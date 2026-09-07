V laboratoři v Brně unikla žíravá látka, evakuovalo se 150 lidí


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

V laboratoři ve Studentské ulici v Brně unikly desítky mililitrů žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Z budovy odešlo asi 150 lidí, řekl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Jeden člověk se zranil, chemikálie mu zasáhla ruku, záchranáři jej převezli do nemocnice. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku jde. Ulice je zavřená.

„Šlo o únik žíravé toxické látky, v řádu desítek mililitrů,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Kolem 13:00 hasiči na sociální síti Threads informovali o tom, že látku odstranili a odvětrávají prostor.

Záchranná služba měla na místě podle mluvčí Michaely Bothové z preventivních důvodů i velkokapacitní sanitku, na podporu hasičů záchranáři vytvořili podpůrný biohazard tým. „Ošetřili jsme jednoho zraněného muže, toxická chemikálie zasáhla jeho ruku, takže jsme ho po ošetření převezli k další péči na popáleniny do Fakultní nemocnice Brno,“ popsala mluvčí.

Na místě je i policie. „Policisté s ostatními složkami IZS aktuálně zasahují v ulici Studentská v Brně, kde podle prvotních informací došlo v jedné z budov k úniku zatím blíže neurčené chemické látky. Ulice je neprůjezdná a policisté na místě usměrňují dopravu,“ uvedli na síti X.

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