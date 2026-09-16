Izrael je dle ministra připraven „dokončit práci“ a odsunout Palestince z Gazy

Izraelský ministr obrany Jisra’el Kac prohlásil, že armáda je připravena „dokončit práci“ v Pásmu Gazy a následně odsunout celé dva miliony obyvatel z tohoto palestinského území, informovala agentura AFP. Izrael podniká v Gaze od října 2023 rozsáhlou vojenskou operaci, která následovala po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás.
Ministr, který má podle AFP ve zvyku vydávat podobná prohlášení, takto reagoval na výrok svého politického soupeře Ofera Vintera uprostřed volební kampaně před parlamentními volbami 27. října. Vinter se totiž vysmíval úřadům, které v úterý oznámily, že byl zabit vysoce postavený velitel Hamásu v oblasti Rafahu na jihu Gazy. „Tři roky války, pět divizí bojujících v Gaze a v Rafahu je stále ještě velitel a brigáda (Hamásu)?“ ptal se tento kandidát nové pravicové strany.
Izrael už od začátku ofenzivy v říjnu 2023 vyklidil Rafah a sedmdesát procent Gazy, reagoval Kac. Dohoda o příměří uzavřená pod záštitou USA loni v říjnu má podle něj neocenitelnou hodnotu pro všechny Izraelce, protože umožnila návrat posledních rukojmí zadržovaných v Gaze a představuje závazek Washingtonu odzbrojit islamistické hnutí ovládající palestinské území.
„Všichni jsme však pochopili, že k tomu nedojde. Armáda je připravena, jakmile přijde rozkaz, zlikvidovat Hamás a dokončit práci, abychom mohli také realizovat migrační plán,“ řekl ministr.
Podle Kace se mají na vysídlení Palestinců podílet USA
Kac již 2. září řekl, že Izrael má plány na odsun Palestinců z Pásma Gazy, ale že čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee však o tři dny později kontroval, že žádný plán na nucené vysídlení Palestinců neexistuje. Kac přitom tento plán popsal jako dobrovolný a tvrdil, že většina Palestinců chce odejít. Téměř všichni obyvatelé Gazy byli vysídleni v rámci tohoto území, které zpustošila válka.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy od počátku bojů zabila nejméně 73 110 Palestinců a dalších přibližně 173 600 osob zranila. Podle zahraničních nevládních organizací přes osmdesát procent obětí tvořili civilisté.
Příměří dohodnuté v říjnu 2025 mezi Izraelem a Hamásem zastavilo válku, kterou řada lidskoprávních organizací i komise OSN označila za genocidu. Izrael, který obvinění z genocidy odmítá, nicméně opakovaně útočí na Gazu, kde tyto útoky od říjnové dohody zabily více než 1320 lidí. Izrael uvedl, že v daném období zemřelo v Gaze pět jeho vojáků a jeden civilista pracující pro armádu.