Ukrajinského exministra energetiky zatkli ve vlaku při útěku ze země


před 1 hhodinou|Zdroj: Kyiv Independent, Ukrajinska pravda, ČTK

Bývalý ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko byl dopaden Národním protikorupčním úřadem Ukrajiny (NABU) při pokusu o překročení hranic. Úřady politika zatkly v souvislosti s korupčním skandálem Midas v energetickém sektoru.

„Detektivové NABU dnes v rámci operace Midas zatkli bývalého ministra energetiky při překračování hranic země,“ uvedl podle agentury AFP úřad v prohlášení s odkazem na korupční skandál, který loni otřásl Ukrajinou.

Detektivové z úřadu NABU vytáhli Haluščenka z vlaku, informoval server Ukrajinska pravda s odkazem na své zdroje. Pohraniční stráž údajně obdržela od NABU a Specializovaného úřadu pro boj s korupcí (SAP) pokyny, aby upozornila úřady, pokud se pokusí opustit zemi, píše Kyiv Independent.

Aféra sahá až k lidem kolem Zelenského

Exministr je vyšetřován v souvislosti s rozsáhlou korupční aférou spojenou se společností Energoatom, což je provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Podle médií jde o největší korupční skandál za dobu vládnutí současného prezidenta Volodymyra Zelenského.

Po korupčním skandálu oznámil Zelenskyj personální změny v energetice
Volodymyr Zelenskyj

Formálně bylo zatím v kauze obviněno osm osob. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka Zelenského, již uprchli do zahraničí.

Haluščenko působil jako ministr energetiky v letech 2021 až 2025 a v červenci 2025 byl jmenován ministrem spravedlnosti. Loni 10. listopadu NABU v rámci vyšetřování Energoatomu prohledala nemovitosti spojené s exministrem.

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra
Denys Šmyhal

Nahrávky zmiňují „Profesora“

Během listopadových soudních slyšení se státní zástupci pro boj s korupcí odvolávali na zvukové nahrávky, které získali vyšetřovatelé. Podezřelí v nich údajně diskutují o rozdělení úplatků a zmiňují se o osobě s přezdívkou „Profesor“, o níž se státní zástupci domnívají, že je právě Haluščenko.

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry
Ukrajinský parlament

Ukrajinský parlament schválil Haluščenkovu rezignaci loni 19. listopadu poté, co ho Zelenskyj veřejně vyzval k odstoupení. Kauza stála funkci rovněž Haluščenkovu nástupnici, ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.

Skandál vyvolal hněv veřejnosti v době rozsáhlých výpadků elektřiny způsobených ruskými útoky. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko v novém rozhovoru pro Financial Times uvedl, že Kyjev se v posledních dvou měsících kvůli intenzivním ruským útokům na infrastrukturu ocitl na pokraji katastrofy.

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce
Potravinová pomoc pro obyvatele Kyjeva bez elektřiny a tepla

Aktuálně z rubriky Svět

Írán mluví o kompromisech, rakety jsou ale tabu

Írán je připraven na ústupky v rozhovorech o jaderné dohodě, pokud budou Spojené státy ochotny jednat o zrušení sankcí, řekl BBC náměstek íránského ministra zahraničí Madžíd Ravánčí. O výrobě balistických střel ale Teherán diskutovat odmítá. Obnovené rozhovory s Washingtonem mají pokračovat v úterý v Ženevě.
10:14Aktualizovánopřed 10 mminutami

Cílem Ruska není dosáhnout míru, řekla v Mnichově Kallasová

Rusko se nezastaví na Donbasu a jeho cílem není dosáhnout míru, proto Evropa zvyšuje výdaje na obranu, řekla v projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová. Předseda konference Wolfgang Ischinger v závěrečné řeči uvedl, že výsledek ruské války na Ukrajině je pro Evropu existenční otázkou, která určí budoucnost celého kontinentu.
10:16Aktualizovánopřed 16 mminutami

před 1 hhodinou

Partnerství USA a Slovenska je strategické, uvedl Pellegrini po schůzce s Rubiem

Partnerství Slovenska a Spojených států je strategické a politické a přináší výsledky v obraně, bezpečnosti a při spolupráci v energetice, napsal na síti X slovenský prezident Peter Pellegrini, který v neděli přijal amerického ministra zahraničí Marca Rubia při jeho návštěvě Bratislavy.
před 1 hhodinou

Izraelské útoky v Gaze si vyžádaly mrtvé

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily nejméně devět Palestinců, píše agentura Reuters s odvoláním na tamní zdravotníky. Podle agentury AFP, citující civilní ochranu v Pásmu Gazy ovládaném teroristickým hnutím Hamás, je obětí již jedenáct. Izraelská armáda tvrdí, že reagovala na porušení příměří ze strany Hamásu a že údery byly přesně cílené.
11:13Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trumpova vláda navzdory soudní ochraně deportovala devět lidí do Kamerunu, píší NYT

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tajně deportovala devět lidí do Kamerunu. Učinila tak navzdory tomu, že je před tím měla chránit opatření amerických soudů. Žádný z deportovaných přitom z Kamerunu nepochází. Informoval o tom v sobotu deník The New York Times (NYT).
před 10 hhodinami

Americké ministerstvo zaslalo zákonodárcům dopis o začernění v Epsteinových spisech

Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo zákonodárcům dopis týkající se začernění v dokumentech vztahujících se k zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi. Napsal o tom server Politico.
před 12 hhodinami

Osud USA je propojen s Evropou, řekl Rubio v Mnichově

Evropa a Spojené státy patří k sobě, uvedl v projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci šéf americké diplomacie Marco Rubio. Zdůraznil, že USA chtějí posílit ekonomiku, ochránit lépe hranice a potřebují silné spojence. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval evropským lídrům za podporu. Český prezident Petr Pavel se na okraj konference zúčastnil diskuze o Ukrajině.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
