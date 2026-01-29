Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Interview ČT24: Vít Rakušan (STAN)
Zdroj: ČT24

Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nechápe počínání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Hlava státu v úterý zveřejnila Macinkovy vzkazy kvůli Pavlově odmítání jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Bývalý ministr se proto nebojí použit slovo vydírání a obhajuje prezidentovo jednání. Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaného Barborou Kroužkovou.

Rakušan uznává, že i on má za sebou tvrdá politická vyjednávání, při kterých se bouchalo do stolu, a považuje je za normální. Ale takové jednání podle něj není běžné vůči hlavě státu z pozice ministra zahraničí.

„Já se slova ‚vydírání‘ nebojím v tom českém slova smyslu, jak mu rozumí lidé,“ uvedl Rakušan s tím, že nechá právní posouzení na těch, kteří to posoudit mají. Podle právníků se Macinka zasláním aktuálních textových zpráv Hradu nedopustil vydírání ani jiného trestného činu.

Rakušan se domnívá, že vzkazy byly jasně adresované prezidentu republiky, i když šly nepřímo. „Bylo to prostě hloupé. Protože si myslím, že v případě Petra Pavla předpokládat ustrašenou defenzivní reakci, by bylo s jeho životním příběhem trochu naivní,“ vyjádřil se Rakušan, který také kritizoval Andreje Babiše (ANO), kterého považuje za slabého premiéra. Předseda vlády nemá být podle Rakušana mediátorem, ale šéfem vlády. Babiš v úterý navrhl jako řešení sporu společné jednání s Pavlem a Macinkou.

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Podle bývalého ministra vnitra jde o posedlost Motoristů Filipem Turkem. Rakušan rovněž zmínil středeční Babišovu výzvu, aby se něco dělalo pro lidi v této zemi, se kterou šéf STAN souhlasí. „Motoristé zatím pomáhají jen Filipu Turkovi k tomu, aby získal jakékoli místo a hezkou kancelář,“ kritizoval.

Bývalý ministr vnitra se domnívá, že kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu je jedinou cestou, která dá odpověď na otázku jmenování ministra prezidentem. „Ale to by nesměl vicepremiér této vlády zpochybňovat další z pilířů demokracie – nezávislost Ústavního soudu,“ řekl Rakušan s odkazem na dřívější Macinkovo vyjádření.

Macinka dříve v Interview ČT24 řekl, že by si prezident možná přál, aby spor skončil u Ústavního soudu, protože ten může svými výroky „měnit právní prostředí“. Naznačil také, že si to Pavel přeje i proto, že většinu ústavních soudců sám jmenoval. Prezident se proti výrokům ohradil.

Turek podle Rakušana supluje kompetenční žalobu avizovanou žalobou na ochranu osobnosti. Šéf STAN nazval tento postoj „jájínkovstvím“ namísto hledání systémového řešení.

Rakušan: Pavel by byl důstojný reprezentant na summitu NATO

Macinka také nechce, aby Pavel reprezentoval Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře, protože nová vláda podle něj razí nový politický směr.

„Pro mě je nepochopitelné, kde se změnila naše rétorika, orientace či partnerství v rámci Severoatlantické aliance,“ pozastavil se Rakušan nad tímto postojem. Chápal by změněnou rétoriku vůči EU, ale u NATO podle něj Motoristé dlouhodobě přesvědčovali, že se nic nemění. Prezident Pavel by podle Rakušana byl se svou zkušeností, i v rámci Aliance, důstojným reprezentantem Česka.

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

„Promiňte mi to srovnání, ale když se dívám na premiéra Babiše i pana vicepremiéra Macinku, tak se domnívám, že na úrovni Severoatlantické aliance rozhodně bude prezident Pavel pádnějším a důstojnějším zástupcem naší země,“ míní Rakušan.

Šéf STAN se domnívá, že tento summit vyžaduje silnou Evropu, která se snaží plnit svoje závazky. Ty naopak podle něj současná vláda „trochu zpochybňuje“ svým rozhodnutím zpomalit výdaje na zbrojení.

Šéf STAN bude opět kandidovat na místopředsedu sněmovny

Rakušan se kromě dalších témat dotkl také středeční schůze sněmovny, kdy jej poslanci opět nezvolili na post místopředsedy dolní komory, o tento post se hodlá znovu ucházet.

„Já chápu, že mě tam vládní koalice nechce. Můžu rozumět i důvodům, proč se mě bojí ve vedení sněmovny. Rozumím i tomu, že se mě chtějí zbavit,“ řekl Rakušan. Ale tak rychle se ho prý nezbaví. K opětovné kandidatuře jej vede jednomyslná podpora jeho poslaneckého klubu.

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny
Vít Rakušan (STAN) ve sněmovně

ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

Sněmovna má ve čtvrtečním programu změny pravidel svého jednání a nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit propouštění státních úředníků. S postupem nesouhlasí opozice ani odbory, které se hodlají obrátit na Evropskou komisi. Premiér Andrej Babiš (ANO) se ale případných stížností unijních institucí neobává.
před 6 mminutami

Počasí komplikuje dopravu ve středních Čechách, sněžit má na většině území

Počasí ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu hlavně na západě Středočeského kraje, některé spoje nevyjely, jiné budou mít zpoždění. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ve většině Česka sněží, na jihu Moravy jsou srážky dešťové. O víkendu se má opět ochladit, mrznout bude zejména na východě Česka, a to i přes den, sněžit má však jen výjimečně. Nejvyšší denní teploty budou od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
08:15Aktualizovánopřed 28 mminutami

Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

Dokud válka trvá a dokud Rusko útočí na Ukrajinu, není důvod změkčovat sankce proti Moskvě, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) při pokračující návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají kromě podpory Kyjeva projednat i sankce proti Íránu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová očekává, že se ministři shodnou na zařazení íránských revolučních gard mezi teroristické organizace.
04:36Aktualizovánopřed 33 mminutami

Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nechápe počínání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Hlava státu v úterý zveřejnila Macinkovy vzkazy kvůli Pavlově odmítání jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Bývalý ministr se proto nebojí použit slovo vydírání a obhajuje prezidentovo jednání. Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaného Barborou Kroužkovou.
před 1 hhodinou

Spory s premiérem či členy vlády měli i Havel, Klaus a Zeman

Předseda Motoristů Petr Macinka se vůči prezidentovi Petru Pavlovi vymezuje kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) ministrem opakovaně. Na odpor hlavy státu naráželi vládní politici i v minulosti. Výhrady ke kandidátům na ministry měli prezidenti Václav Havel i Václav Klaus. Nejčastěji byl k nominacím kritický Miloš Zeman. V roce 2018 například vyčkával měsíce Miroslav Poche, který měl řídit resort zahraničí. Adept ČSSD se však nakonec funkce nedočkal. Podle šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského ústava nevnímá prezidenta jen jako jakousi celebritu, která podepisuje a nemá žádné rozhodovací pravomoci. Kde přesně je hranice kompetence prezidenta, by podle něj pomohl určit právě Ústavní soud. To by ale někdo musel podat kompetenční žalobu.
před 2 hhodinami

Koalice chce nahradit služební zákon. Odbory a opozice nesouhlasí

Čtveřice koaličních poslanců navrhuje nahradit služební zákon normou, která má umožnit zeštíhlování státní správy. Vláda složená z ANO, SPD a Motoristů se záměrem souhlasí a již ve čtvrtek se jím zřejmě bude na mimořádné schůzi zabývat Poslanecká sněmovna. Předloha stanovuje mimo jiné to, že zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Proti změnám se nicméně bouří odbory a kritika zní i z opozice.
před 3 hhodinami

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti Městského úřadu Černošice zadržela policie šestnáct lidí, zatím nikoho neobvinila, uvedl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) dopoledne sdělil, že se zásah týká hlavního detašovaného pracoviště v Podskalské ulici v Praze, kde se vyřizují mimo jiné osobní doklady a technické průkazy.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

Poslanci ve středu ani na druhý pokus nezvolili šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře zůstala neobsazená. Uskuteční se nová volba, do níž budou moci poslanecké kluby navrhovat nové nominanty. Sněmovna měla na programu i další body, například úvodní kolo debaty o novele stavebního zákona. Debatu ale po čtyřech hodinách přerušila, vrátí se k ní zřejmě v pátek.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
