Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Moskva tvrdí, že dobyla Kosťantynivku na východě Ukrajiny. Ukrajina ruské informace doposud nepotvrdila. Město má strategickou pozici na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou. O strategickém významu ovládnutí města na setkání s generálním štábem armády hovořil také ruský vládce Vladimir Putin.

„Kosťantynivka byla kompletně dobyta. Město je nyní zcela pod naší kontrolou,“ řekl podle agentury AFP novinářům mluvčí ruského vůdce Dmitrij Peskov. Převzetí kontroly nad městem, o jehož ovládnutí Moskva dlouho usilovala, oznámilo podle agentury Reuters i ruské ministerstvo obrany.

Samotný Putin se podle televizních záběrů objevil v uniformě před generálním štábem a poděkoval ruským vojákům s tím, že dobytí Kosťantynivky má „velký strategický význam“.

„Osvobození“ Kosťantynivky je klíčovým krokem k „osvobození“ celého území Doněcké lidové republiky (DLR), poznamenal Putin podle agentury TASS na velitelství sil Severního vojenského okruhu. DLR je samozvaná republika vyhlášená proruskými separatisty na východě Ukrajiny v roce 2014. Dobytí Kosťantynivky otevírá přímou cestu k dalšímu postupu směrem ke Kramatorsku a Slovjansku a dalším opevněným oblastem na Donbase, řekl také Putin.

Rusové infiltrovali „pevnostní město“ Kosťantynivku, bojuje se tam
Ilustrační foto: Příslušník ukrajinských speciálních policejních sil se účastní mise na ochranu silnice mezi městy Kosťantynivka a Družkivka před ruskými drony (24. června 2026)

Ruský velitel Anton Grunis uvedl, že ruská armáda v současné době provádí v Kosťantynivce „pátrací a záchranné operace s cílem eliminovat izolované vojáky ukrajinských ozbrojených sil, kteří se snaží ukrýt v budovách, sklepech a ruinách“.

Bitva o toto město, které mělo před válkou přibližně 78 tisíc obyvatel, probíhá od konce roku 2025, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je Kosťantynivka v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes tisíc kilometrů.

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