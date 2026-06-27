Ukrajina zřejmě zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina zaútočila na ruský Volgograd, kde podle zpráv na sociálních sítích zasáhla střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, jenž vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily místní úřady, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí.

Gubernátor ruské Volgogradské oblasti Andrej Bočarov tvrdí, že Ukrajina v noci na sobotu a brzy ráno zaútočila střelami na průmyslová zařízení ve Volgogradu a že údery si vyžádaly nejméně deset raněných.

Výrobní zařízení jedné továrny byla poškozena, napsal Bočarov. Podle něj byly použity „vysokorychlostní létající objekty“ – pravděpodobně řízené střely. Bočarov dodal, že bylo uhašeno několik lokálních požárů. Obytné budovy podle něj zasaženy nebyly.

Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené továrny, ale nepotvrzené zprávy ruských a ukrajinských médií naznačují, že jde o ruskou zbrojovku Titan-Barrikady, výrobce raketových a dělostřeleckých systémů.

Zpravodajský portál Astra informoval o tom, že z továrny stoupaly oblaka kouře. Útoky byly provedeny ukrajinskými řízenými střelami Flamingo, uvedl portál s odvoláním na analýzu fotografií a videí.

Titan-Barrikady vyrábí komponenty pro raketové systémy Iskander, Jars a Topol-M, které jsou schopny nést jaderné zbraně.

Ukrajina zasáhla největší moskevskou ropnou rafinerii
Ukrajinské drony zasáhly moskevskou rafinerii, 16. 6. 2026

Ukrajina, která se dvanáct let brání ruské válce a více než čtyř roky její plnohodnotné fázi, v poslední době stále intenzivněji útočí na ruské cíle necivilní povahy. Kromě zbrojní výroby zejména na ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.

Výběr redakce

Špindlerův Mlýn je blíž novému centru

VideoŠpindlerův Mlýn je blíž novému centru

před 2 hhodinami
Horký víkend pomohou zchladit pítka či mlžítka. Podívejte se, kde je najít v Praze a Brně

Horký víkend pomohou zchladit pítka či mlžítka. Podívejte se, kde je najít v Praze a Brně

před 3 hhodinami
Evropu sužují horka, počet obětí narůstá

Evropu sužují horka, počet obětí narůstá

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Trump pohrozil stoprocentním clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb

Trump pohrozil stoprocentním clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Je-li Ústavní soud obviňován z aktivismu, je to obvinění z neznalosti, říká Rychetský

Je-li Ústavní soud obviňován z aktivismu, je to obvinění z neznalosti, říká Rychetský

před 12 hhodinami
AfD je démonizována a čelí diskriminaci, prohlásili Klaus a Okamura na konferenci

AfD je démonizována a čelí diskriminaci, prohlásili Klaus a Okamura na konferenci

před 13 hhodinami
Do nejvyšší budovy Pekingu patrně narazilo malé letadlo

Do nejvyšší budovy Pekingu patrně narazilo malé letadlo

před 15 hhodinami
Primátor Karviné Wolf nepůjde do vazby, rozhodl pravomocně soud

Primátor Karviné Wolf nepůjde do vazby, rozhodl pravomocně soud

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina zřejmě zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

Ukrajina zaútočila na ruský Volgograd, kde podle zpráv na sociálních sítích zasáhla střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, jenž vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily místní úřady, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí.
před 17 mminutami

Kalifornský odvolací soud nařídil nové vynesení trestu pro Weinsteina

Kalifornský odvolací soud v pátek potvrdil rozhodnutí nižšího soudu v Los Angeles, který v roce 2022 uznal vinným někdejšího filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a sexuálního napadení nejmenované italské modelky a herečky, soud ale musí znovu rozhodnout o trestu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AP, která poznamenala, že soud Weinsteinovi původně uložil 16leté vězení. Právní zástupci Weinsteina uvedli, že s nynějším verdiktem nesouhlasí a že odvolací proces tímto nekončí.
před 4 hhodinami

Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu pro mír

Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států podepsali v pátek večer ve Washingtonu rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí, kde se vedla od úterý jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Podle médií počítá s částečným odchodem izraelské armády z jihu Libanonu. Boje v oblasti trvají od března, ačkoliv byla uzavřena příměří. Zástupce Hizballáhu pohrozil, že uplatňování dohody může vést k občanské válce v Libanonu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Venezuela po zemětřesení omezila přístup do státu La Guaira

Venezuela po ničivém zemětřesení omezila přístup do severního státu La Guaira, který byl nejvíce postižen. Informovala o tom agentura AFP. Kontrolu nad oblastí převzala armáda. Úřady podle DPA uvedly, že cílem opatření je zajistit veřejný pořádek a usnadnit záchranářům práci.
před 6 hhodinami

USA oznámily nové údery na Írán v odvetě za útok na obchodní loď

Armáda Spojených států v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AFP.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Evropu sužují horka, počet obětí narůstá

Evropu sužují vlny veder. Teplotní rekordy padají v Británii, Francii i v Česku. Země hlásí také oběti. Počet utonulých, kteří se chtěli osvěžit koupáním, ve Francii vzrostl na padesát pět. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před požáry. Ministerstvo zdravotnictví sestavilo desatero doporučení pro horké dny. Kvůli vedru se ruší také některé venkovní akce. Na víkend hlásí meteorologové až čtyřicet stupňů.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Trump pohrozil stoprocentním clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že uvalí stoprocentní clo na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Nové clo by nahradilo veškeré obchodní smlouvy s USA, napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social. Upozornil, že o zavedení daně jedná řada evropských zemí. Opatření namířená proti členským státům EU, o kterých Trump hovoří, mluvčí Evropské komise Olof Gill považuje za jednostranná a neodůvodněná.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Venezuela po zemětřesení hlásí téměř tisíc obětí, přes 50 tisíc lidí se pohřešuje

Počet potvrzených obětí dvojice středečních zemětřesení ve Venezuele stoupl na 920, oznámil podle Reuters předseda parlamentu Jorge Rodríguez. Informoval také o 3360 zraněných, zatímco tamní ministr zdravotnictví Carlos Alvarado už dříve hovořil o nejméně 4300 zraněných. Mezi oběťmi jsou i cizinci. Zástupce generálního tajemníka OSN Tom Fletcher řekl, že v zemi se pohřešuje na padesát tisíc lidí. Pomoc přislíbila řada států včetně Česka. Tuzemský specializovaný tým odletí do Venezuely v sobotu dopoledne.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Načítání...