Íránci jednali se zprostředkovateli, žádají americkou odpověď


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Íránští zástupci v pondělí jednali s katarskými zprostředkovateli. Americkou odpověď na své návrhy očekávají během úterka, uvedl podle agentury Reuters ministr zahraničí Abbás Arakčí. Americká strana zatím své avizované separátní jednání s katarskými mediátory nekomentovala, prezident Donald Trump však krátce před Arakčího oznámením vyloučil, že by Íránu nabídl zrušení sankcí či uvolnění zmrazených fondů.

Nepřímá jednání, která mají přiblížit řešení situace v zablokovaném Hormuzském průlivu, proběhla v New Yorku, kde Arakčí zůstal po Valném shromáždění OSN.

„Pokud Američané tvrdí, že chtějí dohodu nebo mírové řešení, my jsme takové řešení předložili,“ citoval šéfa íránské diplomacie Reuters. Teherán podle něho seznámil prostředníky se svým návrhem na znovuotevření úžiny. Aby se tak stalo, musí být splněny podmínky určené nejvyšším duchovním vůdcem Íránu, uvedl bez podrobností Arakčí.

Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzského průlivu a konec války
Donald Trump

Írán již dříve představil svůj návrh na okraji Valného shromáždění OSN. Za odblokování provozu v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu, a zahájení jednání o svém jaderném programu Írán požaduje zastavení bojů, odvolání americké blokády íránských přístavů, odblokování íránského majetku zmrazeného kvůli americkým sankcím v řádu miliard dolarů (desítek miliard korun) a také zrušení sankcí na íránskou ropu.

Podle zdrojů portálu Axios Trump s posledními dvěma body návrhu souhlasí, což však prezident v pondělí večer odmítl jako nepravdivé tvrzení. Agentura AP napsala, že Trumpův odmítavý komentář může být součástí vyjednávací taktiky, protože Spojené státy zatím oficiálně nesdělily Íránu, že návrh odmítají.

Trump na Valném shromáždění OSN hrozil Íránu. Guterres vyzval k dialogu
Valné shromáždění OSN

Válka v Íránu začala americkými a izraelskými údery 28. února. V uplynulých měsících se střídala období, kdy na sebe Írán a Spojené státy útočily, s obdobími, kdy nebyly informace o tom, že by se bojovalo. Trump však dává najevo, že zvažuje nové rozsáhlé údery na Írán.

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Americký prezident Donald Trump

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