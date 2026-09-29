„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřela zakladatelka a ředitelka centra LOCIKA Petra Wünschová. Bylo jí 52 let. Organizace, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, to oznámila na svém facebooku. Wünschová usilovala o změny v systému péče o ohrožené děti.

„Petra Wünschová byla výjimečnou osobností, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit – a především k tomu, že děti, které ho zažívají, mohou dostávat včasnou a odbornou pomoc,“ uvedlo centrum.

Wünschová založila Centrum LOCIKA před více než deseti lety. Je to první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Děti dostanou pomoc v případném trestním řízení, nemusí opakovaně vypovídat. „Pomohla dát dětem hlas. Ukazovala jim, že mají právo být viděny, slyšeny a pochopeny. A dospělým připomínala, že změna je možná,“ uvedla organizace.

Centrum nabízí také poradenství rodičům i odborníkům. Zaměřuje se také na vzdělávání, připravilo kurzy pro učitele či sociální pracovníky. Wünschová intenzivně usilovala také o změny v systému ochrany ohrožených dětí a dětských obětí. Česko dlouhodobě sklízí kritiku zahraničních i domácích odborníků za roztříštěnost péče. Ta spadá pod resorty práce, školství, zdravotnictví či spravedlnosti.

Od facky k respektu. Zákaz tělesných trestů má změnit výchovu v Česku
Ilustrační foto

„Usilovně se snažíme o změny, které stále nejsou dostatečné. Tragické kauzy stále plní média, ale skutečné změny nejsou na dohled... V Čechách stále mluvíme o tom, že je potřeba celková reforma péče o ohrožené děti. Více jak sto milionů korun bylo vloženo do analýz. Poslední pokus o reformu spadl pod stůl,“ postěžovala si letos v květnu zakladatelka centra.

Podotkla, že v tuzemsku chybí forenzní pediatři, propojení informací trestního a opatrovnického řízení či sdílení údajů mezi pracovníky různých oborů. Připomněla, že v zahraničí tragické kauzy vedly ke změnám a stanovila se třeba pravidla pro sdílení informací, maximální počet případů na sociálního pracovníka či přednost bezpečí dítěte před právem rodiče na kontakt s potomkem. Expertka tehdy vyzvala vládu k vytvoření týmu odborníků z praxe, legislativců a zástupců obětí, kteří by návrh změn připravili.

Wünschová patřila mezi pět desítek expertek a expertů, kteří se rozhodli kvůli přesunům agend z gesce vlády pod ministerstva rezignovat z lidskoprávních rad. Odešla na konci června z výboru pro práva dítěte.

„Zlobíš, jednu ti vrazím.“ Česko stále neuzákonilo zákaz fyzických trestů na dětech
Ilustrační foto

Výběr redakce

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

před 49 mminutami
„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová

„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová

před 55 mminutami
Vidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

před 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali platy politiků či ceny paliv

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali platy politiků či ceny paliv

před 2 hhodinami
Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům

Rusové útočili na Kyjev, zasáhli školu i obytný dům

před 3 hhodinami
Stát posílá sociálním službám další miliardu. Podle opozice pozdě

Stát posílá sociálním službám další miliardu. Podle opozice pozdě

před 4 hhodinami
Po útocích gangů na Haiti zemřelo nejméně jedenáct lidí

Po útocích gangů na Haiti zemřelo nejméně jedenáct lidí

před 5 hhodinami
Íránci jednali se zprostředkovateli, žádají americkou odpověď

Íránci jednali se zprostředkovateli, žádají americkou odpověď

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš s Barthou chtějí propustit desetinu lidí na úřadech, píší Seznam Zprávy

Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) předložila na posledním jednání vlády ministrům návrh, aby od ledna v úřadech snížili počet pracovních míst o desetinu, píše server Seznam Zprávy, jemuž to předseda vlády potvrdil. Podle média po výhradách ministrů kabinet projednávání usnesení přerušil.
před 49 mminutami

„Pomohla dát dětem hlas.“ Zemřela zakladatelka centra LOCIKA Petra Wünschová

Zemřela zakladatelka a ředitelka centra LOCIKA Petra Wünschová. Bylo jí 52 let. Organizace, která se specializuje na pomoc dětským obětem násilí v rodině, to oznámila na svém facebooku. Wünschová usilovala o změny v systému péče o ohrožené děti.
před 55 mminutami

VideoVidíme samé zlo a utrpení, ale i tady máme silné příběhy, říkají ocenění Stomatová a Schürger

Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger obdrželi stříbrné pamětní medaile od předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Za ocenění jsou vděční, zároveň ale přiznávají, že přinášet reportáže z Ukrajiny je čím dál těžší, ať už z hlediska stresu nebo útoků. Tím, jak jezdíme na Ukrajinu, tak vidíme samé zlo, utrpení, silné příběhy na pozadí války, ale zjistila jsem, že silné příběhy máme i tady a že svět není bez dobrých lidí a že právě oni nás posouvají dopředu jako společnost, řekla Stomatová k dalším oceněným. Schürger dostal ocenění poprvé a jak sám řekl, má to pro něj symboliku.
před 1 hhodinou

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali platy politiků či ceny paliv

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o zmrazení platů politiků, o němž jednala Poslanecká sněmovna. V diskusi hovořili také o vrcholící kampani před komunálními a senátními volbami. Tématem debaty byly také rostoucí ceny pohonných hmot, kvůli nimž zavedla vláda další opatření – zastropování marží či snížení spotřební daně na naftu. Probrali také takzvané červené linie bezpečné planety, tedy ekologické ukazatele života na Zemi. Pozvání přijali moderátorka a komentátorka serveru Deník.cz Kateřina Perknerová, youtuber Jan Špaček, komentátor Lidových novin Petr Kamberský, novinář a moderátor Čestmír Strakatý a herečka Iva Pazderková. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 2 hhodinami

VideoPovinné ručení zdražuje, přibývá totiž nových aut na silnicích

Povinné ručení je dražší. Byť tempo růstu zpomalilo, i tak ceny meziročně vzrostly v průměru o skoro čtyři procenta. Řidiči platí průměrně přes čtyři tisíce šest set korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Důvodem zdražení je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů, a tedy i vyšší škody v případě nehod.
před 3 hhodinami

Stát posílá sociálním službám další miliardu. Podle opozice pozdě

Sociální služby dostanou do konce roku další miliardu korun. Polovinu částky už stát podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) poslal krajům, zbytek má následovat během října a listopadu. Opozice ale namítá, že peníze přicházejí pozdě, a ani dodatečná miliarda podle ní nedostatek financí nevyřeší. Ministerstvo zároveň připravuje nový systém financování sociálních služeb.
před 4 hhodinami

Poslanci se sejdou k druhému opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vládě

Poslanci se v úterý odpoledne sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Schůze proběhne deset dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útoky vlády na různé instituce. Schůze by měla pokračovat i ve středu. Kabinet i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
před 8 hhodinami

Šebestyán: EK zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování

Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování, její přerušení proplácení části dotací je podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) prozatímním procesním krokem. Komise v září na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Důvodem je podle EK nedostatečné řešení možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026