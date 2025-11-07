Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků


Zdroj: ČTK

Skupina poslanců nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů předložila dolní komoře novelu, jež zastavuje růst sociálních odvodů živnostníků. Příští rok se nemají podle předlohy zvýšit, jak to předpokládá konsolidační balíček vlády v demisi Petra Fialy (ODS), ale zůstat na letošní úrovni. Živnostníci by měli podle dřívějšího vyjádření místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové ušetřit nejméně 1715 korun měsíčně.

Předloha, kterou nejprve musí posoudit v měsíční lhůtě kabinet, zahrnuje i zpětnou účinnost k začátku ledna. Měsíční nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, zachová pro příští rok na letošní úrovni 35 procent průměrné mzdy. Podle platného zákona by vzrostl o pět procentních bodů.

„Návrh současně s cílem neohrozit stav veřejných financí neusiluje o návrat znění citovaných ustanovení do období před přijetím konsolidačního balíčku a tím představuje přijatelný kompromis pohledem obou chráněných zájmů,“ stojí v důvodové zprávě.

Původně činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Konsolidační balíček jej podle zdůvodnění postupně zvyšoval v letech 2024 až 2026 na třicet až čtyřicet procent průměrné mzdy. V případě osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako vedlejší, základ vzrostl o jeden procentní bod na jedenáct procent. Nynější poslanecká předloha tento základ ponechává.

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent
Ilustrační foto

Dolní komora by mohla podle návrhu předkladatelů schválit novelu zrychleně už v úvodním kole. Uvádějí, že její účinnost ještě letos se již nestihne. Živnostníci by tedy museli na začátku roku hradit zvýšené odvody, pokládaly by se podle předlohy za přeplatek. Živnostníci by o jeho vrácení museli požádat do konce příštího roku.

Předkladatelé připomínají, že konsolidační balíček z roku 2023 také zvýšil minimální roční vyměřovací základ na důchodové pojištění z padesáti procent daňového základu na pětapadesát procent. Zvýšily se i měsíční vyměřovací základy u živnostníků v paušálním režimu ve druhém i třetím pásmu.

Podnikatelé úpravu vítají

Záměr zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálních odvodů ohlásili zástupci ANO, SPD a Motoristů hned na začátku vyjednávání o programu jejich budoucí vlády. Podnikatelé úpravu uvítali. Šéf představenstva Asociace malých a středních podniků Josef Jaroš poukázal na to, že nejnižší možná záloha na sociální pojištění měla příští rok vzrůst ze 4759 na 5720 korun. Dopady konsolidačního balíčku podle něho nejvíce pocítili právě drobní živnostníci.

Nenašli jsme žádné zásadní překážky, zní po vyjednávání o nové vládě
Místopředseda ANO Karel Havlíček

Unie malých a středních podniků ČR podle výkonné tajemnice Radomíry Harantové vítá jakékoli snížení odvodové zátěže pro osoby samostatně výdělečně činné. Malí podnikatelé a živnostníci podle ní dlouhodobě nesou nepřiměřenou zátěž ve srovnání s velkými korporacemi.

Počet registrovaných podnikatelů v Česku letos podle dat společnosti Dun & Bradstreet vzrostl o 31 662 na 2 020 461, což je nejvíce od konce roku 2022. Podnikat na živnostenský list začalo 69 501 osob, což je meziroční pokles o čtyři procenta. Podnikání jich ukončilo 37 893.

