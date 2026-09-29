Vidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger obdrželi stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Za ocenění jsou vděční, zároveň ale přiznávají, že přinášet reportáže z Ukrajiny je čím dál těžší, ať už z hlediska stresu nebo útoků. Tím, jak jezdíme na Ukrajinu, tak vidíme samé zlo, utrpení, silné příběhy na pozadí války, ale zjistila jsem, že silné příběhy máme i tady a že svět není bez dobrých lidí a že právě oni nás posouvají dopředu jako společnost, řekla Stomatová k dalším oceněným. Schürger dostal ocenění poprvé a jak sám řekl, má to pro něj symboliku.
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VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger
před 23 mminutami
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VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger
Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger obdrželi stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Za ocenění jsou vděční, zároveň ale přiznávají, že přinášet reportáže z Ukrajiny je čím dál těžší, ať už z hlediska stresu nebo útoků. Tím, jak jezdíme na Ukrajinu, tak vidíme samé zlo, utrpení, silné příběhy na pozadí války, ale zjistila jsem, že silné příběhy máme i tady a že svět není bez dobrých lidí a že právě oni nás posouvají dopředu jako společnost, řekla Stomatová k dalším oceněným. Schürger dostal ocenění poprvé a jak sám řekl, má to pro něj symboliku.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali platy politiků či ceny paliv
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o zmrazení platů politiků, o němž jednala Poslanecká sněmovna. V diskusi hovořili také o vrcholící kampani před komunálními a senátními volbami. Tématem debaty byly také rostoucí ceny pohonných hmot, kvůli nimž zavedla vláda další opatření – zastropování marží či snížení spotřební daně na naftu. Probrali také takzvané červené linie bezpečné planety, tedy ekologické ukazatele života na Zemi. Pozvání přijali moderátorka a komentátorka serveru Deník.cz Kateřina Perknerová, youtuber Jan Špaček, komentátor Lidových novin Petr Kamberský, novinář a moderátor Čestmír Strakatý a herečka Iva Pazderková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
VideoPovinné ručení zdražuje, přibývá totiž nových aut na silnicích
Povinné ručení je dražší. Byť tempo růstu zpomalilo, i tak ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro čtyři procenta. Řidiči platí průměrně přes čtyři tisíce šest set korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů, a tedy i vyšší škody v případě nehod.
Stát posílá sociálním službám další miliardu. Podle opozice pozdě
Sociální služby dostanou do konce roku další miliardu korun. Polovinu částky už stát podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) poslal krajům, zbytek má následovat během října a listopadu. Opozice ale namítá, že peníze přicházejí pozdě, a ani dodatečná miliarda podle ní nedostatek financí nevyřeší. Ministerstvo zároveň připravuje nový systém financování sociálních služeb.
Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě
Poslanci se v úterý odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Schůze proběhne deset dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útoky vlády na různé instituce. Schůze by měla pokračovat i ve středu. Kabinet i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
Šebestyán: EK zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování
Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování, její přerušení proplácení části dotací je podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) prozatímním procesním krokem. Komise v září na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Důvodem je podle EK nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).
VideoVoda kvůli suchu může zdražit
Letošní sucho zřejmě zdraží pitnou vodu. Mohou za to vysoké teploty i rekordně nízké průtoky řek, které vedly v létě ke koncentraci škodlivých látek. Náklady na úpravu vody tak rostou až o pětinu. Navíc přibývá obcí, které kvůli nedostatku tekutiny musí investovat do nových vodojemů a přípojek ke vzdáleným vodárenským řadům. A právě takové investice mohou zvednout ceny vodného a stočného. Kde a o kolik přesně si lidé budou muset připlatit, bude jasné nejpozději v prosinci.
Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli svatého Václava, patrona české země
Lidé v Česku si v pondělí připomněli svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavi u Prahy, kde byl zavražděn, se sjely tisíce poutníků na Národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začala v 10:00 pod širým nebem na Mariánském náměstí, sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronesl kázání. Poutníci letos poprvé uviděli také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho ostatkem.
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