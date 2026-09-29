„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová

Zemřela zakladatelka a ředitelka centra LOCIKA Petra Wünschová. Bylo jí 52 let. Organizace, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, to oznámila na svém facebooku. Wünschová usilovala o změny v systému péče o ohrožené děti.
„Petra Wünschová byla výjimečnou osobností, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit – a především k tomu, že děti, které ho zažívají, mohou dostávat včasnou a odbornou pomoc,“ uvedlo centrum.
Wünschová založila Centrum LOCIKA před více než deseti lety. Je to první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Děti dostanou pomoc v případném trestním řízení, nemusí opakovaně vypovídat. „Pomohla dát dětem hlas. Ukazovala jim, že mají právo být viděny, slyšeny a pochopeny. A dospělým připomínala, že změna je možná,“ uvedla organizace.
Centrum nabízí také poradenství rodičům i odborníkům. Zaměřuje se také na vzdělávání, připravilo kurzy pro učitele či sociální pracovníky. Wünschová intenzivně usilovala také o změny v systému ochrany ohrožených dětí a dětských obětí. Česko dlouhodobě sklízí kritiku zahraničních i domácích odborníků za roztříštěnost péče. Ta spadá pod resorty práce, školství, zdravotnictví či spravedlnosti.
„Usilovně se snažíme o změny, které stále nejsou dostatečné. Tragické kauzy stále plní média, ale skutečné změny nejsou na dohled... V Čechách stále mluvíme o tom, že je potřeba celková reforma péče o ohrožené děti. Více jak sto milionů korun bylo vloženo do analýz. Poslední pokus o reformu spadl pod stůl,“ postěžovala si letos v květnu zakladatelka centra.
Podotkla, že v tuzemsku chybí forenzní pediatři, propojení informací trestního a opatrovnického řízení či sdílení údajů mezi pracovníky různých oborů. Připomněla, že v zahraničí tragické kauzy vedly ke změnám a stanovila se třeba pravidla pro sdílení informací, maximální počet případů na sociálního pracovníka či přednost bezpečí dítěte před právem rodiče na kontakt s potomkem. Expertka tehdy vyzvala vládu k vytvoření týmu odborníků z praxe, legislativců a zástupců obětí, kteří by návrh změn připravili.
Wünschová patřila mezi pět desítek expertek a expertů, kteří se rozhodli kvůli přesunům agend z gesce vlády pod ministerstva rezignovat z lidskoprávních rad. Odešla na konci června z výboru pro práva dítěte.