Bělehrad se loučí s válečným zločincem Mladičem. Mnozí líbají rakev s ostatky

Dav lidí v pondělí ráno v Bělehradě obklopil rakev s usvědčeným válečným zločincem Ratkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Následovat má okázalý smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Bývalý bosenskosrbský vojenský vůdce má být odpoledne pohřben na bělehradském Topčiderském hřbitově.
Mladić si v Haagu odpykával doživotní trest za válečné zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995. Od pondělního rána je rakev s jeho tělem vystavena v pravoslavném chrámu svatého Lukáše v Bělehradě.
Podle fotoreportéra agentury AFP mnozí lidé políbili zavřenou rakev, kterou zpočátku obklopovali vojáci, zatímco srbští pravoslavní kněží recitovali modlitby. Mezi příchozími stoupenci muže, kterého mezinárodní média nazvala Balkánským řezníkem, bylo i mnoho srbských válečných veteránů. Policie uzavřela okolní ulice.
Mnoho lidí před kostelem mělo na sobě trička oslavující Mladiče. Letecké záběry podle AFP ukazovaly stovky lidí stojících ve frontě, ještě než se dveře kostela otevřely. V okolí byly vyvěšeny srbské vlajky a přes ulici byl rozvinut obrovský transparent s nápisem: „Vítejte, generále, děkujeme vaší matce, že porodila hrdinu, aby se mohla vrátit sláva Velkého Srbska.“
„Jsem tu, abych se rozloučila s generálem, národním hrdinou,“ řekla AFP důchodkyně Radojka Višičová, která přijela z bosenské Republiky srbské. „Nedokázali nás porazit na bojišti, tak ho poslali do vězení a tam ho mučili,“ tvrdila žena.
Neslučitelné s našimi hodnotami, ohradila se EU
Mladičovo tělo má být v chrámu vystaveno pět hodin, následovat má obřad a průvod na nedaleký hřbitov. Rakev, zahalená do státních vlajek, byla ve čtvrtek přepravena do Srbska vládním letadlem a v Bělehradu byla přijata s vojenskými poctami. Během přepravy rakve z letiště konvoj vítaly desítky mladých mužů s transparenty vzdávajícími hold Mladičovi. Pohřebnímu vozu salutovali i uniformovaní policisté.
Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová zrušila návštěvu Srbska plánovanou na tuto středu s vysvětlením, že glorifikace spojená s úmrtím Mladiče je „neslučitelná s hodnotami, na kterých je EU založena“.
Mladić ztělesňoval vojenskou tvář nechvalně proslulého tria – spolu s bývalým jugoslávským prezidentem Slobodanem Miloševičem a někdejším vůdcem bosenských Srbů Radovanem Karadžičem – v době, kdy se bývalá Jugoslávie po pádu komunismu utápěla v násilí. Jenom válka v Bosně a Hercegovině v letech 1992 až 1995 si vyžádala na sto tisíc mrtvých.
Mladić byl zatčen v roce 2011 po šestnácti letech na útěku a v roce 2021 byl po devítiletém procesu v Haagu definitivně odsouzen k doživotnímu vězení. Byl shledán vinným z genocidy za svou roli v masakru ve Srebrenici v červenci 1995. Nejhorší masakr v Evropě od druhé světové války si vyžádal životy přibližně osmi tisíc muslimských mužů a chlapců.
Mladić byl usvědčen také z pronásledování a vyhánění bosenských Muslimů a Chorvatů, terorizování civilistů během obléhání Sarajeva a z braní příslušníků mírových sil OSN jako rukojmí během bombardovací kampaně NATO v roce 1995.
Navzdory těmto trestům zůstává pro mnohé Srby hrdinou, zejména v Republice srbské, kde se po jeho smrti konala pietní shromáždění.