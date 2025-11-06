„Dohody neplatily ani hodinu.“ ANO nechce Skopečka na postu místopředsedy sněmovny


O vedení sněmovny není úplně jasno ani po ustavující schůzi. Poslanci zvolili předsedou lídra SPD Tomia Okamuru. Ze čtyř místopředsednických postů ale obsadili jen dva, navzdory dohodě iniciované hnutím ANO neuspěl ani kandidát ODS Jan Skopeček.

Nová sněmovna má mít čtyři místopředsedy, oproti minulému volebnímu období o dva méně. V tajné volbě uspěli zatím dva nominanti, Jiří Barták z Motoristů a Patrik Nacher z hnutí ANO.

„Já se budu snažit opravdu o to, aby to probíhalo co nejvíce v duchu fair play,“ uvedl před poslanci Barták. Podle Nachera má funkce místopředsedy sněmovny spojovat. „A já v tomhle chci nabídnout takový most, vytváření mostu mezi koalicí a opozicí,“ dodal.

Zbylá dvě křesla zatím na své místopředsedy čekají. Podle dohody připadnou ODS a STAN. Nečekaně malou podporu ale získal Jan Skopeček z ODS. Straně má místo připadnout jakožto nejsilnějšímu uskupení z koalice SPOLU. „Nově nastupující koalice nám řekla, že máme nárok jako koalice SPOLU na svého nominanta na místopředsedu Poslanecké sněmovny, to nám bylo oznámeno. My jsme nominovali svého člověka a oni nám ho pak stejně nezvolí,“ poznamenal Skopeček.

Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Zvolena nebyla ani šéfka pirátských poslanců Olga Richterová. U té však bylo předem jasné, že má mizivé šance. „Prostě se na některých kompromisech dohodnout nedá. My budeme věcní, ale budeme tvrdí, protože je vidět, že to bude velmi potřeba,“ podotkla Richterová.

ANO odmítlo podpořit kandidáta SPOLU i kvůli rozpočtu

Hnutí ANO o neochotě volit Skopečka mluvilo už předem. Roli v tom hraje i fakt, že končící vláda po volbách neposlala do sněmovny znovu návrh státního rozpočtu pro příští rok.

„To nebylo jenom tím rozpočtem. Samozřejmě to byla ta pověstná poslední kapka, ale on celé čtyři roky – a je to ekonomický expert, on se často chlubí působením na VŠE – hájil ty netransparentní kroky,“ vysvětlila nezvolení Skopečka do vedení sněmovny místopředsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Končící ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že se rozhodně nenechají vydírat. „ A reagovat na ten šprajc nějakým šprajcem, to určitě nechceme a nebudeme,“ upozornil.

Poslanci složili slib. Tři se vzdali mandátu
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny

„Dohody, které byly učiněny, tak neplatily ani šedesát minut po volbě předsedy Poslanecké sněmovny. To je vizitka vznikající vládní většiny, nikoli naše,“ sdělil ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL).

Iniciovat jednání se zástupci ANO, SPD a Motoristů lídři ODS, lidovců a TOP 09 neplánují. Věří, že budoucí vládní strany nakonec svůj příslib dodrží. Druhé kolo volby místopředsedů dolní parlamentní komory proběhne ve sněmovně příští pátek po ustavení všech sněmovních výborů.

