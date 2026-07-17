Požár na jihu Norska zničil přes sto domů

Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes sto domů, napsaly agentura Reuters a místní média. Více než šedesát hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru jsou zatím nejasné. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované.
Záchranná služba a policie dostaly hlášení o požáru v 15:30. Hustý černý kouř od té doby zahalil oblast ležící asi čtyřicet kilometrů západně od metropole Osla. Na hašení požáru, který zasáhl čtvrť řadových domů, bylo nasazeno přes šedesát hasičů. Jeden z nich utrpěl lehká zranění a skončil v nemocnici. Do akce byly nasazeny i vrtulníky, které na plameny shazovaly vodu.
„Máme problémy s dodávkami vody, protože hoří na několika místech. Civilní obrana už ale u několika malých jezer rozmisťuje hadice a čerpadla. Děláme, co je v našich silách,“ řekl vedoucí záchranných složek Frode Presthus.
Policie už evakuovala stovky lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa. Zatím není známo, kde a jak požár vznikl, podotkl Reuters.