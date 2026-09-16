Rusové zabili pět lidí v autobusu, uvedl Hanža. Zesilují útoky na železnici

Pět lidí zabil a sedm zranil ruský dronový útok na autobus v Nikopolském okrese, oznámil ráno na telegramu šéf správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Moskva se k této informaci zatím nevyjádřila. V kyjevské čtvrti Svjatošynskyj v důsledku dronového útoku vzplanuly skladové prostory, informovala tamní vojenská správa.
„Pět lidí zemřelo na místě. Sedm zraněných je v současné době v lékařské péči,“ uvedl Hanža, jenž později zveřejnil fotografii, která podle něj následky útoku zachycuje. Je na ní vidět poničený a zakrvácený minibus a zřejmě také jedna z obětí, která je na snímku rozostřená. Nikopolský okres se nachází v blízkosti frontové linie.
Kyjevská vojenská správa mezitím uvedla, že ruský vzdušný útok na Kyjev způsobil požár ve skladu na západě metropole. O mrtvých ani zraněných tam nyní úřady neinformovaly.
Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu osmdesáti bezpilotními letouny, z nichž 63 zneškodnila protivzdušná obrana, oznámilo ráno ukrajinské letectvo, které dále bez podrobností informuje o zásazích drony na sedmi místech.
Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo zachycení a likvidaci 71 ukrajinských dronů nad šesti ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým mořem. O škodách nebo obětech se nezmiňuje. Úřady v ruské Bělgorodské oblasti informovaly o dvou zraněných při ukrajinském nočním dronovém útoku na automobil.
Počet vyslaných nepřátelských dronů, o kterém ve středu informují obě strany, je nižší než obvykle, podotkla ruská služba stanice BBC a připomněla, že americký prezident Donald Trump v pondělí tvrdil, že obě strany souhlasily s tím, že přestanou útočit na energetická zařízení protivníka. Moskva ani Kyjev dohodu v tomto směru veřejně nepotvrdily.
Ruské útoky na železnici zintenzivňují
Ukrajinská státní železniční společnost Ukrzaliznycja informovala o dalším ruském útoku na osobní vlak. Soupravu mířící z Kyjeva do Mykolajivu se ale podle ní podařilo včas evakuovat, o zraněných nebo obětech se společnost nezmiňuje.
Ruské útoky na ukrajinskou železnici v poslední době zintenzivnily. Ukrzaliznycja uvedla, že Rusko letos provedlo už 304 útoků na lokomotivy, 120 vagonů pro cestující a 43 vlakových nádraží. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v souvislosti s útoky na železniční infrastrukturu v úterý požádal spojence o dodávky lokomotiv jako náhradu za zničené stroje. Od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu podle něj Rusko zničilo přes pět set lokomotiv.
Celkem podle ukrajinských drah zaútočilo Rusko od začátku roku na 1700 železničních zařízení na Ukrajině, loni to bylo 1206 zařízení a předloni 842.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo další cíle související s vedením války, ale při útocích umírají i civilisté. Zejména na ukrajinské straně, kde jsou ruské útoky na civilní cíle široce zdokumentované.