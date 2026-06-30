Moskva tvrdí, že v noci čelila rozsáhlému dronovému útoku


30. 6. 2026Aktualizovánopřed 35 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrinform

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tamní protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 dronů, které mířily i na Moskvu a její okolí. Bezpilotní letouny připisuje Rusko Ukrajině. O případných škodách nejsou informace. Drony směřovaly také na Ruskem anektovaný Krym či na sousední ruský Krasnodarský kraj. Masivní dronový nálet následoval poté, co v noci na pátek Ukrajina vyslala na ruské území 660 dronů, šlo o jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu v únoru 2022.

V úterý brzy ráno moskevský starosta Sergej Sobjanin v sérii zpráv na síti Telegram napsal, že bylo sestřeleno 50 dronů mířících na ruskou metropoli. Dodal, že v oblastech dopadu trosek byly nasazeny záchranné složky, ale neupřesnil žádné podrobnosti a neuvedl ani informace o možných obětech či škodách.

Ukrajina se brání ruské invazi už pátým rokem. V poslední době Ukrajinci stále intenzivněji útočí – většinou pomocí dronů, ale někdy i s pomocí vlastních střel Flamingo s plochou dráhou letu – na strategicky významné objekty necivilní povahy v ruském vnitrozemí.

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Kromě zbrojní výroby je ukrajinským cílem zejména ropná infrastruktura, což má podle Kyjeva oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin. Mnoho ruských regionů si v poslední době stěžuje na nedostatek paliva.

Útoky na Ukrajinu

Útoky na svém území hlásí také Ukrajina. Ruské invazní jednotky v posledních 24 hodinách směřovaly své údery na Chersonskou oblast, zranění tam utrpělo jedenáct lidí včetně tří dětí. Na telegramu to uvedl šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Prokudin.

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Ruské dělostřelectvo a drony cílily na několik měst v oblasti, a to včetně Chersonu. V celém regionu byly hlášeny škody na infrastruktuře, poškozeny byly vícepodlažní i rodinné domy, dále mobilní vysílače, hospodářské budovy či několik automobilů.

Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války.

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Ilustrační foto: Výbuch střely po zásahu protivzdušnou obranou (záběr je z ruského raketového útoku na Kyjev z února 2026)

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