Jméno bývalého volebního manažera TOP 09 Jiřího Fremra se v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr objevuje od začátku. Svou roli v případu komentoval minulý týden před soudem. Policie Fremra nicméně neobvinila, a ten tak v kauze figuruje pouze jako svědek. Aktéři případu – třeba podnikatel Pavel Kos, který spolupracuje s policií – ale vypověděli, že bral úplatky. Fremr potvrdil, že se skutečně přátelil s hlavní postavou kauzy Michalem Redlem. Pro STAN a TOP 09 je aféra mimořádně citlivá. Média totiž zveřejnila informace, že u partají skončila část peněz, které policisté považují za úplatky. Fremr odmítá, že by bral peníze z veřejných zakázek. A nevzpomíná si ani na to, že by se někdy s Redlem bavil o financování politických stran. Případ zasáhl i hnutí ANO, když kvůli kontraktům s jedním z obviněných musela skončit tehdejší místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová. Okolnosti kauzy i roli Fremra pro Reportéry ČT popsali Ondřej Golis a Jana Neumannová.
před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video