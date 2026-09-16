Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

Zvláštní tribunál pro Kosovo ve středu uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hashimu Thaçimu trest vězení 25 let za válečné zločiny, uvedly agentury. Bývalého politického šéfa Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonného zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Prokuratura pro Thaçiho žádala 45 let vězení. Tribunál uložil vysoké tresty také třem dalším bývalým členům UÇK.
Někdejší mluvčí této polovojenské formace Jakup Krasniqi byl odsouzen na 25 let, šéf zpravodajské služby Kadri Veseli na osmnáct let a šéf operativy UÇK Rexhem Selimi na třináct let vězení, informovala média.
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