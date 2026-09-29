Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Kyjev v noci čelil ruskému raketovému útoku, zasaženo bylo několik budov, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Počet obětí předchozího pondělního útoku na Kyjev vzrostl na dvě, zraněno bylo 26 lidí, informovala agentura Ukrinform. Pokračující humanitární krizi v Oleškách se ukrajinská armáda pokouší řešit skrze dodávky pomocí dronů.

V Solomjanské čtvrti byla v noci zasažena budova vzdělávací instituce, která začala hořet, napsal Klyčko na svém telegramovém účtu. Dodal, že na místo míří záchranné složky. Útok v téže čtvrti zasáhl také administrativní budovu, trosky rakety dopadly na dvůr obytného domu. V Pečerské čtvrti začal hořet třípatrový dům.

Ukrajinské úřady v noci také aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli při něm dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění.

Rusové zasáhli budovu Národní akademie věd v Kyjevě
Národní akademie věd v Kyjevě po ruském útoku, 28. září 2026

„Nejde být velkou část noci v krytech a nejde být v krytech každý den,“ připomněla ve Studiu 6 ukrajinistka Lenka Víchová. Dodala, že se do krytů všichni obyvatelé Kyjeva ani nevejdou. Popsala také humanitární krizi v ukrajinském městě Olešky, kde už několik měsíců panuje nedostatek léků a potravin. Humanitární pomoc do Rusy okupovaných Olešek nyní ukrajinská armáda dodala pomocí dronů.

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Zdroj: ČT24

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté – podle dostupných informací hlavně na ukrajinské straně, na kterou útočí Rusko.

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