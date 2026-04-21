Fremr v kauze Dozimetr obviněn není. Jeho roli v případu zkoumali Reportéři ČT


Reportéři ČT: Redlův kamarád
Jméno bývalého volebního manažera TOP 09 Jiřího Fremra se v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr objevuje od začátku. Svou roli v případu komentoval minulý týden před soudem. Policie Fremra nicméně neobvinila, a ten tak v kauze figuruje pouze jako svědek. Aktéři případu – třeba podnikatel Pavel Kos, který spolupracuje s policií – ale vypověděli, že bral úplatky. Fremr potvrdil, že se skutečně přátelil s hlavní postavou kauzy Michalem Redlem. Pro STAN a TOP 09 je aféra mimořádně citlivá. Média totiž zveřejnila informace, že u partají skončila část peněz, které policisté považují za úplatky. Fremr odmítá, že by bral peníze z veřejných zakázek. A nevzpomíná si ani na to, že by se někdy s Redlem bavil o financování politických stran. Případ zasáhl i hnutí ANO, když kvůli kontraktům s jedním z obviněných musela skončit tehdejší místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová. Okolnosti kauzy i roli Fremra pro Reportéry ČT popsali Ondřej Golis a Jana Neumannová.

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty.“ Lustigovu cenu získá Vetchý

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty." Lustigovu cenu získá Vetchý

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Americkým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Americkým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Haiťany terorizují drony. Cílí i na děti

Haiťany terorizují drony. Cílí i na děti

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
VideoLeteckého paliva je dost do podzimu, prohlásil Havlíček

Vláda se snaží navýšit zásoby pohonných hmot. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl v pořadu Události, komentáře moderovaném Lukášem Dolanským ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dostatek je podle něj i leteckého paliva, a to do podzimu. „Pokud se na to díváme skrze Letiště Praha a skrze správu hmotných rezerv, tak v tuto chvíli můžeme říci to, že je sezona pokryta,“ uvedl. Podle exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je Česko na tyto krizové stavy dobře připraveno. „Máme velmi robustní zásoby v hmotných rezervách. Přece jenom ty poslední čtyři roky se udělal velký kus práce, aby, pokud taková situace nastane, Česká republika byla připravenější, než tomu bylo v minulosti,“ řekl Vlček.
Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most v pondělí večer uzavřel požár střelnice pod tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem. Do obou stanic se dostal kouř, dopravní podnik preventivně evakuoval cestující a zajistil odvětrání stanic i tubusů. Událost se obešla bez zranění, uvedli mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl a dopravního podniku Aneta Řehková. Od úterního rána metro na lince B znovu jezdí po celé trase.
Otrávených balení s dětskou výživou by mohlo být podle médií až dvanáct

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až dvanáct, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí. Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.
VideoPřípad otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Velvyslanec Zmejevskij protest odmítl, uvedla později ruská ambasáda.
VideoZa zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Zatímco řidiči aut se spalovacími motory za dálniční známku platit musí, vlastnící elektromobilů ne. Vláda chce ale pravidla pro oba typy vozidel srovnat. Ministerstva financí a průmyslu a dopravy však varují, že Česko za takový krok může být potrestáno, protože čerpá evropské dotace na podporu elektromobility. Změnu zatím kabinet plánuje od nového roku, kdy se má zrušit i zvyšování ceny dálničních známek. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) však připustil, že v případě pochybností Evropské komise by se krok mohl zpozdit.
