Soud vzal do vazby bývalou zástupkyni šéfa Zelenského kanceláře, stanovil kauci

Ukrajinský protikorupční soud vzal do vazby bývalou zástupkyni šéfa prezidentské kanceláře Irynu Mudrou. Z vazby může být propuštěna na kauci ve výši dvacet milionů hřiven (asi 9,25 milionu korun). Mudra podle médií řekla, že se za pomoci přátel pokusí tuto částku získat. Prokurátor navrhoval soudu kauci ve výši 150 milionů hřiven (téměř 70 milionů korun), uvedl server RBK-Ukrajina.
Jednání soudu začalo v pátek a pokračovalo v pondělí i v úterý. Obhájci žádali odročit jednání o týden vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu podezřelé. Soud jim částečně vyhověl tím, že jednání pokračovalo v pondělí. Obhajoba také žádala o vyloučení veřejnosti a médií kvůli ochraně soukromí, ale to soud odmítl, dodal server.
Mudra během jednání soudu popřela tvrzení jiného podezřelého v korupčním případu, bývalého poslance Maksyma Mykytase, že jí předal čtyři miliony dolarů (asi 83 milionů korun). „Nikdy jsem od Mykytase nedostala miliony dolarů, ani v hotovosti, ani na bankovní účet, ani v žádné jiné podobě,“ prohlásila podle agentury Unian.
U soudu připustila, že jí Mykytas byl „blízký“ a důvěřovala mu, ale právě on nahrál 232 společných rozhovorů. „On mluvil, já jsem poslouchala a on nahrával,“ dodala s tím, že inkriminované nahrávky posloužily k jejímu obvinění.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 19. srpna Mudrou odvolal po zprávách, že dotyčnou vyšetřují protikorupční úřady.
Podezření z praní špinavých peněz
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) týž den oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje zástupkyni vedoucího prezidentské kanceláře, bývalého poslance, předsedy představenstva a dozorčí rady jedné státní banky a další osoby. Podle médií jsou podezřelí z vyprání 150 milionů hřiven (70 milionů korun) použitých jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Jména podezřelých v souladu s ukrajinskými zákony úřady nesdělily.
Uvedená suma 150 milionů hřiven se shoduje s kaucí složenou za exministra energetiky Hermana Haluščenka, figurujícího v kauze Midas, ve které jde o úplatky a provize ve výši přesahující v přepočtu 20 miliard korun, upozornila ukrajinská média.
Úřady v kauze zvané Midas obvinily několik lidí. Hlavní podezřelý, někdejší blízký Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, ovšem uprchl do zahraničí. Kvůli případu skončila ve funkci ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková. Haluščenka, který byl jejím předchůdcem v čele úřadu, aféra stála místo ministra spravedlnosti.
Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka. Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Skandál vyvolal hněv veřejnosti v době rozsáhlých výpadků elektřiny způsobených ruskými útoky.
Mudra později týž den potvrdila, že u ní vyšetřovatelé protikorupčních úřadů vykonali domovní prohlídku a sdělili jí, z čeho je podezírána. Popřela ale zprávy o svém zadržení. „Nikdo mne nezadržel. Společně s advokáty se klidně připravuji na jednání soudu,“ napsala v prohlášení, zveřejněném na facebooku právní kanceláře svých obhájců.
Mudra dodala, že požádala o zproštění funkce, protože se hodlá bránit sama. S vyšetřováním spolupracuje a je prý připravena odpovědět na všechny právní otázky. „Sociální sítě nejsou místem, kde se zjišťuje pravda,“ poznamenala.