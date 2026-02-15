Ukrajinského exministra energetiky zatkli ve vlaku při útěku ze země

Bývalý ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko byl dopaden Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU) při pokusu o překročení hranic. Úřady politika zatkly v souvislosti s korupčním skandálem Midas v energetickém sektoru.
„Detektivové NABU dnes v rámci operace Midas zatkli bývalého ministra energetiky při překračování hranic země,“ uvedl podle agentury AFP úřad v prohlášení s odkazem na korupční skandál, který loni otřásl Ukrajinou.
Detektivové z úřadu NABU vytáhli Haluščenka z vlaku, informoval server Ukrajinska pravda s odkazem na své zdroje. Pohraniční stráž údajně obdržela od NABU a Specializovaného úřadu pro boj s korupcí (SAP) pokyny, aby upozornila úřady, pokud se pokusí opustit zemi, píše Kyiv Independent.
Aféra sahá až k lidem kolem Zelenského
Exministr je vyšetřován v souvislosti s rozsáhlou korupční aférou spojenou se společností Energoatom, což je provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Podle médií jde o největší korupční skandál za dobu vládnutí současného prezidenta Volodymyra Zelenského.
Formálně bylo zatím v kauze obviněno osm osob. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka Zelenského, již uprchli do zahraničí.
Haluščenko působil jako ministr energetiky v letech 2021 až 2025 a v červenci 2025 byl jmenován ministrem spravedlnosti. Loni 10. listopadu NABU v rámci vyšetřování Energoatomu prohledala nemovitosti spojené s exministrem.
Nahrávky zmiňují „Profesora“
Během listopadových soudních slyšení se státní zástupci pro boj s korupcí odvolávali na zvukové nahrávky, které získali vyšetřovatelé. Podezřelí v nich údajně diskutují o rozdělení úplatků a zmiňují se o osobě s přezdívkou „Profesor“, o níž se státní zástupci domnívají, že je právě Haluščenko.
Ukrajinský parlament schválil Haluščenkovu rezignaci loni 19. listopadu poté, co ho Zelenskyj veřejně vyzval k odstoupení. Kauza stála funkci rovněž Haluščenkovu nástupnici, ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.
Skandál vyvolal hněv veřejnosti v době rozsáhlých výpadků elektřiny způsobených ruskými útoky. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko v novém rozhovoru pro Financial Times uvedl, že Kyjev se v posledních dvou měsících kvůli intenzivním ruským útokům na infrastrukturu ocitl na pokraji katastrofy.