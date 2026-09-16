Policie prověřuje trestní odpovědnost za kontaminovanou lokalitu na Šumavě

Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Armáda nasadila ve středu v kontaminované oblasti dvacet vojáků a speciální techniku.
Na místě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku se ve středu konala koordinační schůzka, na které zástupci armády, správy národního parku Šumava, parkoví hasiči či zástupci ministerstev obrany a životního prostředí hovořili o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Areál nepřetržitě hlídá policie.
„Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace. S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je na samotném počátku a také s ohledem na jeho zdárný průběh, není prozatím možné uvést k této věci nic bližšího,“ řekla plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Neuvedla žádné podrobnosti o tom, kde ani kdo trestní oznámení podal. Podle neoficiálních informací ČTK to ale nebyl nikdo z vrcholných politiků.
Armáda má provést sanaci
Sanaci v bývalém vojenském cvičišti, kde je podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi, má provádět armáda, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Červený odhadl náklady na sanaci na 192 milionů korun. Armáda má podle úterního vyjádření náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče ve středu začít s průzkumem lokality v národním parku a poté oznámit další postup. „Bližší informace budou v následujících dnech,“ řekl ve středu v Praze novinářům Červený.
Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště poblíž zaniklé obce Kepelské Zhůří, byla od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů. Část aut odjela. Přímo na lokalitu ale přítomní novináři neviděli. Obklopují ji stromy a policie k ní nikoho nepovolaného nepouští. Na místě se tak zpravodajka ČTK nemohla přesvědčit, zda vojáci začali s průzkumem místa. I když šumavské lesy jsou nyní plné houbařů, k místu se nedá dojet autem, zákaz vjezdu je o několik kilometrů dále. Nedaleko od místa vede turistická stezka, pohyb na ní ale není kvůli kontaminované lokalitě omezený.
Ředitel šumavského parku Pavel Hubený při odchodu z jednání řekl, že účastníci schůzky o postupu mluvili velmi konstruktivně a do detailů. Park podle něj v první fázi zajistí cestu a vykácení plochy. Podle Červeného je prioritou co nejdříve odvézt sudy s chemikáliemi, mělo by to být ještě letos. Opakovaně obvinil předchozí vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo.
Armáda nasadila ve středu na ženijní a chemický průzkum oblasti dvacet vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).