Letiště v Jakartě prodloužilo uzávěru kvůli erupci sopky


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Letiště v Jakartě prodloužilo svou uzávěru kvůli erupci sopky Anak Krakatoa do pondělních 13:00 SELČ. Podle agentury AFP to v noci na pondělí oznámil provozovatel letiště, který poukázal na rostoucí erupční aktivitu sopky. Pozastavení provozu se týká vedle indonéského hlavního města i dalších tří letišť. První erupce sopky, která byla slyšet na stovky kilometrů daleko, se uskutečnila v sobotu a další následovaly v neděli. Nebezpečí erupce bylo aktivní i v pondělí, uvedl úřad, který sleduje činnost sopky. Erupce doprovází vypouštění sopečného popílku, který může ohrozit letecký provoz.

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