Letiště v Jakartě prodloužilo uzávěru kvůli erupci sopky

Letiště v Jakartě prodloužilo svou uzávěru kvůli erupci sopky Anak Krakatoa do pondělních 13:00 SELČ. Podle agentury AFP to v noci na pondělí oznámil provozovatel letiště, který poukázal na rostoucí erupční aktivitu sopky. Pozastavení provozu se týká vedle indonéského hlavního města i dalších tří letišť. První erupce sopky, která byla slyšet na stovky kilometrů daleko, se uskutečnila v sobotu a další následovaly v neděli. Nebezpečí erupce bylo aktivní i v pondělí, uvedl úřad, který sleduje činnost sopky. Erupce doprovází vypouštění sopečného popílku, který může ohrozit letecký provoz.
Výběr redakce
Aktuálně z rubriky Svět
Hegseth čelí kritice generálů i republikánů
Americký ministr obrany Pete Hegseth čelí kritice svých nejvyšších generálů kvůli konfliktu s Íránem, který podle nich ohrožuje schopnost plnit úkoly jinde ve světě. Hegseth nechal odejít nebo propustit řadu amerických vysokých důstojníků a v Pentagonu vytvořil „atmosféru strachu“. To se dotklo i lidí, kteří v armádě usilovali o modernizaci. Místo toho administrativa zvolila strategii „zpátky k základům“. Proti Hegsethovi vystoupili i někteří republikáni.
Rusko opět udeřilo v Oděse. Ukrajinské drony zasáhly panelák, tvrdí Moskva
Ruská armáda v noci na pondělí zaútočila na jihoukrajinskou Oděskou oblast, oznámila ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Moskva tvrdí, že v jednom z přístavů v tomto regionu zasáhla loď s vojenským nákladem. Podle ruských úřadů ukrajinské drony zasáhly panelový dům v Permu, kde se mimo jiné nachází rafinerie či vojenské objekty. Údery měly podobně jako v Bělgorodské oblasti usmrtit jednoho člověka.
Bělehrad se loučí s válečným zločincem Mladičem. Mnozí líbají rakev s ostatky
Dav lidí v pondělí ráno v Bělehradě obklopil rakev s usvědčeným válečným zločincem Ratkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Následovat má okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Bývalý bosenskosrbský vojenský vůdce má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově.
Letiště v Jakartě prodloužilo uzávěru kvůli erupci sopky
Letiště v Jakartě prodloužilo svou uzávěru kvůli erupci sopky Anak Krakatoa do pondělních 13:00 SELČ. Podle agentury AFP to v noci na pondělí oznámil provozovatel letiště, který poukázal na rostoucí erupční aktivitu sopky. Pozastavení provozu se týká vedle indonéského hlavního města i dalších tří letišť. První erupce sopky, která byla slyšet na stovky kilometrů daleko, se uskutečnila v sobotu a další následovaly v neděli. Nebezpečí erupce bylo aktivní i v pondělí, uvedl úřad, který sleduje činnost sopky. Erupce doprovází vypouštění sopečného popílku, který může ohrozit letecký provoz.
AfD s výrazným náskokem vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, většinu nezískala
Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, v novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8 procenta hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana Spolek Sahry Wagenknechtové (BSW), která by se svými pěti mandáty mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Sasko-anhaltskou organizaci AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.
Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo nejméně jedenáct horolezců
Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo nejméně jedenáct horolezců a šest dalších utrpělo zranění, uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, není jasné.
Indičtí záchranáři hledají přeživší v troskách zřícené koleje
Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání pětipodlažní budovy v Dillí, která se v neděli zřítila. Neštěstí si podle indických úřadů vyžádalo šest obětí, další ale mohou být stále v sutinách, informovala agentura AFP. Budova, v níž se nacházela zejména studentská ubytovna, se zřítila v hustě obydlené čtvrti Satja Nikétan na jihozápadě hlavního města. V této čtvrti stojí kampus univerzity v Dillí a je zde množství studentských ubytoven. Sousední dům byl evakuován kvůli obavám, že by se mohl také zřítit.
Ozbrojený muž zaútočil na demokratickou kandidátku na guvernéra Ohia
Ozbrojený útočník se v neděli pokusil napadnout demokratickou kandidátku na guvernéra státu Ohio Amy Actonovou. Podle zástupců Demokratické strany při tom několik lidí zranil, samotná Actonová je však v pořádku a incident odsoudila. Násilí v politice odmítl i její republikánský soupeř Vivek Ramaswamy.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci
včera v 09:00
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště
1. 9. 2026