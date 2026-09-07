Hořela rozvodna v Berlíně, v Sasku našla policie jednadvacet výbušných zařízení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Bild

Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína, na západě Německa odhalila u rozvodny prostřižený plot. S odvoláním na své zdroje o tom informoval bulvární list Bild. Německo minulý týden zaznamenalo několik útoků na rozvodny elektřiny, které úřady vyšetřují jako sabotáž. V této souvislosti zatím neúspěšně pátrají po 48letém muži, který se k činům přihlásil v dopisech.

V noci na pondělí vypukl požár na staveništi v centru Berlína, nedaleko Postupimského náměstí. Rozšířil se na rozvodnu. Příčina vzniku požáru zatím není jasná, podle mluvčího provozovatele sítě 50Hertz ale první poznatky nasvědčují tomu, že mohlo jít o technickou závadu. Agentura DPA uvedla, že v souvislosti s požárem přestalo fungovat 90 semaforů v okolí rozvodny. Některé už jsou opět v provozu.

Už v neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve městě Wesel. Média spekulují o souvislosti případů s několika sabotážemi na elektrických stanicích z minulého týdne.

Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže
Ilustrační foto

V úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa. Celkem 21 podomácku vyrobených výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska. Původně úřady informovaly o dvanácti nalezených zařízeních. V pondělí uvedly, že policisté našli dalších devět.

V této souvislosti příslušné orgány pátrají po 48letém Danieli V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Útoky na elektrické rozvodny pak označil za projev „klimatického extremismu“. V neděli policisté podnikli velký zátah u Kolína nad Rýnem, nikoho ale nenašli.

Podezřelým z útoků na německé rozvodny je klimatický aktivista
Německá policie, ilustrační foto

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