Na poctu válečnému zločinci Mladičovi přijel i srbský ministr spravedlnosti


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Dva dny před chystaným pohřbem se v sobotu v Bělehradě konala veřejná pocta zemřelému bosenskosrbskému válečnému zločinci Ratku Mladičovi. Akce se zúčastnily desítky bývalých vojáků, rodinní příslušníci i srbští činitelé včetně ministra spravedlnosti Nenada Vujiće, informovala agentura AFP.

Mladić zemřel minulý týden ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Mezinárodní tribunál ho v roce 2017 odsoudil k doživotnímu trestu za válečné zločiny spáchané během války v Bosně v letech 1992 až 1995. Prokázal mu mimo jiné odpovědnost za vraždění ve Srebrenici v červenci 1995, kdy jednotky bosenských Srbů zabily více než osm tisíc lidí, převážně mužů a chlapců z řad bosenských Muslimů.

Mladičovo tělo bylo ve čtvrtek přepraveno do Srbska vládním letounem. Rakev byla zahalena do vlajek a při příletu se jí dostalo vojenských poct. Pohřeb se uskuteční v pondělí na bělehradském hřbitově, kde se očekává účast tisíců lidí.

Zemřel válečný zločinec Mladić
Ratko Mladić

Sobotní vzpomínkové akce, která se konala ve vojenském objektu v Bělehradě na popud srbského svazu armádních generálů, se podle reportéra AFP zúčastnilo asi 300 osob. Dorazil mimo jiné Mladičův syn Darko a další členové rodiny. Přítomen byl rovněž srbský ministr spravedlnosti Nenad Vujić a představitelé bosenské Republiky srbské, včetně jejího prezidenta Siniši Karana.

Desítky dalších Mladičových příznivců se shromáždily před budovou, protože kvůli omezené kapacitě se nedostaly dovnitř. Někteří z těchto lidí měli srbské vlajky, jiní trička s Mladičovým portrétem ve vojenské uniformě a nápisem „Srbský hrdina“.

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Krvavé etnické čistky

Řečníci během ceremonie vyzdvihovali Mladičovu roli během válek v Bosně a Chorvatsku v 90. letech a označovali jej za „významnou osobnost jako člověka i vojáka“.

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek provázejících válku v mnohonárodnostní Bosně, která si vyžádala kolem 100 tisíc lidských životů. Zhruba 2,2 milionu lidí bylo vyhnáno z domovů nebo bylo nuceno je opustit. Nicméně mnoho Srbů ho nepřestává chovat v úctě.

Vlnu glorifikace Mladiče po jeho smrti kritizovali představitelé Bosny i okolních zemí a také eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová, která kvůli tomu zrušila svou plánovanou cestu do Srbska.

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