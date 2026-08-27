Zemřel válečný zločinec Mladić


27. 8. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve vězení v nizozemském Haagu zemřel bosenskosrbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na srbský portál Informer. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v devadesátých letech minulého století.

Mladić je považován za jednoho z hlavních aktérů krvavých etnických čistek, jež provázely válku v Bosně. S jeho působením je spojen především masakr civilistů ve Srebrenici. Už v červenci 1995 bylo v Haagu proti Mladičovi oficiálně vzneseno obvinění. Od roku 2001, kdy byl Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) vydán srbský exprezident Slobodan Milošević, se Mladić skrýval. Zatčen byl v květnu 2011.

V listopadu 2017 haagský tribunál Mladiče odsoudil k doživotí. Uznal ho vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby, včetně genocidy v souvislosti se srebrenickým masakrem. Šlo o poslední rozsudek, jímž vyvrcholila práce ICTY.

Sarajevo i Srebrenica. Mladič stojí za největšími krutostmi bosenské války
Ratko Mladič v roce 1996

Proti trestu se Mladić odvolal, kvůli jeho operaci a poté pandemii covidu bylo ale odvolací řízení před Mechanismem OSN pro mezinárodní trestní tribunály (MICT) odloženo. V červnu 2021 ho nakonec i MICT uznal vinným v deseti z jedenácti bodů obžaloby a potvrdil mu doživotí.

V nizozemském vězení měl Mladić různé zdravotní problémy, včetně několika mrtvic a infarktu. Jeho právníci už v červnu 2025 žádali o jeho propuštění s tím, že mu zbývá jen několik měsíců života, napsal server Balkan Insight. Soud OSN žádost zamítl. Připustil sice, že Mladićův stav je nejistý, ale trval na tom, že ve vězení se mu dostává velmi kvalitní zdravotní péče.

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