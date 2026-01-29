Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

Předseda hnutí STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nechápe počínání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Hlava státu v úterý zveřejnila Macinkovy vzkazy kvůli Pavlově odmítání jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Bývalý ministr se proto nebojí použit slovo vydírání a obhajuje prezidentovo jednání. Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, moderovaného Barborou Kroužkovou.
Rakušan uznává, že i on má za sebou tvrdá politická vyjednávání, při kterých se bouchalo do stolu, a považuje je za normální. Ale takové jednání podle něj není běžné vůči hlavě státu z pozice ministra zahraničí.
„Já se slova ‚vydírání‘ nebojím v tom českém slova smyslu, jak mu rozumí lidé,“ uvedl Rakušan s tím, že nechá právní posouzení na těch, kteří to posoudit mají. Podle právníků se Macinka zasláním aktuálních textových zpráv Hradu nedopustil vydírání ani jiného trestného činu.
Rakušan se domnívá, že vzkazy byly jasně adresované prezidentu republiky, i když šly nepřímo. „Bylo to prostě hloupé. Protože si myslím, že v případě Petra Pavla předpokládat ustrašenou defenzivní reakci, by bylo s jeho životním příběhem trochu naivní,“ vyjádřil se Rakušan, který také kritizoval Andreje Babiše (ANO), kterého považuje za slabého premiéra. Předseda vlády nemá být podle Rakušana mediátorem, ale šéfem vlády. Babiš v úterý navrhl jako řešení sporu společné jednání s Pavlem a Macinkou.
Podle bývalého ministra vnitra jde o posedlost Motoristů Filipem Turkem. Rakušan rovněž zmínil středeční Babišovu výzvu, aby se něco dělalo pro lidi v této zemi, se kterou šéf STAN souhlasí. „Motoristé zatím pomáhají jen Filipu Turkovi k tomu, aby získal jakékoli místo a hezkou kancelář,“ kritizoval.
Bývalý ministr vnitra se domnívá, že kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu je jedinou cestou, která dá odpověď na otázku jmenování ministra prezidentem. „Ale to by nesměl vicepremiér této vlády zpochybňovat další z pilířů demokracie – nezávislost Ústavního soudu,“ řekl Rakušan s odkazem na dřívější Macinkovo vyjádření.
Macinka dříve v Interview ČT24 řekl, že by si prezident možná přál, aby spor skončil u Ústavního soudu, protože ten může svými výroky „měnit právní prostředí“. Naznačil také, že si to Pavel přeje i proto, že většinu ústavních soudců sám jmenoval. Prezident se proti výrokům ohradil.
Turek podle Rakušana supluje kompetenční žalobu avizovanou žalobou na ochranu osobnosti. Šéf STAN nazval tento postoj „jájínkovstvím“ namísto hledání systémového řešení.
Rakušan: Pavel by byl důstojný reprezentant na summitu NATO
Macinka také nechce, aby Pavel reprezentoval Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře, protože nová vláda podle něj razí nový politický směr.
„Pro mě je nepochopitelné, kde se změnila naše rétorika, orientace či partnerství v rámci Severoatlantické aliance,“ pozastavil se Rakušan nad tímto postojem. Chápal by změněnou rétoriku vůči EU, ale u NATO podle něj Motoristé dlouhodobě přesvědčovali, že se nic nemění. Prezident Pavel by podle Rakušana byl se svou zkušeností, i v rámci Aliance, důstojným reprezentantem Česka.
„Promiňte mi to srovnání, ale když se dívám na premiéra Babiše i pana vicepremiéra Macinku, tak se domnívám, že na úrovni Severoatlantické aliance rozhodně bude prezident Pavel pádnějším a důstojnějším zástupcem naší země,“ míní Rakušan.
Šéf STAN se domnívá, že tento summit vyžaduje silnou Evropu, která se snaží plnit svoje závazky. Ty naopak podle něj současná vláda „trochu zpochybňuje“ svým rozhodnutím zpomalit výdaje na zbrojení.
Šéf STAN bude opět kandidovat na místopředsedu sněmovny
Rakušan se kromě dalších témat dotkl také středeční schůze sněmovny, kdy jej poslanci opět nezvolili na post místopředsedy dolní komory, o tento post se hodlá znovu ucházet.
„Já chápu, že mě tam vládní koalice nechce. Můžu rozumět i důvodům, proč se mě bojí ve vedení sněmovny. Rozumím i tomu, že se mě chtějí zbavit,“ řekl Rakušan. Ale tak rychle se ho prý nezbaví. K opětovné kandidatuře jej vede jednomyslná podpora jeho poslaneckého klubu.