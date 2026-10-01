Letošní rok byl pro švýcarské ledovce devastující, uvádí zpráva

Rok 2026 byl pro švýcarské ledovce devastující, roztálo více než pět procent jejich objemu. Ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek to uvádějí vědci ze švýcarské glaciologické sítě GLAMOS. V historii měření zaznamenali odborníci větší úbytek než letos jen v roce 2022, kdy odtálo šest procent objemu ledovců.
„Průměrná mocnost jednotlivých ledovců se snížila o 2,5 až čtyři metry. U ledovcových jazyků byl úbytek přes léto na některých místech až deset metrů,“ přibližuje zpráva letošní tání ledovců v zemi. „Jen za posledních pět let se objem ledové masy ve Švýcarsku snížil o takřka dvacet procent,“ dodává dokument.
Podobně jako loni byla po zimě výška sněhové pokrývky výrazně nižší oproti dlouhodobému průměru, za čímž stálo nedostatečné sněžení. V každém měsíci od května do září navíc panovaly suché podmínky s nejméně jednou vlnou veder. Sněhová pokrývka, která ledovce po zimě chrání, částečně odtála už v době červnových veder. Do září pak nezůstal žádný sníh do nadmořské výšky 3500 metrů.
Malé ledovce zmizí první
„Za takových podmínek nemají alpské ledovce žádnou naději na dlouhodobé zachování. Dokazuje to roztání mnoha malých ledovců, jako jsou Bella Tola Glacier (v kantonu Valais) a Griessfiren/Plattalvafirn (v kantonu Glarus),“ upozorňují vědci.
Zpráva rovněž poznamenává, že navzdory vyšším teplotám byl objem tání o něco nižší než v rekordním roce 2022. Na ledovcích letos ležela o něco vyšší vrstva sněhu, která je chránila, a na sněhové pokrývce se navíc usadilo méně saharského prachu než před čtyřmi lety, což zlepšilo odraz slunečního záření, a zpomalilo tak tání. I tak ale od července do září odtálo z ledovců zhruba 2200 miliard litrů vody, což odpovídá více než čtyřnásobku roční spotřeby pitné vody švýcarských domácností.
Švýcarsko má okolo 1400 ledovců a monitorovací síť pravidelně měří 23 z nich. Výsledky pak odborníci podle agentury DPA používají k odhadům pro zbývající ledovou masu. Záznamy o měření jsou v některých regionech staré až 140 let.