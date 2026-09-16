Parlamentní volby ve Švédsku vyhrála středolevá opozice, uvádí SVT


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Švédská středolevá opozice zvítězila v parlamentních volbách, které se uskutečnily minulou neděli. Uvedla to ve středu švédská veřejnoprávní televize SVT na základě svého propočtu po sečtení 99 procent hlasů. Podle volební prognózy stanice už strany dosud vládního pravicového bloku prakticky ztratily naději na získání většiny v parlamentu.

SVT připouští, že proces sčítání hlasů by mohl být oficiálně dokončen až ve čtvrtek. Dosud se sčítají hlasy odevzdané předem, které dorazily se zpožděním, a hlasy ze zahraničí. Také hlasy z několika měst, včetně velkých center, jako jsou Stockholm, Göteborg a Malmö, zatím nebyly sečteny, uvedla SVT.

Volební prognóza SVT s pravděpodobností nejméně 99,9 procenta odhaduje, že opoziční strany získají většinu, a tím ve volbách zvítězí.

Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok
Magdalena Anderssonová

Vzhledem k mimořádně těsnému hlasování dosud nebylo možné vyhlásit vítěze voleb. Poměr sil mezi opozicí a vládním blokem do středečního večera kolísal mezi stavy 176 parlamentních křesel ku 173 a 175 ku 174.

Švédské volby jsou soubojem mezi blokem v čele s konzervativním premiérem Ulfem Kristerssonem a levicovým blokem vedeným sociální demokratkou Magdalenou Anderssonovou.

Parlament jmenuje nového premiéra, který bude pověřen vyjednáváním o sestavení vlády, nejdříve 29. září. Po volbách v roce 2022 trvalo sestavení vlády 37 dní a po volbách v roce 2018 dokonce 134 dní.

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