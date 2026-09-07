Srbská vláda požádala Vučiče o vyhlášení předčasných voleb


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče, aby rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Po mimořádném zasedání kabinetu to v televizním vystoupení oznámil premiér Djuro Macut, píše agentura Reuters. Řádný termín voleb je v prosinci 2027, Vučić ovšem již dříve uvedl, že předčasné volby se budou konat 18. či 25. října. Srbská pokroková strana (SNS) v sobotu Vučiče nominovala jako svého kandidáta na budoucího premiéra.

„Prezidentem budu už jen pár týdnů, pak odstoupím,“ řekl Vučić davům svých příznivců na konci června na provládním shromáždění v Bělehradě. Vučičovo druhé, a podle ústavy poslední, funkční období mělo původně skončit v polovině příštího roku. Funkce premiéra by mu tak umožnila udržet se u moci.

Redaktorka Respektu Magdaléna Fajtová v červenci ČT24 řekla, že si je „téměř jistá, že Vučić premiérské křeslo získá“.

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Srbský prezident Aleksandar Vučić na provládním shromáždění v Bělehradě (27. června 2026)

Protivládní protesty

Krok mířící k předčasným volbám přichází po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo šestnáct lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících bylo i vyhlášení předčasných voleb.

„Chceme-li zmírnit napětí ve společnosti, neexistuje lepší způsob, než se zeptat lidí,“ uvedl v pondělí premiér Macut. Právě studenty vedené protesty a s nimi spojené hnutí představují pro Vučiče a jeho spojence největší výzvu.

Vučić je v Srbsku u moci od roku 2012 a je považován za hegemona srbské politiky. „V zemi to vypadá tak, že o všem rozhoduje Vučić. Jakákoliv politika mu jde vždy na ruku, vždy ji oznámí on, a ne premiér. On je tím, kdo říká, jaký je postoj politické reprezentace,“ přiblížila Fajtová. Domácí i zahraniční kritici Vučiče viní z autoritářských sklonů.

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Srbský prezident Aleksandar Vučić

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