ČNB Jiří Rusnok, bývalý poslanec a exčlen KSČM Jiří Dolejš, sociolog Ondřej Lánský, investor Ondřej Jonáš, ekonomický antropolog Martin Tremčinský a politolog Jiří Pehe.
před 4 hhodinami
Načítání...