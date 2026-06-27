Ukrajina zřejmě zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

Ukrajina zaútočila na ruský Volgograd, kde podle zpráv na sociálních sítích zasáhla střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, jenž vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily místní úřady, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí.
Gubernátor ruské Volgogradské oblasti Andrej Bočarov tvrdí, že Ukrajina v noci na sobotu a brzy ráno zaútočila střelami na průmyslová zařízení ve Volgogradu a že údery si vyžádaly nejméně deset raněných.
Výrobní zařízení jedné továrny byla poškozena, napsal Bočarov. Podle něj byly použity „vysokorychlostní létající objekty“ – pravděpodobně řízené střely. Bočarov dodal, že bylo uhašeno několik lokálních požárů. Obytné budovy podle něj zasaženy nebyly.
Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené továrny, ale nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií naznačují, že jde o ruskou zbrojovku Titan-Barrikady, výrobce raketových a dělostřeleckých systémů.
Zpravodajský portál Astra informoval o tom, že z továrny stoupaly oblaka kouře. Útoky byly provedeny ukrajinskými řízenými střelami Flamingo, uvedl portál s odvoláním na analýzu fotografií a videí.
Titan-Barrikady vyrábí komponenty pro raketové systémy Iskander, Jars a Topol-M, které jsou schopny nést jaderné zbraně.
Ukrajina, která se dvanáct let brání ruské válce a více než čtyř roky její plnohodnotné fázi, v poslední době stále intenzivněji útočí na ruské cíle necivilní povahy. Kromě zbrojní výroby zejména na ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.