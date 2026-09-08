Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev

Moskva v noci na úterý obnovila útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev, oznámily místní úřady. Městem otřásly exploze. Údery přišly po vypršení třídenního příměří, které Moskva a Kyjev vyhlásily v souvislosti s cestou amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera nejprve do Moskvy a následně do Kyjeva. Obě strany se po dobu příměří zavázaly, že nebudou podnikat vzdušné útoky na hlavní město protivníka.
„V Kyjevě je aktivní protivzdušná obrana,“ uvedla kyjevská vojenská správa s tím, že poplach byl vyhlášen kvůli útoku bezpilotních letounů. Obyvatelé byli vyzváni, aby se odebrali do krytů.
Podle svědků agentur Reuters a AFP otřásly ukrajinskou metropolí silné výbuchy. Představitelé města následně uvedli, že při útoku byly poškozeny nejméně dva obytné domy.
Podle záchranné služby podnikli Rusové dronový útok také v okresech Fastiv a Boryspil nedaleko Kyjeva. Terčem útoku bylo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry hasiči uhasili.
Ruská státní tisková agentura TASS dříve potvrdila, že třídenní moratorium na útoky na Kyjev skončilo.
Jednání emisarů amerického prezidenta Donalda Trumpa v Moskvě a Kyjevě nepřineslo žádný viditelný průlom ve snaze ukončit válku, kterou Kreml zahájil před více než čtyřmi lety svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu.